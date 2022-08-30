Вижте всички кандидати за депутати от Видин (5-и МИР)

Вижте всички кандидати за депутати в 5 МИР - Видин
ГЕРБ-СДС
1.Росица Любенова Кирова
2.Тихомир Станиславов Станчев
3.Валери Георгиев Димитров
4.Мирослав Любомиров Ангелов
5.Ани Нораири Арутюнян
6.Ангел Благоев Гошов
7.Румен Петров Кънчев
8.Александър Филчев Матеев
ПП
1 Иво Георгиев Атанасов
2 Петър Любенов Миланов
3 Мариета Апостолова Георгиева
4 Петър Живков Калотов
5 Екатерина Людмилова Димитрова
6 Боян Илиев Бойчев
7 Цветомир Любомиров Станимиров
8 Стела Олегова Стойкова
"БСП за България"
1. Филип Стефанов Попов
2. Жоро Борисов Василев
3. Найден Иванов Йонов
4. Андрей Митев Андреев
5. Георги Василев Траянов
6. Любомир Ганчев Манджуков
7. Захаринка Захариева Чилингирова
8. Веса Енчева Гидова
ДПС
Станислав Димитров Анастасов
Димитър Иванов Аврамов
Илчо Михайлов Илиев
Чавдар Илчов Славчов
Славчо Зарков Славчев
Мартин Сергеев Митков
Радостина Александрова Ранчинска
Калин Славчев Петров
"Възраждане"
1.Валери Иванов Сираков
2.Красимир Димов Антонов
3.Иван Петров Димов
4.Филип Михаилов Шаповал
5.Наташка Венелинова Базова
6.Кирил Валериев Кирилов
ДБ
Любен Иванов Иванов
Лозина Йорданова Николова
Марин Филчев Маринов
Теодор Евгениев Антонов
Стефан Филаретов Маринов
Натали Пенкова Накова
Иван Еленков Русков
Красимир Герасимов Станков
ИТН
Драгомир Стефанов Петров
Милен Пламенов Милчев
Владимир Бойков Боев
Светослав Владимиров Цветанов
Канета Каменова Вълчева
Ангел Петров Боянов
Маргарита Людмилова Милчева
Сашо Богданов Александров
Атака
1 Йордан Василев Йорданов
2 Стефан Димитров Спасов
3 Атанас Илиев Атанасов
4 Емил Рангелов Петров
ПП ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ
1. Асен Петров Личев
2. Анна Веселинова Пенкова
ПП БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
1. Георги Венелинов Георгиев
2. Филип Людмилов Каменов
ПП ГЛАС НАРОДЕН
1. Ивайло Цветанов Цеков
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
1. Божидар Атанасов Христов
2. Юлиян Мишев Ангелов
ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1. Маргарит Йорданов Карабуров
партия КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
1. Илиан Валентинов Апостолов
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
1 Манол Викторов Димитров
2 Цветанка Илиева Николова
3 Василка Илиева Русинова
4 Венцислав Николов Русинов
МИР
1.Величка Иванова Рангелова
2.Илиян Славчев Лилов
3.Иван Розков Иванов
4.Калоян Емилов Казаков
„БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“
Станимир Делчев Минков
Мария Петрова Симеонова
„РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“
Станислав Добчев Василев
Кирил Тодоров Аспарухов
Павел Любенов Томов
Николай Анев Цветанов
„ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“
1 Стефан Лазаров Стефанов
2 Роми Гергова Василева
3 Цветан Иванов Предов
4 Владимир Иванов Младенов
5 Маринела Георгиева Каменова
6 Анелия Стоянова Александрова
7 Илияна Тодорова Илиева
8 Невена Николова Петкова
„БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“
Ирина Вълчева Терзийска
Гебриел Йорданова Симеонова
„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“
Радослав Иванов Илиев
Анжело Лъчезаров Методиев
Юлия Николова Вълчева-Трифонова
Надя Петрова Милкова
„Справедлива България“
Калоян Стефанов Иванов
Никола Николаев Василев
Тихомир Стефчов Иванов
Владимир Перов Костов
ПП Правото
Боян Василев Владимиров
Владислав Гервасиев Траянов
ВМРО
Петьо Нинков Цеков
Николай Пуев Петров
Лъчезар Асенов Кръстев
Ангел Генчев Трифонов
Тодорка Каменова Атанасова
Красимир Илиев Богданов
„БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“
Лъчезар Колев Минчев
Цецка Петрова Хаджигеоргиева
Мирослав Иванов Людмилов
Владимир Георгиев Йорданов
Мая Венкова Георгиева
Георги Нинков Николов
Нина Иванова Каменова
Цецка Цецкова Александрова
„КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“
Виолета Илиева Дочкова
Ана Симеонова Атанасова
Емил Боянов Емилов
„НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“
Евгения Маринова Динкова
Мая Маринова Димитрова
Емилия Енчева Станева