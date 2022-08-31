Вижте всички кандидати за депутати в София област (26-и МИР)

Вижте пълния списък с кандидати за народни представители на изборите на 2 октомври от 26 МИР София област:

КП „ГЕРБ – СДС“

1. Младен Найденов Маринов

2. Радомир Петров Чолаков

3. Марин Василев Маринов

4. Йоана Георгиева Рашкова

5. Васил Цветков Цветков

6. Дамян Русинов Маринов

7. Йорданка Владимирова Бичева

8. Владимир Стоянов Сотиров

9. Валентин Мирчов Милушев

10. Весела Цветанова Вутева

11. Кристина Георгиева Йорданова

12. Николай Асенов Николов

13. Мария Любенова Стоичкова-Денкова

14. Младен Иванчев Недков

15. Жаклин Пламенова Костадинова

16. Кирил Бойков Марков

КП „Продължаваме Промяната“

1.Александър Димитров Дунчев

2.Димитър Колев Гочев

3.Милен Манев Манев

4.Владимир Емилов Николов

5.Сия Георгиева Шехтанова

6.Иван Веселов Велков

7.Мариета Юриева Козлова

8.Цветелина Калинова Симеонова-Заркин

КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

1.Иван Ивайлов Ченчев

2.Михаил Василев Михайлов

3.Кирил Радев Недев

4.Владимир Георгиев Марков

5.Мартин Димитров Пандезов

6.Светлин Илиев Йотов

7.Светослав Георгиев Бориславов

8.Христина Георгиева Христова

9.Ралица Никодимова Кирилова

10.Павел Илиев Йорданов

11.Румен Борисов Тодоров

12.Грациела Иванова Петрова

13.Любомир Шанков Димитров

14.Славина Найденова Радомирова

15.Зорница Трифонова Василева

16.Иванела Денчева Сиракова

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

1.Цветан Иванов Енчев

2.Петър Пандушев Чобанов

3.Александър Христов Методиев

4.Кристина Цветанова Александрова

5.Николай Борисов Аргиров

6.Рамона Ангелова Илиева

7.Марко Димитров Марков

8.Любомир Огнянов Апостолов

9.Димитър Иванов Григоров

10.Ивелина Дойчева Чотова

11.Васил Маринов Николов

12.Диана Тонева Панайотова

13.Халит Осман Сарач

14.Яко Бобев Банчев

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

1. Александър Димитров Арангелов

2. Георги Димитров Прасков

3. Ангел Николаев Славчев

4. Иван Арсов Иванов

5. Биляна Петрова Давидкова

6. Петър Костадинов Петров

7. Петър Андреев Савов

8. Тодор Стоянов Гроздев

КП "Демократична България - Обединение"

1.Антоанета Димитрова Цонева

2.Яна Веселинова Тодоранова

3.Васил Петров Зашкев

4.Иван Димитров Димитров

5.Елена Станьова Чумпова

6.Николай Янков Сиджимов

7.Николай Тошев Диловски

8.Кристина Николаева Касабова

9.Велислав Димитров Йотов

10.Александър Георгиев Първанов

11.Радослав Борисов Костадинов

12.Йонко Димитров Димитров

13.Александра Красимирова Стеркова

14.Димитър Евгениев Димитров

15.Виктор Нелчев Иванов

16.Недка Маринова Цанова

ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"

1. Андрей Николаев Михайлов

2. Венцислав Михайлов Асенов

3. Таня Пламенов Тимева

4. Георги Иванов Иванов

5. Борислав Атанасов Топалов

6. Паунита Михайлова Петрова

7. Михаел Чавдаров Рогачев

8. Георги Даниелов Босилков

9. Александър Петров Христов

10. Паолина Николаева Вецева-Добрева

11. Кирил Валентинов Иванов

КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

1.Гален Симеонов Монев

2.Ивона Кирилова Даскалова

3.Петър Николаев Петров

4.Александра Георгиева Георгиева

5.Янка Иванова Никифорова

6.Калин Георгиев Григоров

7.Веселин Георгиев Георгиев

8.Георги Иванов Коцев

9.Николай Петров Николов

10.Павел Симеонов Симеонов

11.Румяна Георгиева Борисова

12.Габриела Кирилова Георгиева

13.Васко Райчинов Йотов

14.Цветелина Методиева Павлова

15.Генади Христов Атанасов

16.Иван Русев Русев

ПП "Български национален съюз „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

1.Петър Христов Виденов

2.Светослав Огнянов Панайотов

3.Стефан Митков Стоев

4.Петьо Колев Пенчев

5.Димитър Иванчев Мирков

6.Надежда Йорданова Таскова

7.Илиян Симеонов Симеонов

8.Емил Ясенов Бошнаков

ПП "Коалиция за теб България"

1. Тодорка Милетиева Кръстева

2. Васил Николов Симитчийски

ПП "МИР"

