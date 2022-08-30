Вижте всички кандидати за депутати от 24 МИР София

Вижте всички кандидати за депутати в листите на 24 МИР София:

ГЕРБ

1 Тома Любомиров Биков

2 Рая Назар Назарян

3 Евгения Бисерова Алексиева

4 Георг Даниелов Георгиев

5 Валентин Иванов Радев

6 Драгомир Христов Младенов

7 Зоран Александров Рангелов

8 Томи Младенов Николов

9 Любомир Николаев Талев

10 Димитър Стоянов Стоянов

11 Добромир Иванов Иванов

12 Анжела Миткова Христова

13 Елена Любомирова Найденова

14 Валентина Кирилова Христова

15 Даниел Василев Костов

16 Станислава Константинова Коцева

17 Атанас Йорданов Енгьозов

18 Антоанета Димитрова Кирова

19 Мартин Албенов Атанасов

20 Боян Лъчезаров Стефанов

21 Валентинa Иванова Динева

22 Любен Пламенов Томов

23 Кристиан Викторов Георгиев

24 Емануела Евгениева Сотирова

ПП

1 Кирил Петков Петков

2 Петър Георгиев Петров

3 Андрей Иванов Цеков

4 Георги Станчев Георгиев

5 Мирослава Петрова Петрова

6 Петър Василев Кьосев

7 Атанас Димитров Михнев

8 Ана Ц Мария Михаилова Вълканова

9 Росица Василева Пандова - Йовкова

10 Димитър Колев Гочев

11 Любомир Йорданов Попйорданов

12 Искра Асенова Ангелова

13 Венелин Пенков Милев

14 Юлия Руменова Величкова

15 Росен Силвиев Георгиев

16 Венелин Петров Радев

17 Борис Иванов Георгиев

18 Никола Димитров Барбутов

19 Олег Александров Кабакчиев

20 Витан Ганчев Витанов

БСП

1. Георги Страхилов Свиленски

2. Александър Венциславов Димитров

3. Стефан Павлов Стоилов

4. Александър Григориев Колев

5. Даниела Стефанова Георгиева

6. Христо Станиславов Стефанов

7. Бисер Иванов Иванов

8. Елена Тодорова Тиганева

9. Цецка Димитрова Кочкова

10. Боян Ангелов Иванов

11. Боян Иванов Бойчев

12. Володя Чанев Нейков

13. Александър Димитров Виденов

14. Константин Станиславов Михов

15. Калоян Любомиров Малинов

16. Цветан Митков Цанов

17. Владимир Кирилов Манов

18. Иво Боянов Атанасов

19. Неделчо Добрев Шишков

20. Мариана Неделчова Божкова

21. Даринка Неделчева Илиева

22. Валентин Калинов Върбанов

23. Даниел Милков Минчев

24. Младен Георгиев Младенов

ДПС

1 Ертен Белгинова Анисова

2 Васил Методиев Петков

3 Васимир Иванов Радулов

4 Атанас Цветанов Кънчев

5 Теодор Йончев Калинов

6 Ромина Свиленова Божинова

7 Минчо Живков Георгиев

8 Велизар Любчев Райков

9 Антон Любомиров Антонов

10 Любомир Асенов Дамянов

11 Валентин Славов Димитров

12 Георги Иванов Несторов

13 Емил Янков Аврамов

14 Людмила Иванова Тончева

15 Щерьо Щерев Щерев

16 Нина Дончева Пананова-Йорданова

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Петър Николаев Петров

2. Александър Димитров Арангелов

3. Деян Николаев Николов

4. Ивайло Георгиев Чорбов

5. Венци Венциславов Стойчев

6. Виолета Радева Кърпачева

7. Петя Христова Бояджиева

8. Петя Йорданова Генън

9. Красимир Рангелов Гълъбов

10. Кирил Михайлов Михайлов

11. Георги Хрисимиров Иванов

12. Петър Валериев Ананиев

ДБ

1 Христо Любомиров Иванов

2 Борислав Димитров Сандов

3 Стоян Александров Михалев

4 Мартин Димитров Димитров

5 Веселин Йорданов Калановски

6 Кремена Миленова Кунева

7 Георги Младенов Цветков

8 Стефан Любомиров Тафров

9 Илина Симеoнова Мутафчиева

10 Димитър Евгениев Димитров

11 Константин Георгиев Гърневски

12 Даниел Михайлов Неделчев

13 Николай Емилов Христов

14 Филип Цветанов Константинов

15 Кристина Павлова Мерджанова

