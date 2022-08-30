Вижте всички кандидати за депутати от 23 МИР София

Вижте всички кандидати за депутати в листите на 23 МИР София

КП ГЕРБ - СДС

1.Румен Димитров Христов

2.Александър Руменов Ненков

3.Николай Нидал Алгафари

4.Александър Койчев Иванов

5.Асен Георгиев Балтов

6.Атанас Андонов Бояджиев

7.Стоил Стоянов Яков

8.Юлиян Пламенов Пейчев

9.Ваня Стоянова Деянова

10.Кристиян Руменов Маджуров

11.Таня Иванова Сотирова

12.Васил Благовестов Михов

13.Михаела Асенова Методиева

14.Николай Петров Павлов

15.Ваня Александрова Стоянова

16.Димитър Делчев Русенов

17.Тодор Георгиев Станев

18.Живко Динев Дервенов

19.Анна Първанова Манчева-Димова

20.Ирина Петрова Давидова

21.Александър Ангелов Арнаутски

22.Ирина Славчева Вълчовска-Петкова

23.Георги Лъчезаров Захариев

24.Марио Стоянов Кръстев

25.Галя Цветанова Георгиева

26.Евелина Йорданова Китова-Йорданова

27.Петко Михайлов Михайлов

28.Ерик Добромиров Велковски

29.Светослав Емилов Казаков

30.Момчил Валентинов Драганов

31.Радослав Енюв Ангелов

32.Ангел Ангелов Иванов

КП "Продължаваме Промяната"

