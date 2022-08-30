17-годишен пиян и без книжка катастрофира с мотор на село

Седемнадесетгодишен мотоциклетист, неправоспособен водач, който бил употребил и алкохол, е катастрофирал в севлиевското село Малки Вършец. Момчето е настанено с наранявания в габровската областна болница, но опасност за живота му няма. Това съобщиха от ОД на МВР-Габрово

Инцидентът е станал вчера, когато около 17:50 ч. в РУ- Севлиево е постъпил сигнал за пътно произшествие в Малки Вършец. Към мястото незабавно били насочени екипи на „Пътна полиция“ и Спешна помощ. Установено било, че младежът е от Габрово. Той управлявал мотоциклет „КТМ 250 SXP” с несъобразена с пътните условия скорост, изгубил контрол на десен завой, навлязъл в насрещното движение и се ударил в паркиран товарен автомобил „Рено Маскот“, уточниха от полицията.

При теста за алкохол дрегерът отчел 2.37 промила. Допълнително е установено, че водачът е неправоспособен и мотоциклетът не е регистриран.

По случая е започнало досъдебно производство, посочиха от полицията.