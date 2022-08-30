Вижте всички кандидати за депутати от Варна (3-ти МИР)

Ето всички кандидати за депутати в 3-и МИР Варна за участие в изборите на 2 октомври 2022г. Те ще се борят за 15 мандата.

Коалиция „ГЕРБ-СДС“

Даниел Павлов Митов

Красен Кирилов Кралев

Павел Алексеев Христов

Славена Димитрова Точева

Бранимир Николаев Балачев

Медиха Енвер Мехмед-Хамза

Мария Златкова Димитрова

Милена Славова Димова

Димо Владимиров Димов

Щерю Дончев Георгиев

Юлияна Атанасова Боева

Юлияна Петрова Кайрякова

Анатоли Диянов Апостолов

Ирина Тодорова Делчева

Станислав Димитров Йорданов

Маргарита Петрова Калчева-Шабанова

Марин Стоянов Маринов

Владимир Димитров Ненков

Руслан Здравков Тошев

Антон Любчев Любенов

Деница Димчева Димова

Николай Стефанов Йорданов

Траян Димитров Томов

Найден Неделчев Андонов

Венелин Йорданов Стоянов

Гюлейдин Исмаил Кязим

Сашо Стоянов Димитров

Николай Георгиев Няголов

Николай Стоянов Малев

Бранимир Георгиев Георгиев

Коалиция "Продължаваме промяната"

Даниел Максим Лорер

Калоян Тонев Икономов

Антон Йорданов Тонев

Снежана Великова Апостолова

Благомир Рубинов Коцев

Кирил Сашев Симеонов

Николай Стефанов Стефанов

Стоян Пенев Новаков

Филип Валентинов Спасов

Емил Миленов Ефендулов

Миролюб Адамов Адамов

Петко Димитров Попов

Борис Илиянов Илиев-Касиков

Ламбрин Димчев Сотиров

Николай Тодоров Желязков

Иглика Максимова Якова

Николай Василев Василев

Илия Тодоров Тодоров

Коалиция „БСП за България“

Борислав Гуцанов Гуцанов

Павел Енев Раличков

Филчо Кръстев Филев

Ирена Андреева Георгиева

Георги Йорданов Георгиев

Владимир Веселинов Монев

Мирослав Сотиров Коларов

Милен Банков Гочев

Валентин Стоянов Вълчев

Кристина Цветанова Илиева

Валентина Чернева Христова

Дияна Валентинова Карамфилова

Ивелина Павлова Лозанова

Ангел Ивайлов Колев

Драгомира Иванова Чернева

Димитър Валентинов Янев

Йордан Стоянов Марков

Димитър Иванов Мантаров

Деспа Маринова Точева

Боряна Георгиева Георгиева

Иван Стефанов Иванов

Христо Веселинов Василев

Ивайло Константинов Пехливанов

Атанас Атанасов Куртинов

Тодор Росенов Петров

Габриела Владкова Цветкова

Димитър Атанасов Алексиев

Мартин Христов Славов

Живко Стоянов Николов

Лозан Владимиров Лозев

Политическа партия „Движение за права и свободи“

Ерджан Себайтин Ебатин

Сали Мехмедов Табаков

Сабри Мустафов Сабриев

Хюсни Осман Адем

Хълми Сейфиев Белев

Рюян Невзатов Ризов

Мерткан Аптулов Ибрямов

Сали Сунай Лютфи

Васил Георгиев Алексиев

Айше Мехмед Кадир

Адиле Сабриева Кямил

Месут Ердинч Рушид

Айдън Мустафа Байрам

Хамди Хасан Хамди

Мехмед Хасанов Хасанов

Нурай Ахмед Басри

Ахмед Джемил Ахмед

Расим Кемал Халил

Зафер Джефер Юмер

Емрал Турханов Еминов

Евгин Мюрселов Незиров

Алеко Тодоров Атанасов

Хасан Ергун Хасан

Сюлейман Исмет Сюлейман

Реджеп Ахмед Осман

Елена Данаилова Станева

Ридван Шемшединов Васвиев

Политическа партия „Възраждане“

Костадин Тодоров Костадинов

Николай Кръстев Костадинов

Юлиян Каменов Губатов

Светослав Тодоров Тодоров

Коста Георгиев Стоянов

Веселин Миленов Вешев

Дилян Руменов Григоров

Светослав Тодоров Йорданов

Станислав Добринов Стоянов

Диян Йорданов Атанасов

Галин Стоянов Иванов

Ваня Пламенова Иванова

Павлин Младенов Пенев

Сергей Петков Христов

Велин Стоянов Сербезов

Кремена Илианова Пашова

Георги Ангелов Георгиев

Дияна Христова Димитрова

Венцислав Михайлов Георгиев

Никола Иванов Македонски

Диана Димитрова Неделчева

Диана Живкова Вълчева

Димитър Росенов Моллов

Руслан Борисов Монахов

Георги Христов Геров

Йордан Делев Димитров

Николай Дяков Христов

Коалиция "Демократична България - обединение”

