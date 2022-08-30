Вижте всички кандидати за депутати от 25 МИР София

Вижте всички кандидати за депутати в листите на 25 МИР София:

ГЕРБ

1 Бойко Методиев Борисов

2 Христо Георгиев Гаджев

3 Анна Василева Александрова

4 Лъчезар Богомилов Иванов

5 Петър Николаев Николов

6 Евгени Генчев Будинов

7 Светослав Величков Тодоров

8 Николай Асенов Димитров

9 Георги Бисеров Николов

10 Борислав Кирилов Куртев

11 Стефан Антонов Арсов

12 Цвета Ангелова Точева

13 Владимир Илчев Кулев

14 Антоанета Славчева Христова

15 Силвия Славчева Иванова

16 Ангел Иванов Корсачки

17 Мериан Руменова Конярска

18 Пламен Николаев Николов

19 Радост Андреева Маринкова

20 Елина Иванова Давидова

21 Борислав Георгиев Тодоров

22 Ваня Александрова Добренова

23 Ивайло Григоров Димитров

24 Каролина Цончева Цонева

25 Димитър Пламенов Тасков

26 Румен Стенли Александров

27 Йордан Асенов Александров

28 Любен Любенов Дилов

ПП

1 Христо Христов Петров

2 Калина Бориславова Константинова

3 Венеция Огнянова Нецова-Ангова

4 Цветелина Калинова Симеонова-Заркин

5 Стоил Мирославов Стоилов

6 Александра Валентинова Корчева

7 Георги Валериев Златков

8 Искрен Николаев Митев

9 Никол Атанасова Левакова

10 Велислава Иванова Петрова

11 Никола Иванов Алексиев

12 Иво Иванов Димовски

13 Десислава Василева Трайкова

14 Александър Бориславов Сарафов

15 Симона Петрова Симеонова

16 Настимир Ананиев Ананиев

БСП

1 Корнелия Петрова Нинова

2 Емил Ценов Георгиев

3 Милко Николаев Панов

4 Албена Александрова Кръстева

5 Евелин Денис Попадийна

6 Ванеса Ангелова Ангелова

7 Вельо Георгиев Петков

8 Орфей Николаев Петков

9 Антон Дженков Събев

10 Венелин Деянов Николаев

11 Красен Лъчезаров Раковски

12 Аспарух Асенов Иванов

13 Върбан Иванов Върбанов

14 Корнелия Стойчева Коларова

15 Иван Димитров Пейчев

16 Теодора Даниелова Илиева

17 Нина Николова Ламбева

18 Маргарита Иванова Стойкова

19 Кристина Красимирова Коева

20 Петя Стефанова Христова

21 Богомил Красимиров Арсов

22 Николета Благоева Благоева

23 Мирела Миткова Хитова

24 Илиян Илиев Павлов

25 Андреа Андреева Граховска

26 Цветомир Ангелов Здравков

27 Илиян Костадинов Русев

28 Алекс Цеков Гигов

ДПС

1 Хасан Ахмед Адемов

2 Левент Орхан Мемиш

3 Таня Александрова Иванова

4 Сами Джевдет Чакъров

5 Райна Иванова Иванова

6 Танер Нихатов Кабилов

7 Димитър Иванов Митрев

8 Ана Иванова Кръстанова

9 Мария Любомирова Попова

10 Цветослав Владимиров Ленков

11 Васил Маринов Николов

12 Мартин Драгомиров Младенов

13 Ирина Симеонова Пенчева

14 Теодор Тодоров Тенев

15 Ромина Свиленова Божинова

16 Явор Красимиров Плявов

17 Милена Красимирова Пандурска

ВЪЗРАЖДАНЕ

1 Костадин Тодоров Костадинов

2 Иво Георгиев Русчев

3 Димо Георгиев Дренчев

4 Маргарита Иванова Махаева

5 Славчо Ангелов Крумов

6 Димо Сергеев Димитров

7 Вениамин Иванов Воденичаров

8 Марин Нинов Генов

9 Иван Михайлов Алексиев

10 Владимир Емил Борисов

11 Христо Веселинов Гадев

12 Димитър Стоянов Дъбов

13 Даниел Йорданов Йорданов

14 Светослав Тодоров Тодоров

ДБ

1 Владислав Панчев Панев

2 Бонка Сергеева Василeва

3 Александър Димитров Симидчиев

4 Елисавета Димитрова Белобрадова

5 Венцислав Василев Кръстев

6 Йордан Йорданов Йорданов

7 Георги Дичев Маринов

8 Тома Георгиев Белев

9 Надежда Димитрова Бачева

10 Йорданка Бориславова Крондева

11 Даниел Михайлов Неделчев

12 Иван Генчев Бакалов

13 Георги Евтимов Атанасов

14 Ивайло Христов Коев

15 Любомир Гришев Никифоров

16 Васил Костадинов Гюров

17 Георги Сашков Стефанов

18 Стоян Цветанов Маджаров

19 Стоян Димитров Йотов

20 Надежда Друмева Бобчева

21 Румен Валентинов Стоименов

22 Александър Венциславов Миленков

23 Надя Иванова Стойкова

ИТН

1 Пламен Иванов Данаилов

2 Иван Стойнов Кючуков

