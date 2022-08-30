Вижте всички кандидати за депутати от Перник (14-и МИР)

ГЕРБ-СДС
1. Кирил Миланов Ананиев
2. Емил Ангелов Костадинов
3. Александър Стойнев Александров
4. Йорданка Александрова Костадинова
5. Емил Емилов Ненков
6. Робертино Стоилов Стоилов
7. Стефан Христов Маринов
8. Христина Иванова Георгиева
Продължаваме промяната
1. Бойко Илиев Рашков
2. Юлия Борисова Иванова-Никова
3. Кирил Георгиев Стоев
4. Яна Ивайлова Трайкова
5. Галин Валентинов Вутов
6. Росен Евгениев Иванов
7. Калоян Любомиров Велинов
8. Венелин Петров Радев
БСП
1. Александър Тихомиров Симов
2. Румен Пантелеев Евлогиев
3. Анна Ганева Славкова
4. Антония Павлова Гигова
5. Любен Илиев Виденов
6. Аделина Златкова Адрианова
7. Гергана Ивайлова Георгиева
ДПС
1. Александър Несторов Несторов
2. Борислав Антониев Костадинов
3. Симеон Георгиев Гебов
4. Томислава Георгиева Захариева
5. Вилма Емилова Стоичкова
6. Георги Маринов Никодимов
7. Захари Ивайлов Янакиев
8. Данаил Стефанов Кирилов
Възраждане
1. Димо Георгиев Дренчев
2. Радослав Евгениев Червенков
3. Павел Георгиев Павлов
ДБ
1. Бисер Иванов Механджийски
2. Владимир Николаев Русев
3. Венцислав Иванов Евгениев
4. Емил Георгиев Крумов
5. Калин Пламенов Соколов
6. Асен Филипов Асенов
7. Александър Емилов Колев
8. Юлиан Павлов Цветков
ИТН
1. Петя Божидарова Димитрова
2. Петър Бонев Костадинов
3. Младен Кирилов Младенов
4. Мартина Емануилова Дикси
5. Денислава Кирилова Методиева
Изправи се, България
1. Силвия Иванова Мирчева
2. Веселин Дойчинов Петров
3. Ралица Вилиянова Игнатова
4. Златина Пламенова Станкова
5. Иван Славчев Янев
6. Румяна Стоилова Найденова,
7. Теодора Георгиева Стефанова
ВМРО-БНД
1. Султанка Димитрова Петрова
2. Емил Русев Крумов
3. Десислав Стефанов Банков
4. Румен Петров Василев
5. Любомир Боянов Петров
НФСБ
1. Мариана Стоилкова Костова
2. Петко Илиев Събев
3. Пламен Трифонов Иванов
Български възход
1. Петър Кирилов Първанов
2. Николай Георгиев Дойчинов
3. Людмила Николова Велинова
4. Людмил Сашов Иванов
5. Виляна Любомирова Петрова
6. Иван Борисов Хаджиянев
7. Ирина Йорданова Миланова
8. Петър Емилов Велинов
Атака
1. Стоян Теофилов Стоянов
2. Йордан Славчев Иванчев
3. Николай Кирилов Илиев
4. Тодор Емилов Димов
5. Мартин Крумов Харизанов
Българско национално обединение - БНО
1. Иванчо Вътов Йотов
2. Николай Василев Костадинов
Справедлива България
1. Венцислав Петров Димитров
2. Георги Романов Асенов
3. Юлиян Василев Стоев
4. Искрен Романов Асенов
Русофили за възраждане на отечеството
1. Асен Денков Асенов
2. Радко Любенов Ханджиев
3. Иван Колев Герджиков
4. Валентин Колев Хараламбиев
5. Методи Георгиев Христов
Национално движение "Единство"
1. Цветомир Спиридонов Богданов
2. Биляна Боянова Евгениева
3. Борислав Сергеев Пожарашки
Глас народен
1. Мирослав Стефчев Иванов
2. Владимир Киров Табаков
България на труда и разума - БТР
1. Милан Василев Косаров
2. Изабела Димитрова Пантелеева
Коалиция "За теб България"
1. Валери Методиев Григоров
2. Евелина Николова Борисова
Народна партия "Истината и само истината"
1. Силвия Василева Маркова
2. Емил Калинов Марков
Пряка демокрация
1. Ивайло Стойов Савов
МИР
1. Арсени Василев Байздренков
2. Георги Милчев Георгиев
3. Елеонора Петрова Васева
4. Недко Симеонов Ананиев
5. Елизабета Борисова Владимирова-Георгиева
6. Стефан Стоянов Стоянов
7. Димитър Милчев Георгиев
Български Национален Съюз - Нова Демокрация
1. Боян Боянов Станков - Расате
2. Александър Младенов Михайлов
3. Адриан Богданов Суев
4. Павел Валериев Димитров
Движение на непартийните кандидати
1. Бойко Георгиев Никифоров
2. Славка Богданова Цакова
3. Николай Емануилов Божинов
Български съюз за директна демокрация
1. Александър Цветанов Гарибов
2. Диляна Георгиева Димитрова
3. Стела Христова Шаркова
4. Ася Росенова Любенова
5. Николай Стефанов Рагьовски
6. Светослав Тошков Григоров
Консервативно Обединение на Десницата
1. Магдалена Иванова
2. Незабравка Андреева
3. Даниел Славчев
4. Петър Божков
5. Николай Спиридонов
6. Цветан Боянов
7. Момчил Стехов
Правото
1. Методи Любомиров Методиев