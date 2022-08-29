Община Плевен насърчава футбола сред деца и на село, дава имоти за спорт

Община Плевен предоставя свои имоти на спортни клубове за безвъзмездно ползване с решение на Общинския съвет. Тренировъчно игрище в Плевен ще бъде ползвано безвъзмездно една година от Детско-юношеската школа към общинския футболен клуб "Спартак". Това игрище е частна общинска собственост и е изцяло незастроен поземлен имот с площ 8794 кв.м.

Вторият общински имот - стадион със съблекалня в плевенското село Бръшляница - се дава за три години на сдружение "Футболен клуб Чавдар-1920".

В заявлението, постъпило в общината от местния тим чрез кмета на Бръшляница, желанието за безвъзмездно ползване е за футболните сезони 2022/2023 г., 2023/2024 г., 2024/2025 г. Стадионът е спортен обект, частна общинска собственост, с площ 19411 кв.м, Съблекалнята, която е публична общинска собственост, е едноетажна масивна сграда със застроена площ 132 кв.м.