1.Асен Васков Василев

2.Николай Денков Денков

3. Настимир Ананиев Ананиев

4.Васил Христов Пандов

5.Венко Николов Сабрутев

6.Васил Стефанов Стефанов

7.Искрен Николаев Митев

8.Ива Богданова Руйчева

9.Борислав Антониев Антонов

10.Димитър Петров Шалъфов

11.Виктор Гасан Насър

12.Виктор Стоянов Ботев

13.Росен Еней Енчев

14.Станислав Стоянов Даракчиев

15.Владислав Викторов Цеков

16.Томас Димитров Димитров

17.Красимир Веселинов Куртев

18.Георги Валериев Златков

19.Пролетина Кузманова Гирова

20.Иво Георгиев Михайлов

21.Розита Стойчева Михайлова Еленова

22.Саад Таммам Алуани

КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

1.Христо Танчев Проданов

2.Георги Георгиев Ангелов

3.Велизар Пенков Енчев

4.Таня Юлиянова Мирчева

5.Николай Димов Димов

6.Стоян Михайлов Мирчев

7.Теодора Руменова Овчарова-Драганова

8.Миглена Христова Георгиева-Хаджиева

9.Борислава Руменова Михова

10.Юлиян Асенов Генов

11.Иван Тодоров Карагьозов

12.Ивона Петрова Никова

13.Мирослав Илиев Върбанов

14.Никола Димитров Попстоев

15.Владислав Сергеев Промский

16.Леонардо Цветелинов Стоев

17. Калин Красимиров Николов

18. Петър Александров Милчев

19. Боряна Христова Здравкова

20. Димитър Георгиев Вълков

21. Йордан Георгиев Политов

22. Александър Георгиев Райков

23. Боян Петров Златев

24. Славина Николаева Николова

25. Паолина Димитрова Желева

26. Николай Валериев Стратиев

27. Илиян Любомиров Илиев

28. Николай Динев Карафизиев

29. Александър Миролюбов Василев

30. Евгени Георгиев Евгениев

31. Николай Димитров Рибарски

32. Светослав Огнянов Виячки

ДПС

1 Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

2 Таня Александрова Иванова

3 Рахим Зафер Юмерефенди

4 Глория-Никол Емилова Найденова

5 Адем Джумхуров Чакалов

6 Милена Красимирова Пандурска

7 Танер Нихатов Кабилов

8 Аспарух Аспарухов Карастоянов

9 Лютви Хюсни Хаджиалиш

10 Алпер Гюнер Ахмедов

11 Методи Сашев Кацаров

12 Асен Красенов Бочев

13 Иса Абедин Осман

14 Красимир Василев Стефанов

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

1.Николай Георгиев Дренчев

2.Иво Георгиев Русчев

3.Маргарита Атанасова Генчева

4.Ивелин Първанов Първанов

5.Георги Венциславов Йорданов

6.Кирил Михайлов Михайлов

7.Ивайло Венциславов Антов

8.Христо Събев Милев

9.Даниел Йорданов Йорданов

10.Ангел Николаев Славчев

11.Красимира Маринова Цекова

12.Христо Веселинов Гадев

13.Лиляна Руменова Ананиева

14.Симеон Филипов Аврамов

15.Георги Здравков Цуков

16.Мирослав Цветанов Христов

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1 Надежда Георгиева Йорданова

2 Кристина Николаева Петкова

3 Божидар Пламенов Божанов

4 Зорница Велинова Стратиева

5 Георги Йорданов Ганев

6 Красимир Неделчев Джамбазов

7 Елисавета Димитрова Белобрадова

8 Теодор Стойчев Михайлов

9 Марина Иванова Иванова-Корел

10 Силвия Димитрова Гиздова

11 Яна Веселинова Тодоранова

12 Кристина Николаева Касабова

13 Христо Христов Петков

14 Венцислав Весков Бенов

15 Александър Юлиянов Михайлов

16 Стефан Любомиров Тафров

17 Радослава Илиева Дошкова

18 Светозар Иванов Маджов

19 Станимир Петров Чонев

20 Веселина Атанасова Гайдарджиева

21 Светлан Симеонов Георгиев

22 Васил Костадинов Гюров

23 Иван Десимиров Кулин

24 Стоян Димитров Йотов

25 Делчо Лазаров Камарски

26 Виктор Нелчев Иванов

27 Тодор Николов Николов

28 Иван Стоянов Николов

29 Филип Цветанов Константинов

30 Александър Димитров Серафимов

31 Марта Руменова Георгиева

32 Иван Калчев Калчев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Ива Митева Йорданова-Рупчева

