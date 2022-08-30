Вижте всички кандидати за депутати от Добрич (8-и МИР)

Вижте пълния списък с кандидати за народни представители на изборите на 2 октомври от 8 МИР Добрич:

КП "ГЕРБ-СДС"

1.Деница Евгениева Сачева

2.Красимир Христов Николов

3.Живко Николов Желязков

4.Живка Георгиева Ненова

5.Дочка Койчева Димитрова

6.Христо Петров Христов

7.Ангел Недялков Петков

8.Мирослав Василев Иванов

9.Радослав Добрев Йорданов

10.Живко Георгиев Желязков

11.Георги Красимиров Георгиев

12.Гинка Христова Георгиева

КП "Продължаваме Промяната"

1.Йорданка Яникова Костадинова

2.Галина Събева Георгиева

3.Анна Димова Адамова

4.Димитър Иванов Мянков

5.Деан Иванов Дуков

6.Жеко Петков Петков

7.Поликсения Рускова Петрова

КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

1.Мая Йорданова Димитрова

2.Георги Николаев Тодоров

3.Красимир Христофоров Мецов

4.Пламен Христов Желязков

5.Галин Стоянов Господинов

6.Тодорина Станимирова Тодорова

7.Илия Димитров Илиев

8.Маринела Вълчева Балчева

9.Мария Атанасова Кирякова

10.Деян Георгиев Димитров

11.Галин Йовчев Иванов

12.Деян Огнянов Николов

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

1.Ертен Белгинова Анисова

2.Дениз Бюрхан Дюкянджи

3.Алекбер Исмет Абил

4.Арзу Йосифова Енчева

5.Джошкун Девлет Якубов

6.Икбал Илков Мариянов

7.Ясин Вежди Тасин

8.Дилек Илхан Мюзекя

9.Сибел Сейфи Осман

10.Исмаил Джевжет Ахмед

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

1. Константина Венциславова Петрова

2. Марин Минков Попов

3. Димчо Димитров Димчев

4. Георги Иванов Георгиев

5. Георги Росенов Джендов

6. Димитър Иванов Василев

7. Петър Петров Петров

8. Диана Живкова Вълчева

9. Галин Стоянов Иванов

10. Пламен Стоянов Ангелов

КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"

1.Албена Симеонова Върбанова

2.Надежда Костова Пампорова

3.Божидар Тодоров Радев

4.Георги Младенов Цветков

5.Димитър Петков Франгов

6.Диляна Данаилова Радоева

7.Мария Стоянова Методиева

8.Корнелия Димитрова Вълкова

9.Диян Хинков Деков

10.Владимир Бориславов Лафазански

11.Евгени Цонков Чобанов

12.Милена Вълчева Желева - Керанова

ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"