16 Иван Десимиров Кулин

17 Филип Костов Илиев

18 Ивайло Христов Коев

19 Любен Стоянов Лачански

20 Лили Тодорова Михайлова

21 Димитър Пламенов Къцарков

22 Емануела Николова Христова

23 Иван Калчев Калчев

24 Иво Николаев Божков

ИТН

1 Любомир Антонов Каримански

2 Милен Георгиев Керемедчиев

3 Илиана Николаева Маринова

4 Виктория Малева Малева

5 Борислав Климентов Пешев

6 Александър Стайков Марков

7 Явор Здравков Исаев

8 Владимир Красимиров Тимев

9 Димитър Бориславов Гаджев

10 Михаел Чавдаров Рогачев

11 Илия Ганчев Иванов

12 Петър Илков Петров

13 Силвестър Живков Иванов

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Галин Свиленов Атанасов

2. Димитрична Стефанова Илиева

3. Димитър Стоянов Недялков

4. Огнян Николаев Симеонов

ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Елена Кирилова Ваташка

2. Вельо Найденов Иванов

3. Здравко Иванов Димитров

4. Кристиян Божидаров Вучков

5. Димитър Йорданов Запрянов

6. Светослав Огнянов Панайотов

7. Георги Антониев Ангелов

8. Димитър Василев Георгиев

9. Кристиян Михайлов Иванов

10. Елена Георгиева Манасиева

11. Мирослав Данков Христов

12. Теменуга Якова Попова

ПП БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Димитър Стефанов Бунов

2. Борислав Кирилов Кьосев

3. Бойко Йорданов Райчев

4. Веселин Кирилов Владимиров

5. Методи Веселинов Бъчваров

6. Стефан Симеонов Тошев

7. Бойко Димитров Николов

8. Дафинка Димитрова Стойчева

ПП МИР

1. Венцислав Ангелов Иванов

2. Петър Валентинов Велчев

3. Вилияна Борисова Джакова

4. Десислава Любомирова Стоимчева - Коларска

5. Тодор Петров Лазаров

6. Кристина Димитрова Вутова

7. Пламен Богомилов Стоянов

8. Ангел Иванов Гаджев

9. Латинка Крумова Георгиева

10. Емануил Калинов Добрев

11. Елизабета Борисова Владимирова - Георгиева

12. Величка Иванова Рангелова

13. Арсени Василев Байздренков

14. Ивайло Цветанов Божанов

15. Борис Симеонов Михайлов

ПП ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ

1. Росен Пламенов Миленов

2. Павел Любомиров Миланов

3. Петър Траянов Велчев

ПП БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА

1. Георги Петков Манолов

2. Димитър Ангелов Икимов

3. Божидар Кирилов Кръстев

4. Стоян Виолинов Стоянов

5. Андриан Михайлов Петков

ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Калин Николов Павлов

ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ

1. Васил Николов Симитчийски

2. Людмил Борисов Туечки

3. Андрей Александрович Ваховски

4. Станислав Иванов Косаков

5. Ивайло Първанов Тошев

КП Коалиция Справедлива България

1. Нако Райнов Стефанов

2. Максим Генов Велков

3. Мадлена Николаева Пенчева-Кирчева

4. Елин Андонов Андонов

5. Атанас Иванов Стефанов

6. Захари Йорданов Килев

7. Михаил Александров Мишев

8. Андрей Димитров Попов

9. Михаил Бойков Зарев

10. Тошо Милчев Милчев

11. Юрий Михайлов Колчев

12. Владимир Руменов Трифонов

13. Райна Иванова Стаменова

14. Николай Ангелов Станойчев

15. Илия Боянов Бачев

16. Иво Лазаров Кунчев

ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

1 Венера Божидарова Тодорова

2 Георги Кръстев Кръстев

3 Десислава Симеонова Панева

4 Даниела Трифонова Беличовска

5 Надя Иванова Андреевска

6 Венцислав Ангелов Тоцев

7 Марио Розалинов Пунчев

8 Цветан Василев Павлов

9 Мартин Илиев Дойчев

10 Християна Живкова Иванова

11 Александрина Стефанова Димитрова

12 Светлана Михайловна Йорданова

13 Данчо Димитров Хаджиев

