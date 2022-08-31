Вижте всички кандидати за депутати от Търговище (28-и МИР)

Вижте пълния списък с кандидати за народни представители на изборите на 2 октомври от 28 МИР Търговище:

КП "ГЕРБ-СДС"

1.Теменужка Петрова Петкова

2.Константин Стоянов Манев

3.Никола Тошков Джамбазов

4.Явор Димитров Александров

5.Бахтишен Ниязиева Мустафова

6.Нейко Стайков Нейков

7.Мария Димитрова Николова

8.Борис Костадинов Димитров

КП “Продължаваме Промяната“

1.Даниел Максим Лорер

2.Кирил Сашев Симеонов

3.Красимир Лазаров Кирилов

4.Стефан Христов Асенов

5.Виктор Анастасов Иванов

6.Соня Гаврилова Николаева

КП "БСП за България"

1.Светослав Иванов Стефанов

2.Николай Цонев Черкезов

3.Павлинка Иванова Тасева

4.Марияна Петрова Петрова

5.Иван Неделчев Вълчев

6.Десислава Евгениева Петрова

7.Георги Григоров Гогов

8.Светослав Христов Загоров

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

1.Джейхан Хасанов Ибрямов

2.Имрен Исметова Мехмедова

3.Сюзан Сейфетинова Алиосманова

4.Емине Феимова Якубова

5.Ружди Руждиев Хабилов

6.Теодора Владимирова Маринова

7.Бюлянт Бехти Бейтула

8.Мустафа Хрюстемов Феимов

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

1.Юлиян Каменов Губатов

2.Нина Димитрова Костадинова

3.Дилян Руменов Григоров

4.Марчо Станчев Атанасов

5.Кремена Стефанова Минчева

6.Георги Димитров Буюклиев

7.Милчо Василев Милчев

КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"

1.Илина Симеонова Мутафчиева

2.Христо Колев Христов

3.Елица Йорданова Христова-Анастасова

4.Петя Иванова Златева

5.Елена Димитрова Дамянова

6.Метин Сабриев Ахмедов

7.Иван Андреев Димов

ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“

1.Александър Николов Вълчев

2.Радослав Николов Бойчев

3.Деян Михайлов Димитров

4.Радостина Димитрова Николова

5.Станислав Петков Петров

6.Диян Руменов Рафаилов

7.Сема Данаилова Александрова

8.Надежда Йорданова Халачева

КП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

1.Милена Божанова Иванова

2.Гецо Стойчев Гецов

3.Виктория Любомирова Русева

4.Цветомир Пламенов Палазов

ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

1.Иван Ганчев Маринов

2.Милен Руменов Панчев

3.Жечка Николаева Станева

ПП "ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ"

1.Константин Стойков Илиев

2.Атанас Марио Милушев

ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

1.Елена Кирилова Ваташка

2.Младен Сашков Михайлов

3.Красимира Илианова Милчева

4.Борислав Спасов Генчев

ПП "ГЛАС НАРОДЕН"

1.Дарин Юлков Йорданов

2.Генчо Христов Цонев

3.Владислав Илиянов Тонков

ПП "БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"

1.Красимира Миткова Станева

2.Валентин Иванов Илиев

ПП "КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ"

1.Красимир Димитров Русев

2.Иванка Дечева Неделчева

ПП "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

1.Димитър Николаев Казаков

ПП "ПРАВОТО"

1.Александър Илиев Маринов

2.Милен Цанков Иванов

3.Маню Генов Манев

4.Христо Димитров Христов

5.Никола Илиев Николов

ПП "КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА"

1.Гергана Викторова Велева

2.Радостина Иванова Минина

3.Маргарет Пламенова Димова

ПП "Българско Национално Обединение - БНО"

1.Ганчо Костадинов Николов

2.Иван Боянов Иванов

3.Бончо Тонев Диков

ПП "МИР"

1.Стефан Петров Падалски

2.Емил Фиданчев Стоичков

3.Марин Мирчев Благоев

ПП "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

1.Анита Мариянова Станчева

2.Милчо Димитров Марков

3.Александър Ангелов Стойнев

4.Евгени Петков Коев

5.Ивайло Тихомиров Димитров

6.Емилия Аврамова Колева

ПП "АТАКА"

1.Сашо Георгиев Йорданов

2.Биляна Генчева Николова

ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"

1.Христо Иванов Радев

2.Светослав Сашов Савелев

3.Любомир Стефанов Павлов

ПП "РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО"

1.Валентин Груев Григоров

2.Йонко Илиев Йонков

3.Безат Безат Ахмед

4.Ивайло Харалампиев Георгиев

5.Калин Димитров Владов

6.Андриан Димитров Атанасов

ПП "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"

1.Георги Стефанов Неделчев

2.Васил Първанов Георгиев

ПП "Национално движение "Единство"

1.Гергана Димитрова Маринова

2.Пламен Димитров Петров

3.Костадин Николаев Николов

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА"

1.Николай Манолов Пеев

2.Сунай Мехмед Зюлкани

3.Стайко Минев Стайков

4.Кязим Ахмедов Халилов

5.Насуф Мехмедов Ибрямов

6.Галина Христова Стефанова

7.Венцислав Филипов Кючюкоглу

8.Нуржан Фикретов Нуриев

ПП "ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ"

1.Борислав Георгиев Маринов

2.Димитър Андонов Чавеев

3.Светлана Маринова Янкова

4.Инна Дианова Иванова

5.Лидия Василева Ангелова

6.Даниела Стоянова Иванова

7.Наталия Василева Христова

8.Симеон Панов Изворов

КП "Справедлива България"

1.Пламен Петков Павлов

2.Христо Стоянов Раев

3.Георги Станчев Георгиев

4.Пенка Иванова Георгиева