Арестувани са трима мъже, убили благороден елен в Родопите

Трима мъже са задържани за едно денонощие, уличени в бракониерство- отстреляли благороден елен. Горски служител от стопанството в село Славейно попаднал при обход на следи от убито животно и подал сигнал. Няколко часа след това бракониерите са заловени- двама жители на смолянското село Баните - на 23 и 51 години, и 36-годишен мъж от Смолян. След извършено претърсване в дома на 23-годишния мъж, са намерени и иззети глава от елен и трупно месо. Намерено и иззето е и оръжието, което е законно притежавано. По случая е образувано досъдебно производство.