Атанас Атанасов

Стела Николова

Павел Попов

Кристиана Стоянова

Ивайло Митковски

Антон Тончев

Дора Димитрова

Мария Ангелова

Огнян Рачев

Милен Стоянов

Александър Лиманов

Николай Танчев

Марияна Захариева

Марин Щерев

Емил Бояджийски

Константин Праматаров

Васко Василев

Политическа партия „Има такъв народ“

Тошко Йорданов Хаджитодоров

Александър Атанасов Александров

Димо Ангелов Хътов

Момчил Кунчев Иванов

Ивайло Христов Христов

Венета Димитрова Стефанова

Юлиян Георгиев Минчев

Моника Николаева Стефанова

Володя Борисов Дамянов

Румен Георгиев Стоянов

Иван Тодоров Иванов

Георги Николаев Георгиев

Красимира Жечева Костадинова

Александрина Николаева Димитрова

Мария Григорова Господинова

Коалиция „Български възход“

Александър Георгиев Николов

Александра Малинова Власева

Веселин Михайлов Балкански

Даниела Михова Колева - Димитрова

Добромир Йорданов Джиков

Живко Николаев Костадинов

Янко Златанов Милев

Кристина Радославова Петева

Силвия Станева Стефанова

Атанас Петров Атанасов

Таня Георгиева Герева - Шопова

Георги Кънчев Тодоров

Кадрия Мехмед Мехмед

Виктор Миронов Ценов

Христина Николаева Христова

Евгений Александров Александров

Мима Йорданова Великова

Ивелин Огнянов Жечев

Едуард Емилов Радев

Силвия Михайлова Господинова

Галина Димитрова Крайчева - Иванова

Антоанета Недева Недева

Тихомир Веселинов Горанов

Деян Иванов Славов

Димитър Божков Янакиев

Даниела Борисова Георгиева

Тодор Тонев Тонев

Зорница Кирилова Кирова

Иван Михайлов Калчев

Тодор Георгиев Докимов

Политическа партия „Изправи се България“

Мая Божидарова Манолова-Найденова

Димитър Симеонов Костадинов

Силвия Мариянова Димитрова

Димитър Андонов Чавеев

Димитър Андонов Димитров

Велико Славов Великов

Георги Ганчев Лолов

Павел Георгиев Николов

Лъчезар Валери Шойков

Кирил Костадинов Иванов

Добринка Ангелова Иванова

Росен Георгиев Георгиев

Елена Стоянова Чинчурова-Петкова

Георги Величков Станчев

Ева Янакиева Иванова

Иван Минчев Иванов

Галина Веселинова Савова

Александър Стойков Николов

Стефка Стоянова Румънецова

Дияна Панайотова Маринова

Марияна Русева Гешева

Георги Пламенов Георгиев

Ивана Георгиева Данкова

Боянка Борисова Петрова

Станка Тодорова Тодорова

Шенол Рушан Исмаил

Валентин Николаев Йорданов

Пламен Банков Павлов

Теодора Маргаритова Пенева

Мария Драгомирова Драганова

Политическа партия „Русофили за възраждане на отечеството“

Страхил Пламенов Попов

Огнян Светославов Марков

Оксана Иванова Желяпова

Иван Георгиев Георгиев

Виолета Куртева Великова

Евдокия Любенова Величкова

Ваня Страхилова Попова

Велислав Кръстанов Георев

Богомил Върбанов Върбанов

Веселин Димитров Панов

Тотка Дончева Дончева

Политическа партия „Консервативно обединение на десницата“

Петър Стефанов Москов

Наталия Олег Шулика- Фотакиева

Милан Костов Миланов

Филип Пламенов Григоров

Борислав Христов Борисов

Политическа партия „АТАКА“

Томи Николов Томов

Грациела Данкова Димитрова

Николай Николаев Джуров

Георги Веселинов Крумов

Чавдар Благойчев Петров

Иван Николов Драгиев

Иван Христов Коларов

Кристиян Евелинов Парушев

Трифон Боянов Иванов

Стоян Димитров Стоянов

Надежда Костадинова Парушева