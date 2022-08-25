Вижте водачите на листите на "Промяната"

"Продължаваме промяната" определи водачите на листите за изборите на 2 октомври. Двамата лидери Кирил Петков и Асен Василев ще поведат в софийските листи. Бившият премиер ще е начело на 24-и МИР, а Василев в 23-и МИР и Хасково.
Начело ще са двама отцепници от "Има такъв народ" Радостин Василев и Иво Атанасов повеждат листите в Габрово и Видин. Василев заменя досегашния водач Яна Балникова, а Атанасов - Петър Миланов.
В листите начело този път ще са и двама бивши министри. Бойко Рашков ще поведе "Промяната" в Перник, а Николай Денков в "Шумен".
Певецът Христо Петров, познат като Ицо Хазарта, отново ще влезе в битка за столичния 25-и МИР, станал известен като лидерския район, на изборите на 2 октомври. На последните избори през ноември певецът спечели над 32% от гласовете там и така за първи път от 16 г. отне първото място на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
Пръв в Пловдив, където на миналите избори водач бе Кирил Петков, ще е бившият шеф на НС Никола Минчев.
Даниел Лорер ще е начело във Варна и Търговище.
01 МИР Благоевград – Андрей Гюров
02 МИР Бургас - Константин Бачийски
03 МИР Варна – Даниел Лорер
04 МИР Велико Търново – Йордан Терзийски
05 МИР Видин – Иво Атанасов
06 МИР Враца – Деница Симеонова
07 МИР Габрово – Радостин Василев
08 МИР Добрич - Йорданка Костадинова
09 МИР Кърджали – Никола Минчев
10 МИР Кюстендил – Георги Стамов
11 МИР Ловеч – Искрен Арабаджиев
12 МИР Монтана – Инна Иванова
13 МИР Пазарджик – Ивайло Шотев
14 МИР Перник – Бойко Рашков
15 МИР Плевен – Иван Христанов
16 МИР Пловдив – Никола Минчев
17 МИР Пловдив-област – Росен Костурков
18 МИР Разград – Марин Шишев
19 МИР Русе – Николай Събев
20 МИР Силистра – Стоян Георгиев
21 МИР Сливен – Татяна Султанова
22 МИР Смолян – Михал Камбарев
23 МИР София – Асен Василев
24 МИР София – Кирил Петков
25 МИР София – Христо Петров
26 МИР София–област – Александър Дунчев
27 МИР Стара Загора – Радослав Рибарски
28 МИР Търговище – Даниел Лорер
29 МИР Хасково – Асен Василев
30 МИР Шумен – Николай Денков
31 МИР Ямбол – Мирослав Иванов