1. Йонко Цветолюбов Ненчев

2. Цветан Стаменов Македонски

3. Ивайло Петров Модев

4. Венцислав Ангелов Иванов

5. Светлин Минков Колев

6. Александър Пламенов Лазаров

7. Радина Ангелова Радковска

8. Росен Борисов Гарванов

9. Маргарита Павлова Димитрова

10. Александър Коцев Колев

11. Саво Лазаров Маринов

12. Вардан Гагикович Хачатрян

13. Ангел Недялков Недялков

14. Латинка Крумова Георгиева

ПП "България на труда и разума"

1. Цветанка Петрова Цветкова

2. Митко Траянов Илиев

3. Митко Мартинов Демирев

4. Татяна Виденова Иванова

ПП "Движение на непартийните кандидати"

1. Бойко Александров Младенов

2. Анна Веселинова Пенкова

3. Ануш Давидов Ангелов

ПП "Българско Национално Обединение - БНО"

1. Христо Петков Иванов

2. Ганчо Костадинов Николов

3. Димитър Иванов Димитров

4. Момчил Петров Павлов

ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

1. Кирил Стоименов Велев

2. Йордан Славов Георгиев

3. Илиян Илиев Йорданов

4. Огнян Николов Симеонов

ПП „Български съюз Директна Демокрация“

1.Валери Василев Венков

2.Виктор Стефанов Вътев

ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“

1.Яница Георгиева Иванова

2.Марио Стефанов Сарафов

3.Иванка Стойчева Кесева-Корделска

4.Мирослав Димитров Димитров

5.Нина Кънчева Колева

ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

1.Юлиан Кръстев Ангелов

2.Иван Венелинов Томов

3.Николай Андреев Борисов

4.Николай Пламенов Петров

5.Гергана Михайлова Александрова

6.Стоян Динчев Павлов

7.Петър Величков Стойков

8.Кирил Стойнев Стойков

9.Диана Михайлова Стоянчова

10.Николай Вълков Додеков

11.Иван Димитров Попгенов

12.Георги Михайлов Мичев

13.Марин Христов Кубетски

14.Кристина Миленова Бонева-Евтимова

ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“

1.Александър Цветанов Гарибов

2.Александър Стефанов Ненков

3.Петър Иванов Батев

4.Вълчо Стоянов Стаменовски

5.Николай Лозанов Шипаров

6.Петя Ивайлова Стоянова

7.Елизабет Иванова Димитрова

8.Йордан Маринов Узунов

9.Симеон Гергов Тодоров

КП „Справедлива България“

1.Димитър Кирилов Байрактаров

2.Венцислав Петров Димитров

3.Стойчо Сотиров Гълъбов

4.Михаил Иванов Иванов

5.Васил Добрев Василев

6.Бончо Маринов Бончев

7.Красимира Илиева Атанасова

8.Тодор Мирославов Гаврилов

9.Иван Костов Боюков

10.Георги Светломиров Петров

ПП „ГЛАС НАРОДЕН“

1.Силвия Пламенова Костова

2.Денислав Людмилов Кутев

3.Славчо Цветанов Сайков

ПП "Национален фронт за спасение на България"

1.Венцислав Ангелов Тоцев

2.Калин Димитров Крулев

3.Петър Христов Атанасов

4.Ангел Костадинов Ангелов

5.Мариана Стоилкова Костова

6.Елица Веселинова Идакиева

7. Емил Георгиев Владов

ПП "РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО"

1.Радко Любенов Ханджиев

2.Асен Денков Асенов

3.Златко Бориславов Илиев

4.Ивелина Валентинова Ахмед

5.Болеслав Марков Павлов

6. Христо Йотов Йотов

ПП „ПРАВОТО“

1. Йорданка Иванова Димитрова

ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“

1.Пламен Момчилов Деянов

2.Даниел Аспарухов Григоров

3.Петко Димитров Петков

4.Емануил Борисов Христов

5.Елена Наумова Алексиева

6.Джоана Василева Янчева

7.Пенка Димитрова Георгиева–Бабачева

8.Мария Иванова Гочева

9.Любомир Бориславов Асов

10.Катрин Светославова Велкова

11.Анна Петрова Илиева

12.Лора Светославова Светославова

13.Веселин Дойчинов Петров

ПП "Национално движение Единство"

1.Славяна Добрева Орачева-Янкова

2.Даниела Божидарова Йорданова

ПП "Атака"

1.Кристиян Роберт Димитров

2.Любомир Димитров Цветанов

3.Ивайло Стоянов Докузанов

4.Найден Стефанов Беличански

5.Недко Бориславов Мутафчийски

6.Здравко Живков Тополов

7.Красимир Райков Сакарев

8.Костадин Мишев Иванов

9.Владо Кръстев Александров

10.Любен Кольов Маринов

11.Валя Маринова Стоянова

12.Ани Василева Костова

13.Васил Костов Христов

14.Мария Николова Петрова

15.Сергей Трайков Кинев