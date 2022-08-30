Вижте всички кандидати за депутати от Кърджали (9-и МИР)

ГЕРБ
1. Цвета Караячева
2. Адам Персенски
3. Иван Гавазов
4. Фейзи Бекир
5. Милчо Енчев
6. Ирина Чанкова
7. Ервин Хасан
8. Гергана Банкова
9. Севда Камбурова
10. Димитър Кадиев
ПП
1. Никола Минчев
2. Георги Чепишев
3. Венцислав Кирчев
4. Емрах Акиф
5. Марияна Димитрова
6. Ивайло Щерев
7. Димо Сандев
БСП
1. Георги Михайлов
2. Марияна Ликова
3. Костантина Карабоюкова
4. Теодора Каракостова
5. Есен Устренска
6. Георги Кючуков
7. Мария Милушева
8. Венелин Башев
9. Надежда Тодорова
10. Милен Филипов
ДПС
1. Мустафа Карадайъ
2. Мукаддес Налбант
3. Байрам Байрам
4. Адлен Шевкед
5. Павлин Кръстев
6. Юсеин Ахмед
7. Сейфи Мехмедали
8. Зюлфие Ибрямова
9. Абидин Хаджимехмед
10. Ферхат Ферхад.
ПП „Възраждане“
1. Георги Георгиев
2. Венко Вълчев
3. Иван Дафинкичов
4. Николина Колева
5. Николай Лукаревский
ДБ
1. Радослав Милев
2. Мустафа Емин
3. Динко Моллов
4. Елена Шукерска
5. Лютви Мехмедали
6. Стоян Стоянов
7. Васка Петрова
8. Мюзеин Бекир
9. Мустафа Юсеин
10. Агоп Узунбохосян
ИТН
1. Юлия Чортленева
2. Ялчън Мастанли
3. Наско Сапунджиев
4. Господинка Милева
5. Виктор Луков
6. Азис Сар
7.Стефка Николова
ПП „Народна партия истината и само истината“
1. Мартин Иванов
ПП „ГЛАС НАРОДЕН“
1. Веселин Белевски
2. Божидар Иванов Колев
ПП „Български национален съюз „Нова демокрация“
1. Александър Суев
2. Мирослав Иванов
3. Атанас Петров
4. Пламен Топчиев
5. Теменуга Попова
ПП „Консервативно обединение на десницата“
1. Минчо Кермекчиев
2. Живко Лозев
3. Марин Калинков
4. Живко Димитров
ПП „Пряка демокрация“
1. Мариан Стефанов Христов
ПП „България на труда и разума“
1. Велизар Флоров
2. Стоян Маринов
ПП „Правото“
1. Красимир Криводолски
2. Марияна Топалова
ПП „Коалиция за теб България“
1. Иван Иванов
ПП „Българско национално обединение – БНО“
1. Славчо Панов
2. Виктория Бъчварова
3. Асен Асенов
ПП „Движение на непартийните кандидати“
1. Васил Тосев
2. Петър Иванов
ПП „Българска социалдемокрация-Евролевица“
1. Мехмед Кехайов
2. Стоян Арабаджиев
3. Таня Гочева
4. Антон Каленов
5. Дора Павлова
6. Милка Георгиев
7. Мехмед Банъшък
Коалиция „Български възход“
1. Григор Захариев
2. Месут Хайрулов
3. Данаил Петров
4. Димитър Митрев
5. Данаил Милушев
6. Бойко Бенеков
7. Младен Асенов
8. Антон Масюков
ПП „Русофили за възраждане на отечеството“
1. Атанас Панчев
2. Ваня Борисова
3. Иванка Кършева
4. Димитър Иванов
5. Калин Божков
ПП НФСБ
1. Росица Илиева Гефен
2. Ботьо Ангелов Манчев
3. Ангел Костадинов Калоянов
ПП Изправи се България
1. Албена Белякова
2. Нургюн Мехмед
3. Мариела Стоянова
4. Славена Станева
5. Янка Митева
6. Стоил Стоилов
7. Велко Велев
ПП „МИР“
1. Стоян Атанасов Узунов
2. Милен Костадинов Мирчев,
3. Коста Андреев Атанасов
4. Катя Димитрова Хитова
ПП Атака
1. Айнур Боянова
2. Айсун Боянов
3. Ангел Божинов
ПП „Български съюз за директна демокрация“
1. Бисер Атанасов Христов
2. Десислава Йорданова Йонова
Коалиция „Справедлива България“
1. Кольо Парамов
2. Веселин Илчев
3. Таня Чалъкова
4. Дора Иванова
5. Лилия Ванчева
6. Делян Павлов
7. Петко Петков
8. Мария Йорданова
9. Здравка Кинева
10. Кольо Георгиев
ПП „ВМРО - Българско национално движение“
1. Иво Пазарджиев
2. Красимир Вълков
3. Павлин Станишев
4. Петър Русков
5. Пресиян Костадинов
ПП „Национално движение единство“
1. Мюслюмет Юмер