2. Снежанка Райчова Траянска

3. Александър Викторов Рашев

4. Димитър Стоянов Гърдев

5. Александър Стайков Марков

6. Виктория Малева Малева

7. Ива Миткова Тодорова

8. Паунита Михайлова Петрова

9. Татяна Цветанова Иванова

10. Даниела Станиславова Благоева

11. Аня Александрова Генина

12. Васил Мирчев Михов

13. Йонка Христова Христова-Караджилова

14. Алекс Мартинов Александров

ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Петър Николаев Клисаров

2. Владимир Герчев Атанасов

ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

1. Недялко Иванов Танев

2. Кирил Стоименов Велев

3. Галин Свиленов Атанасов

ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Климент Братиславов Талев

2. Стивън Петков Чардаков

3. Камен Захариев Тасков

4. Павел Йорданов Иванов

5. Мариян Иванов Белоев

6. Пачко Пеков Петков

7. Тони Любомиров Димитров

8. Венцислав Венциславов Узунов

9. Петър Димитров Цветков

10. Анелия Ангелова Симеонова

11. Параскева Никифорова Желева

12. Георги Борисов Драганов

13. Ивайло Симеонов Симеонов

14. Росица Йорданова Николова

15. Николай Момчилов Георгиев

16. Кристиян Божидаров Вучков

ПП ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ

1.Асен Петров Личев

2.Огнян Борисов Боюклиев

3.Завен Такворов Астадуров

4.Бойко Венциславов Величков

5.Славка Богданова Цакова

ПП МИР

1.Симеон Славчев Славчев

2.Дилян Георгиев Колев

3.Борислав Николаев Бонев

4.Александър Пламенов Лазаров

5.Симеон Костадинов Борисов

6.Димитър Димитров Митев

7.Недко Георгиев Тагарев

8.Владислав Тодоринов Пакеров

9.Стамен Цветанов Македонски

10.Георги Петров Славчев

11.Светлин Минков Колев

12.Ивайло Петров Манджуков

13.Росен Борисов Гарванов

14.Румен Иванов Иванов

15.Милена Георгиева Вацова

16.Емил Емилов Димитров

17.Николай Василев Милушев

18.Онник Харутюн Таракчиян

19.Ирена Момчилова Парунева

20.Иван Ангелов Вацев

21.Борис Костадинов Костадинов

22.Михаил Михайлов Георгиев

23.Мирослав Огнянов Минков

24.Недко Симеонов Ананиев

25.Илия Иванов Рангелов

26.Жечо Иванов Жечев

27.Даниел Светозаров Попов

28.Асен Димитров Станоев

29.Павел Кирилов Димитров

ПП БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА

1.Димитър Ангелов Икимов

2.Георги Петков Манолов

3.Стоян Виолинов Стоянов

4.Андриан Михайлов Петков

5.Антон Стойнев Александров

КП Справедлива България

1.Пламен Панайотов Пасков

2.Светозар Стоянов Съев

3.Александър Стоянов Стоянов

4.Мадлена Николова Пенчева-Кирчева

5.Марин Христов Маринов

6.Захари Йорданов Килев

7.Елин Андонов Андонов

8.Атанас Иванов Стефанов

9.Михаил Александров Мишев

10.Тошо Милчев Милчев

11.Десислава Красимирова Стоева

12.Андрей Димитров Попов

13.Илия Боянов Бачев

14.Огнян Стефанов Димитров

15.Любомир Николов Савов

16.Александър Христов Драгиев

17.Мишо Цветанов Мишев

18.Калин Росенов Моравски

19.Йордан Димитров Димитров

20.Виктор Александров Кръстев

21.Иво Лазаров Кунчев

22.Николина Драганова Чакърова-Вълкова

ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА

1.Александър Трифонов Томов

2.Димитър Александров Митев

3.Васил Георгиев Младенов

4.Борислав Панайотов Неделков

5.Силвия Чернева Георгиева

6.Станимир Цоцов Цоцов

7.Николай Борисов Къркеланов

8.Христо Николаев Христов

9.Димитър Иванов Иванов

10.Иванка Матеева Благоева

11.Жулиета Николова Тасева

12.Петя Ивайлова Стоянова

13.Венцислав Иванов Нинов

14.Цветана Николаева Конова

15.Ангел Стойцов Балабанов

16.Цветан Димитров Стоянов

17.Христо Руменов Станев

ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ

1.Мая Божидарова Манолова - Найденова

2.Войслав Георгиев Тодоров

3.Цветанка Илиева Цанева

4.Виктор Владимиров Йочев

5.Димитрина Христова Русева

6.Даниела Петрова Давидкова

7.Нели Христова Димитрова

8.Борис Генадиев Панкин

9.Христо Христов Бозуков

10.Стефан Атанасов Куртев

11.Петко Димитров Петков

12.Нора Анчева Симеонова

13.Кристиана Георгиева Тодорова

14.Петя Тодорова Тоткова

15.Антон Антонов Кръстев

16.Мадлена Юлианова Спасова

17.Димитър Огнянов Игнатов

18.Лора Светославова Светославова

19.Ангелина Атанасова Панчева

20.Силвия Иванова Сиркова

21.Ивайло Василев Василев

22.Красимир Костов Костов

23.Яна Ивайлова Георгиева

24.Цветан Иванов Предов

25.Аделина Венциславова Темелкова

26.Димитър Симеонов Костадинов

27.Джоана Василева Янчева

28.Десислава Павлова Кукова - Башир

29.Антон Димитров Димов

30.Лилия Иванова Ванчева

31.Анна Петрова Илиева

32.Никола Николов Вапцаров

ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ

1.Христо Дженев Казанджиев

2.Владимир Иванов Деспотов

3.Ботю Борисов Иванов

ПП БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Методи Веселинов Бъчваров

