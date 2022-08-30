Вижте всички кандидати за депутати от Велико Търново (4-ти МИР)

КП "ГЕРБ - СДС"
Костадин Георгиев Ангелов
Георги Петров Недев
Димитър Стойков Николов
Росица Тодорова Димитрова
Валентин Василев Точков
Станислава Красимирова Стоянова-Асенова
Емил Денчев Енчев
Венцислав Милков Георгиев
Стефан Иванов Бранзелов
Росица Генкова Генчева
Христо Стефанов Иванов
Даниел Събчев Събев
Диана Костадинова Попова
Емил Огнянов Врежаков
Радослав Димитров Рашков
Иван Митев Иванов
ПП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА"
Йордан Ивов Терзийски
Милен Илиев Матеев
Красен Маринов Йоркишев
Дончо Иванов Бораджиев
Соня Георгиева Будва
Емил Бориславов Николов
Кина Николова Йорданова
Стефан Николаев Войчев
Мирослав Евелинов Хаджиев
Иво Димитров Дечев
Йордан Станиславов Василев
Милена Маринова Генчева
Никола Кирилов Личев
Юлия Петрова Рашкова
КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
Явор Руменов Божанков
София Борисова Вергилова - Георгиева
Огнян Иванов Стоянов
Цвета Тодорова Галунова
Михаил Тодоров Михалев
Бисерка Йосифова Божкова
Антоанета Ангелова Анчева
Лидия Илиева Прокопова
Георги Йорданов Димитров
Петър Христов Димитров
Грета Пламенова Данкова
Жулиета Даниелова Войнова
Николай Стефанов Димитров
Десислава Любомирова Симеонова
Мирослава Иванова Ганчева
Красин Благоев Каракоцев
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
Йордан Кирилов Цонев
Имрен Исметова Мехмедова
Мастън Османов Мастънов
Фатме Билялова Етемова
Сунай Хасанов Мунков
Елин Елинов Андреев
Мъстън Феимов Еминов
Алекбер Исмет Абил
Федя Зафиров Дервишев
Атанас Дончев Бъчваров
Санер Гюнай Узунали
Пламен Маринов Маринов
Андрей Иванов Илиев
Йонуз Мустафов Кючюков
Мустафа Айдънов Мустафов
Гюнай Мюмюнов Далоолу
ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"
Станислав Добринов Стоянов
Венцислава Маринова Йорданова
Александра Тодорова Трифонова
Иван Христов Топалов
Ивайло Парашкевов Парашкевов
Тихомир Стефанов Цонев
Иван Димитров Драгостинов
Христо Добринов Гугучков
Георги Стефанов Харизанов
Пенчо Йорданов Пенчев
Златка Данаилова Донева- Цанева
КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ
Людмила Николаева Илиева
Владислав Димитров Иванов
Пенчо Георгиев Пандъков
Мавроди Евстатиев Калейнски
Любомир Христов Марков
Илза Начкова Христова
Красимир Тодоров Кръстев
Катерина Иванова Милушева
Силвия Йорданова Маркова
Радослав Чавдаров Иванов
Ивайло Владимиров Вълчев
Таня Илкова Илиева
Красимир Антонов Труфев
Иван Марианов Христов
Калоян Милков Янков
Димитър Пламенов Къцарков
ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"
Андрей Иванов Чорбанов
Момчил Кунчев Иванов
Борис Кирилов Китанов
Камелия Георгиева Джанабетска
Емилия Божинова Цветанова
Христо Михайлов Дочев
Димитър Маринов Байчев
Велико Георгиев Великов
Цветомил Стефанов Стефанов
Силвия Маринова Николова
Светлин Стоянов Касъров
Светлозар Иванов Димитров
Александър Крумов Крумов
ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"
Бахредин Салиев Салиев
Красимир Радев Александров
Емил Сашев Стефанов
Станислав Емилов Сашев
Мариела Руменова Николова
ПП "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"
Димитър Николаев Дончев
Александър Петров Бялков
ПП "ПРАВОТО"
Венелин Стефанов Трифонов
Здравка Павлова Маринова
ПП "КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ"
Иван Кръстев Петров
ПП "ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ"
Симеон Александров Коев
Димитър Йорданов Якимов
Димитър Иванов Димитров
Златко Георгиев Върбанов
Яна Ванева Хулек
Добромир Тодоров Козаров
Николай Йорданов Николов