ПП ВМРО

1 Карлос Арналдо Контрера

2 Владимир Веселинов Митов

3 Михаил Иванов Петров

4 Васил Светославов Христов

5 Султанка Димитрова Петрова

6 Боян Петров Петров

7 Димитър Борисов Антов

8 Владислав Лалов Лалов

9 Иван Велков Димитров

10 Стефан Петров Петков

11 Георги Михайлов Михайлов

12 Илиян Василев Петков

13 Илко Василев Илиев

14 Христо Валериев Иванов

15 Владимир Илиев Александров

16 Антон-Константин Константинов Оруш

ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА

1 Петър Стефанов Москов

2 Росица Желязкова Рачева

3 Ангел Атанасов Георгиев

4 Георги Ленков Балчев

5 Милен Димитров Дерменджиев

6 Кристина Йорданова Сунгарска

7 Борис Вилхелм Точев

8 Белин Марков Белев

9 Веселин Петров Жеков

10 Радостина Иванова Минина

11 Диана Костова Костова

12 Филип Пламенов Григоров

13 Мартин Руменов Павлов

ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ

1 Никола Николов Вапцаров

2 Цветанка Илиева Цанева

3 Мартин Евгениев Янчев

4 Искра Йорданова Недева

5 Христо Тодоров Маринов

6 Даниела Георгиева Генова

7 Йордан Йорданов Топалов

8 Борис Генадиев Панкин

9 Емануил Борисов Христов

10 Пенка Димитрова Георгиева - Бабачева

11 Юлия Недялкова Маджарова

12 Димитър Александров Димитров

13 Ангелина Атанасова Панчева

14 Росица Пенчева Йорданова

15 Гергана Михайлова Атанасова

16 Ева-Мария Николаева Стоянова

17 Кристина Илиева Стоева

18 Еди Георгиев Илиев

19 Антон Антонов Кръстев

20 Кристиана Георгиева Тодорова

21 Димитър Огнянов Игнатов

22 Яна Георгиева Рангелова

23 Мария Павлинова Попова

24 Стефан Николов Дончев

ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ЕВРОЛЕВИЦА

1 ЛЪЧЕЗАР АСПАРУХОВ АВРАМОВ

2 ВЕСЕЛИН РУМЕНОВ ВЕЛИЧКОВ

3 НИКОЛАЙ МИЛАНОВ НИКОЛОВ

4 ДИМЧО ДОЧЕВ ДЖИГОВСКИ

5 НИКОЛАЙ БОРИСОВ КЪРКЕЛАНОВ

6 СТЕФАН ВАСИЛЕВ ПОПОВ

7 ЙОВКО КУМАНОВ ШИПКОВ

8 ХРИСТО НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ

9 ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

10 БОРИС НИКОЛАЕВ КЪРКЕЛАНОВ

11 ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ НИНОВ

12 ПЕТЪР ЦАНОВ БАТЕВ

13 КРЕМЕНА СТОЯНОВА МАВРОВЂ

ПП „Национално движение Единство“

1 Бориславов Йорданов

2 Веселин Асенов Трампов

ПП „АТАКА“

1 Анелия Желязкова Дулева

2 Цветанка Димитрова Добрева

3 Явор Бойчев Цветанов

4 Пламен Иванов Грауров

5 Юлиян Стоянов Докузанов

6 Гергана Стоянова Бонева

7 Калоян Боянов Ангелов

КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

1 Стефан Динчев Янев

2 Никола Йорданов Илиев

3 Емилена Георгиева Попова

4 Кирил Димитров Колев

5 Светослав Николов Илиев

6 Галя Тенчева Иванова-Асенова

7 Иглика Цветкова Мишева-Брусева

8 Крум Иванов Тренев

9 Димитър Цветанов Тодоров

10 Иво Веселинов Велчевски

11 Валентин Симеонов Симов

12 Павел Бориславов Вътков

13 Кирил Бойков Дойчинов

14 Георги Христов Пеев

15 Николай Димитров Добрев

16 Костадин Стоименов Енев

17 Александър Илианов Тошев

18 Тодор Димитров Пеев

19 Юлиан Страхилов Матов

20 Рада Георгиева Пангелова

21 Васил Илиев Бодуров

22 Динко Танев Мандов

23 Цветан Стоименов Ночев

24 Калоян Борисов Йолов

ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“

1 Никола Иванов Аврейски

2 Болеслав Марков Павлов

3 Иван Георгиев Вачев

4 Румен Димитров Каров

5 Никола Стойчев Николов

6 Румен Александров Младенов

7 Анна Пламенова Димитрова

8 Камен Ненчев Илиев

9 Веселин Митков Иванов

10 Емил Благоев Кръстев

11 Милка Кирилова Петрова