Вижте водачите на листите на "Промяната"

"Продължаваме промяната" определи водачите на листите за изборите на 2 октомври. Двамата лидери Кирил Петков и Асен Василев ще поведат в софийските листи. Бившият премиер ще е начело на 24-и МИР, а Василев в 23-и МИР и Хасково.

Начело ще са двама отцепници от "Има такъв народ" Радостин Василев и Иво Атанасов повеждат листите в Габрово и Видин. Василев заменя досегашния водач Яна Балникова, а Атанасов - Петър Миланов.

В листите начело този път ще са и двама бивши министри. Бойко Рашков ще поведе "Промяната" в Перник, а Николай Денков в "Шумен".

Певецът Христо Петров, познат като Ицо Хазарта, отново ще влезе в битка за столичния 25-и МИР, станал известен като лидерския район, на изборите на 2 октомври. На последните избори през ноември певецът спечели над 32% от гласовете там и така за първи път от 16 г. отне първото място на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Пръв в Пловдив, където на миналите избори водач бе Кирил Петков, ще е бившият шеф на НС Никола Минчев.

Даниел Лорер ще е начело във Варна и Търговище.



01 МИР Благоевград – Андрей Гюров

02 МИР Бургас - Константин Бачийски

03 МИР Варна – Даниел Лорер

04 МИР Велико Търново – Йордан Терзийски

05 МИР Видин – Иво Атанасов

06 МИР Враца – Деница Симеонова

07 МИР Габрово – Радостин Василев

08 МИР Добрич - Йорданка Костадинова

09 МИР Кърджали – Никола Минчев

10 МИР Кюстендил – Георги Стамов

11 МИР Ловеч – Искрен Арабаджиев

12 МИР Монтана – Инна Иванова

13 МИР Пазарджик – Ивайло Шотев

14 МИР Перник – Бойко Рашков

15 МИР Плевен – Иван Христанов

16 МИР Пловдив – Никола Минчев

17 МИР Пловдив-област – Росен Костурков

18 МИР Разград – Марин Шишев

19 МИР Русе – Николай Събев

20 МИР Силистра – Стоян Георгиев

21 МИР Сливен – Татяна Султанова

22 МИР Смолян – Михал Камбарев

23 МИР София – Асен Василев

24 МИР София – Кирил Петков

25 МИР София – Христо Петров

26 МИР София–област – Александър Дунчев

27 МИР Стара Загора – Радослав Рибарски

28 МИР Търговище – Даниел Лорер

29 МИР Хасково – Асен Василев

30 МИР Шумен – Николай Денков

31 МИР Ямбол – Мирослав Иванов