1.Драгомир Стефанов Петров

2.Лъчезар Иванов Бакърджиев

3.Ивайло Христов Христов

4.Стефан Иванов Костов

5.Дарина Костова Аргирова Ц Митева

6.Станислава Иванова Стефанова

7.Моника Станиславова Петрова

8.Александрина Петрова Димитрова

КП ДБЪЛГАРСКИ ВЪЗХОДУ

1.Веселин Николаев Колев

2.Юлиян Стоянов Петков

3.Веселин Паунов Станев

4.Иван Руменов Ганев

5.Димитър Радушев Радушев

6.Пламен Великов Проданов

7.Райна Жекова Михова

8.Кристина Христова Кръстева

9.Даниел Епифаниев Похомов

10.Донка Вълчева Петрова

11.Георги Христов Георгиев

12.Румяна Йорданова Раданова

ПП ДБЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМАУ

1. Ванина Илиянова Савова

2. Александър Руменов Пръвчев

ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

1. Димитричка Георгиева Мирчева

2. Здравко Симеонов Симеонов

3. Иван Димитров Иванов

4. Георги Иванов Спасов

5. Едип Юрал Ереджеб

6. Недялка Мирчева Вълчева

ПП ДБЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ДНОВА ДЕМОКРАЦИЯУ

1. Светла Николаева Пенева

2. Павел Валериев Димитров

3. Мартин Найденов Николов

4. Петър Йозов Топалски

5. Данаил Николаев Иванов

6. Борис Филипов Иванов

ПП ДПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯУ

1. Красимир Манолов Стоянов

ПП ДВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕУ

1. Атанас Илиев Атанасов

2. Станислав Добрев Илиев

3. Стефан Йорданов Стефанов

4. Костадин Николов Станчев

5. Пламен Йорданов Кирилов

6. Борислава Тодорова Богданова

7. Светослав Панчев Спиров

8. Иван Красимиров Иванов

ПП ДБЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕУ

1. Милчо Райков Минчев

2. Александър Борисов Димитров

3. Момчил Василев Василев

ПП ДКОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТАУ

1. Кристина Йорданова Сунгарска

2. Снежина Пламенова Желязкова

3. Божидар Ивелинов Лолов

ПП ДГЛАС НАРОДЕНУ

1. Михаил Иванов Михов

2. Десислава Иванова Иванова

3. Николай Колев Диков

4. Иван Георгиев Гушев

5. Марин Маринов Маринов

6. Ивелин Иванов Найденов

7. Валери Йорданов Ангелов

ПП ДНАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВОУ

1. Георги Димитров Георгиев

ПП ДПРАВОТОУ

1. Стоян Киров Стоянов

2. Ангел Кирилов Киров

3. Кирил Ангелов Киров

4. Радослав Кръстев Радев

5. Красимирка Иванова Кирилова

ПП ДМИРУ

1.Галин Христов Ненов

2.Красимир Иванчев Жейнов

3.Камен Савов Анестиев

ПП ДБЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ Ц ЕВРОЛЕВИЦАУ

1.Виктор Иванов Йоцов

2.Валентина Миленова Михайлова

3.Красимир Димов Костадинов

4.Калинка Николова Георгиева

5.Стоян Георгиев Димитров

6.Красимира Недялкова Кючукова

7.Димчо Георгиев Костадинов

ПП ДНАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯУ

1.Йордан Апостолов Апостолов

2.Веселин Славчев Казаков

3.Валентин Милев Вълчанов

ПП ДКОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯУ

1.Розалия Цветанова Лейкауф

2.Надка Данчева Йонова

3.Иван Георгиев Савов

4.Илиян Живков Георгиев

5.Емилия Асенова Кирова

6.Георги Маринов Стоянов

ДДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИУ

1.Константина Николова Ангелова

2.Атанас Стоянов Атанасов

3.Димитър Атанасов Димитров

ПП ДАТАКА"

1.Георги Стойчев Йорданов

2.Димчо Господинов Кръстев

3.Недко Василев Недев

4.Синтия Трифонова Недялков

ПП "ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ"

1.Камелия Пенчева Тодорова

2.Георги Ганчев Лолов

3.Кирил Костадинов Иванов

4.Янка Генкова Кънчева

5.Кремена Минюва Йорданова

6.Марияна Петрова Янкова

7.Петър Петров Стоянов

8.Катя Гичева Ангелова

9.Станка Тодорова Тодорова

10.Иван Минчев Иванов

11.Добринка Ангелова Иванова

12.Мария Драгомирова Драганова

ПП "РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО"

1.Огнян Стефанов Сапарев

2.Петър Георгиев Георгиев

3.Румен Димитров Каров

4.Галина Вескова Николова

5.Добриян Симеонов Малинов

6.Георги Спасов Иванов

7.Рафаил Антонов Арабаджийски

8.Михаил Детелинов Добрев

ПП "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

1.Георги Стефанов Неделчев

2.Ивайло Николаев Тодоров

3.Валентин Иванов Сърменов

4.Велико Дочев Петков

КП "Справедлива България"

1.Кольо Петков Парамов

2.Ради Вълчев Ганев

3.Яна Драгнева Иванова

4.Симеон Владимиров Симов

5.Никола Георгиев Панов

6.Красимира Костадинова Златева