2. Боян Веселинов Панайотов

3. Бойко Йорданов Райчев

4. Веселин Кирилов Владимиров

5. Мартин Цветанов Велчев

6. Бойко Димитров Николов

7. Йоло Димитров Денев

8. Дафинка Димитрова Станчева

ПП ВМРО

1. Юлиан Кръстев Ангелов

2. Мария Йорданова Цветкова

3. Михаил Иванов Петров

4. Никола Димитров Делчев

5. Михаил Благовестов Оцетов

6. Лора Кирилова Пейчев

7. Стефан Лазаров Лалов

8. Светослава Петрова Китанова

9. Димитър Янков Янев

10. Владимир Илиев Александров

11. Калина Николаева Калинкова-Раданова

12. Владислав Лалов Лалов

13. Христо Валериев Иванов

14. Десислава Георгиева Панайотова

15. Тодор Величков Недков

16. Карлос Арналдо Контрера

ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

1. Маргарит Владимиров Мицев

2. Венера Божидарова Тодорова

3. Росица Илиева Гефен

4. Петър Христов Атанасов

5. Константин Неделков Георгиев

6. Данчо Димитров Хаджиев

7. Мира Рашкова Атанасова

8. Надя Иванова Андреевска

9. Златко Петров Итов

10. Цветан Василев Павлов

11. Десислава Симеонова Панева

12. Валентин Петров Славов

13. Борислав Кирилов Борисов

„БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

1 Даниела Станимирова Дашева

2 Владимир Чавдаров Симеонов

3 Елена Кирилова Цонева

4 Теодор Йовчев Салпаров

5 Николай Луканов Бабуров

6 Мая Тодорова Тодорова

7 Георги Стоилов Фъртунков

8 Петко Христов Краев

9 Мартин Илиянов Иванов

10 Николай Георгиев Дойчинов

11 Самуил Чавдаров Попов

12 Станислав Емилов Сираков

13 Андрея Любомирова Дацова

14 Боряна Александрова Минчева

15 Светослав Ангелов Миланов

16 Мария Тодорова Зиновиева

17 Светослав Николов Илиев

18 Светла Нейчева Димитрова

19 Христо Цанков Стоянов

20 Росица Христова Ташева- Пенева

21 Катя Филипова Стоичкова

22 Мария Димитрова Луканова

23 Кирил Бойков Дойчинов

24 Мария Георгиева Донкова

25 Кристиан Тодоров Манчев

26 Татяна Иванова Педерсен

27 Стайко Ванев Топалов

28 Любомир Димитров Кьосев

29 Владимир Милчев Апостолов

30 Гален Симеонов Монев

ПП „ГЛАС НАРОДЕН“

1 Светослав Емилов Витков

2 Мартин Трифонов Илиев

3 Явор Николаев Нанев

4 Пресиян Димитров Иванов

5 Мирослав Стефчев Иванов

6 Никола Димитров Петров

ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“

1 Ваньо Евгениев Шарков

2 Драгомир Любомиров Каменов

3 Борис Димитров Магаранов

4 Диман Георгиев Георгиев

5 Магдалена Христова Иванова

6 Марио Стефанов Сарафов

7 Людмила Станойчева Божилова-Николова

8 Мима Цанкова Пандова

9 Виктор Пламенов Ташков

10 Андрея Георгиев Щерев

11 Диана Костова Костова

12 Маргарет Пламенова Димова

13 Мартин Руменов Павлов

14 Весела Миткова Катрова

15 Иван Пламенов Панов

16 Теменужка Петкова Вардева

17 Мирослав Димитров Димитров

ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“

1 Антон Георгиев Сираков

2 Галина Вескова Николова

3 Пламен Йотов Братанов

4 Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

5 Добриян Симеонов Малинов

6 Мария Методиева Александрова

7 Емил Венков Николов

8 Ибрахим Адем Молла

9 Димка Василева Попстоянова

10 Веселин Димитров Панов

11 Иван Иванов Кънчев

12 Мариян Петров Казак

13 Валери Борисов Павлов

14 Румен Тончев Трифонов

ПП „ПРАВОТО“

1 Мария Петрова Колева

2 Петя Колева Петрова

3 Йорданка Иванова Димитрова

АТАКА

1 Миглена Дойкова Александрова

2 Борислав Костадинов Киряков

3 Георги Георгиев Николов

4 Марат Бен Акудаго Михайлов

5 Иван Пенчев Стойчев

6 Веселин Даниелов Цолов

7 Анджела Димитрова Господинова

8 Даяна Мирославова Изворска

9 Борислав Стефанов Кириджийски

10 Ангел Боянов Ангелов

11 Гергана Красимирова Зейча

12 Калоян Боянов Ангелов

13 Лилия Захариева Дринова