3 Мика Михайлова Зайкова

4 Павела Василева Митова

5 Милен Георгиев Керемедчиев

6 Явор Здравков Исаев

7 Борислава Иванова Йорданова

8 Цветомир Начков Наков

9 Петя Искренова Лефтерова

10 Петър Христов Димитров

11 Боян Дуков Боянов

12 Цветан Ненков Свиленски

13 Илия Ганчев Иванов

Независим кандидат Луна Йорданова Йорданова

ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Александър Руменов Тодоров

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Венцислав Атанасов Ангелов

2. Димитрина Стефанова Илиева

3. Мартин Банков Иванов

4. Илиян Илиев Йорданов

5. Светослав Светозаров Пенчев

ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Боян Боянов Станков-Расате

2. Костадин Панайотов Димитров

3. Любен Иванов Бубев

4. Йордан Стоянов Манасиев

5. Стивън Петков Чардаков

6. Димитър Василев Георгиев

7. Николай Георгиев Балтаджиев

8. Цветан Райков Младенов

9. Катрин Ангелова Милева

10. Марина Данаилова Алексиева

11. Здравко Петков Пенев

12. Ян Ивов Стоименов

13. Венцислав Николов Русинов

14. Ермина Боянова Боянова

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО

1 Миню Стайков Стайков

2 Георги Венелинов Георгиев

3 Димитър Стефанов Бунов

4 Дора Витанова Дикова

5 Иванчо Вътов Йотов

6 Георги Тодоров Христов

7 Валентин Асенов Христов

ПП „МИР“

1 Светла Драганова Цветкова

2 Лъчезар Христов Бонев

3 Христо Георгиев Ямболиев

4 Люсиен Хараламбиев Тишев

5 Надежда Красимирова Георгиева

6 Тихомир Георгиев Димитров

7 Симеон Минчев Генчев

8 Радина Ангелова Радковска

9 Станислав Ичев Бошняков

10 Лъчезар Иванов Тодоров

11 Стилиян Николов Иванов

12 Илиян Славчев Лилов

13 Явор Иванов Николов

14 Динко Христов Апостолов

15 Виолета Петранова Савова

16 Лъчезар Чавдаров Митев

17 Евгени Иванов Одажийски

18 Боян Димитров Крумов

19 Калоян Емилов Казаков

ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“

1 Славчо Георгиев Велков

2 Петър Траянов Вълчев

3 Стоян Славейков Грозданов

ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“

1 Божидар Кирилов Кръстев

2 Цветанка Петрова Цветкова

3 Митко Траянов Илиев

4 Митко Мартинов Демирев

ПП „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“

1 Валери Методиев Григоров

2 Цветелина Иванова Господинова

3 Момчил Илиев Йотов

4 Людмил Борисов Туечки

5 Тодорка Милетиева Кръстева

„Справедлива България“

1 Димитър Кирилов Байрактаров

2 Светозар Стоянов Съев

3 Иван Костов Боюков

4 Райна Иванова Стаменова

5 Габриел Георгиев Герасимов

6 Десислава Красимирова Стоева

7 Петър Евтимов Евтимов

8 Огнян Стефанов Димитров

9 Венцислав Добрев Алексиев

10 Максим Генов Велков

11 Михаил Бойков Зарев

12 Виолета Иванова Кудева

13 Юрий Михайлов Колчев

14 Красимира Илиева Атанасова

15 Марин Христов Маринов

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

1 Евгени Николаев Христов

2 Валери Василев Венков

3 Христо Вълов Вълов

4 Иван Владимиров Топалов

5 Светла Михайлова Милушева

6 Цветан Николов Тодоров

7 Даниел Антониев Ангелинов

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“

1 Гарабед Ардашес Минасян

2 Калуди Купенов Калудов

3 Гена Цветкова Велковска

4 Никола Костадинов Вучев

5 Данаил Веселинов Дамянов

6 Димчо Дочев Джиговски

7 Ивайло Венциславов Нинов

8 Валентин Кирилов Данчев

9 Емил Боянов Догазанов

10 Красимир Цанков Антонов

11 Дарина Петрова Велкова

12 Симеон Гергов Тодоров

13 Антоанета Огнянова Николова

14 Вероника Руменова Темелкова

15 Калина Богданова Томова

16 Георги Петров Пешков

ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“

1 Вера Димитрова Иванова

2 Светослав Кирилов Велков

3 Аспарух Драганов Карастоянов

4 Мария Недялкова Господинова

5 Цецка Георгиева Илиева

6 Стефан Атанасов Куртев

7 Яна Ивайлова Георгиева

8 Златина Пламенова Станкова

9 Златомир Спасов Николов

10 Благой Стаменов Николов