ПП "ПАРТИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"
Мария Петрова Славкова
Веселин Гатев Атанасов
ПП "БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ-БНО"
Меджит Бейсимов Курдов
Силвия Любомирова Даскалова-Димитрова
ПП "МИР"
Петьо Борисов Костадинов
Росен Ганчев Андонов
Пламен Илиев Михайлов
Росен Атанасов Кахърков
Красимир Георгиев Георгиев
Момчил Стефанов Момчев
Мирослав Христов Христов
Димитър Колев Димитров
Петър Петков Иванов
Васил Костадинов Петков
Евгени Теодосиев Бойчев
Тихомир Георгиев Димитров
Мартин Петров Янев
Стилиян Николов Иванов
Радослава Стефанова Стоянова
ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
Евгени Петков Коев
Юлия Илиева Тонкова
Николай Славев Николов
Пламен Стефанов Борисов
Галина Радкова Иванова
Славчо Стоилов Стоянов
Йордан Стоянов Минчев
Христо Венелинов Беремски
Мирослав Николов Гълъбов
Николай Станчев Цонев
Кирил Георгиев Станчев
Албена Тодорова Кръстева
Тодор Здравков Кутрев
Пенчо Василев Чанев
Милен Василев Михов
Коалиция "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"
Любослав Игоров Шквалра
Борислав Андриянов Ангелов
Даниел Руменов Спасов
Теодора Димитрова Генчева
Йордан Богданов Богданов
Маргарита Пенкова Димитрова
Селвис Севгин Ибрахим
Евгени Тошков Димитров
ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
Мирослав Веселинов Иполитов
Мадлен Петрова Маринова
Тодор Генчев Тодоров
Светослав Сашов Савелев
Десислава Петкова Влахова
Гергана Георгиева Бошнакова
Ивайло Иванов Михов
Моника Христова Иванова
Благовеста Петрова Капитанска
ПП "ГЛАС НАРОДЕН"
Даниел Сашев Пулов
Теодора Бориславова Костова
Иван стоянов Куцаров
Момчил Величков Дончев
Светозар Венциславов Кенаров
Йордан Георгиев Ганчев
ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО"
Димитър Методиев Петров
Николай Бориславов Николов
Боряна Николова Бориславова
ПП "АТАКА"
Петър Георгиев Петров
Огнян Петров Георгиев
Пламен Йорданов Пеев
Петър Йозов Петров
Петър Ваков Митев
Росен Ангелов Ангелов
ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
Димитър Маринов Димитров
Тодор Веселинов Томев
Мартин Петров Николов
Християн Колев Ванев
Кристиян Михайлов Иванов
Станислав Любомиров Чотуков
Георги Борисов Драганов
ПП "КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА"
Росица Желязкова Рачева
Ваньо Евгениев Шарков
Борис Вилхелм Точев
Теменужка Петкова Вардева
ПП "ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ"
Иван Филипов Иванов
Радина Георгиева Петкова-Минчева
Симеон Луканов Бабуров
Таня Тодорова Любенова
Александър Венциславов Върбанов
Боян Веселинов Караиванов
Стела Веселинова Мазева
Дилян Стефанов Велев
Даниела Петрова Давидкова
Александър Феодоров Кръстев
Катя Иванова Борисова
Емануил Емилов Малинов
ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА"
Йордан Антонов Яков
Малинка Ангелова Тонова-Иванова
Паола Мирославова Босева
Илиян Ангелов Филипов
Светла Живкова Петкова
Тодорка Тодорова Павлова
Албена Желева Дочева
Николай Тодоров Божков
Валерия Данаилова Стефанова
Веселин Иванов Драганов
Стоян Хубанов Кабакчиев
Гинка Бончева Якова
Лилия Димитрова Сариева
Йордан Стоянов Бораджиев
КП "СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ"
Иван Христов Денев
Пламен Нейчев Латев
Йовко Добрев Йовков
Иван Григоров Димитров
Огнян Цанков Цанев
Александра Дилянова Ананиева
ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)
Стоян Иванов Динков
Хриска Георгиева Маркова
Христо Вачев Вачев
ПП "РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО"
Светлана Ненчева Лакова
Йото Борисов Йотов
Смилен Димитров Димитров
Стефан Димитров Попов
Йорданка Николова Мицева
Иво Стоянов Иванов
Дарина Петрова Занева
Камен Николов Колев
Кремена Илиева Йорданова