11 Росица Енчева Павлова

12 Мартин Лилянов Мартинов

13 Павлина Петкова Костадинова

14 Марио Венков Липнишки

15 Виктор Владимиров Йочев

16 Анна Петрова Илиева

17 Елена Наумова Алексиева

18 Павлин Панчев Петков

19 Мария Иванова Гочева

20 Елена Валериева Вълчева

21 Вера Василева Царева

22 Яна Георгиева Рангелова

23 Цветан Йотов Лаков

24 Ралица Вилиянова Игнатова

25 Антония Тодорова Найчева

26 Стефан Николов Дончев

27 Десислава Петрова Стоилова

28 Лилия Иванова Ванчева

ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

1 Ангел Чавдаров Джамбазки

2 Калина Николаева Калинкова-Раданова

3 Владимир Веселинов Митов

4 Димитър Борисов Антов

5 Галина Димитрова Стефанова

6 Огнян Костов Кронев

7 Виолета Стаменова Тодорова

8 Николай Андреев Борисов

9 Кристина Миленова Бонева-Евтимова

10 Димитър Красимиров Гръков

11 Ваня Любенова Стоименова

12 Вера Иванова Грозданова

13 Антон-Константин Константинов Оруш

14 Диана Михайлова Стоянчова

15 Десислава Георгиева Панайотова

16 Димитър Янков Янев

„БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

1 Георги Атанасов Самандов

2 Владимир Димитров Николов

3 Ангела Николаева Николова

4 Стайко Ванев Топалов

5 Георги Илиев Георгиев

6 Иво Веселинов Велчевски

7 Петя Иванова Пейчева

8 Христиан Даниелов Григоров

9 Илона Венцеславова Тодорова

10 Николай Владимиров Шопов

11 Ивета Иванова Сингартийска

12 Ивета Викторова Симеонова

13 Веселин Стефанов Радков

14 Стефан Ангелов Симеонов

15 Мирослав Петров Пенев

16 Мирослав Георгиев Маринов

17 Теодора Любенова Антова-Петрова

18 Христо Христов Дунчев

19 Райна Веселинова Милева

20 Райко Бенев Райков

21 Здравка Нецова Янева

22 Ралица Василева Сиракова

23 Изабела Александрова Кулчева

24 Станислав Драганов Драганов

25 Радослав Петров Кърджиев

26 Николай Илиев Велчев

„КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“

1 Мая Миткова Маринова

2 Димо Пенчев Димов

3 Ангел Атанасов Георгиев

4 Нора Страхилова Гудев

5 Веселин Петров Жеков

6 Весела Миткова Катрова

7 Николай Емилов Спиридонов

8 Даниел Василев Славчев

9 Галина Стефанова Георгиева

10 Боряна Димитрова Димитрова

11 Григорян Енчов Григоров

12 Мима Цанкова Пандова

13 Антон Петков Димитров

„НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“

1 Марианна Спасова Конова

2 Йордан Сотиров Сотиров

3 Румен Йорданов Байчев

ПП „ГЛАС НАРОДЕН“

1 Светослав Емилов Витков

2 Ирина Павлова Андонова

3 Емил Георгиев Павлов

4 Георги Ангелов Върбанов

5 Робърт Емилов Павлов

6 Андриан Пламенов Хаджидосев

7 Свилен Величков Христов

ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“

1 Николай Симеонов Малинов

2 Ивайло Любенов Иванов

3 Спас Антонов Благов

4 Никола Асенов Бенчев

5 Максим Александров Тополов

6 Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

7 Валентин Боянов Хараламбиев

8 Методи Георгиев Христов

9 Емил Петров Соколов

10 Ваня Атанасова Георгиева

11 Юлиaна Веселинова Матеева

12 Иванка Николай Кършева

13 Никола Ели Декало

14 Николай Марианов Николов

15 Мария Методиева Александрова

16 Богомил Върбанов Върбанов

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“

1 Радослав Иванов Илиев

2 Цветозар Венциславов Захариев

3 Красимира Веселинова Даскалова

4 Петко Илиев Събев

5 Валентин Петров Славов

6 Петкана Първанова Иванова

7 Борислав Кирилов Борисов

8 Иван Стоилов Гьошарков

9 Марио Розалинов Пунчев

10 Християна Живкова Иванова

11 Александрина Стефанова Димитрова

12 Мартин Илиев Дойчев

„ПРАВОТО“

1 Мария Петрова Колева

2 Виктория Александрова Борисова

3 Петя Колева Петрова

"Атака"

1 Деница Стоилова Сидерова

2 Димитър Славов Димитров

3 Величка Борисова Георгиева

4 Любомир Димитров Цветанов

5 Росен Верчов Златков

6 Веселин Даниелов Цолов

7 Юлиян Стоянов Докузанов

8 Гергана Стоянова Бонева

9 Биляна Генчева Николова