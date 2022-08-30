Вижте всички кандидати за депутати от Кюстендил (10-и МИР)

ГЕРБ-СДС
1. Христо Терзийски
2. Даниел Александров
3. Михаела Крумова
4. Радослава Чеканска
5. Десислава Александрова
6. Мишел Виячева
7. Елка Лукарска-Ангелова
8. Миглена Георгиева
Продължаваме промяната
1. Георги Николаев Стамов
2. Любомир Венцеславов Терзийски
3. Николай Георгиев Стоянов
4. Вяра Методиева Тодева
5. Александър Ангелов Петров
6. Бояна Георгиева Ризова
7. Мария Валериева Зарева-Йорданова
8. Кристиян Георгиев Иванчов
БСП
1. Бойко Любомиров Клечков
2. Даниел Бойков Каратов
3. Даниела Иванова Борисова
4. Валери Тимотеев Радлев
5. Йордан Каменов Тодоров
6. Стефан Любомиров Георгиев
7. Десислава Георгиева Разсолкова
8. Габриела Юлиянова Стоилова
ДПС
1. Александър Несторов Несторов
2. Шейхриар Неждет Златарска
3. Васимир Иванов Радулов
4. Сашо Костадинов Вельов
5. Адриана Крумова Крумова
6. Михаил Георгиев Попов
7. Христо Иванов Христов
8. Здравко Николаев Никлев
Възраждане
1. Димчо Димитров Димчев
2. Валери Любенов Стоилов
3. Владислав Кирилов Лехчански
4. Юлиян Йорданов Атанасов
5. Драгомир Димитров Максимов
ДБ
1. Николай Димитров Табаков
2. Тони Якимов Лучански
3. Емил Димитров Недев
4. Владислав Здравков Йорданов
5. Крум Добринов Стоилов
6. Крум Борисов Павлов
ИТН
1. Снежанка Райчова Траянска
2. Живка Михалева Железова
3. Катя Георгиева Димитрова
4. Милен Атанасов Георгиев
5. Димитър Христов Джоргов
6. Спас Георгиев Ильов
7. Марио Иванов Янев
8. Владимир Красимиров Тимев
Изправи се, България
1. Сеслав Стоянов
2. Габриела Георгиева Цветкова
3. Атанас Пандев Каптиев
4. Юлия Кирилова Старчева
5. Иван Георгиев Ранчов
6. Валентин Александров Миладинов
7. Крум Руменов Крумов
8. Цветан Славейков Цветанов
ВМРО - БНД
1. Георги Петков Петров
2. Христо Страхилов Михалчев
3. Любомир Христов Димитров
4. Ася Симчова Димитрова
5. Венцислав Петров Жилков
6. Памела Бисерова Петрова
7. Румяна Ангелова Ангелова
8. Митко Иванов Джорджев
НФСБ
1. Димитър Благоев Вучев
2. Пламен Райчов Караканов
3. Константин Неделков Георгиев
4. Рафаел Йоан Левиев
Български възход
1. Христо Валериев Гушков
2. Младен Стоянов Ризов
3. Николай Димитров Райнов
4. Светозар Благоев Тричков
5. Павел Георгиев Давулийски
6. Георги Йорданов Андонов
7. Станислав Павлов Стоянов
8. Антоанета Петрова Христова
Атака
1. Панайот Стефанов Василев
2. Найден Траянов Тодоров
3. Даниел Валентинов Иванов
4. Димитър Атанасов Йосифов
Русофили за възраждане на отечеството
1. Георги Стефанов Трендафилов
2. Людмил Любенов Новков
3. Десислава Ванева Крумова
4. Стефан Атанасов Бабачев
5. Антон Георгиев Сираков
МИР
1. Пламен Богомилов Стоянов
2. Йордан Борисов Янев
3. Моника Венциславова Георгиева
4. Боян Димитров Крумов
5. Жечо Иванов Жечев
6. Йорданка Борисова Георгиева
7. Димчо Здравков Василев
Консервативно обединение на десницата
1. Красимир Първанов Ранов
2. Кирил Василев Кирилов
3. Иван Александров Александров
Българска социалдемокрация-Евролевица
1. Радослав Йорданов Радославов
2. Светослав Тошков Григоров
3. Николай Стефанов Рагьовски
4. Мария Валериева Зафиркова
5. Екатерина Иванова Зафиркова
6. Юлиян Жоресов Иванов
Движение на непартийните кандидати
1. Росен Пламенов Миленов
2. Димитър Вихъров Табачки
Справедлива България
1. Стойчо Сотиров Гълъбов
2. Цветан Петров Христов
3. Григор Владимиров Иванов
4. Славка Георгиева Кудева
Народна партия "Истината и само истината"
1. Татяна Тошева Петкова
България на труда и разума
1. Антон Стойнев Александров
2. Татяна Виденова Иванова
Коалиция за теб България
1. Илия Георгиев Златанов
Правото
1. Марен Игнатов Москов
Българско национално обединение
1. Борислав Кирилов Кьосев
2. Момчил Василев Василев
Пряка демокрация
1. Валентин Иванов Димитров
Български съюз за директна демокрация
1. Иван Владимиров Топалов
2. Станислав Руменов Стойнев
3. Веселин Иванов Янакиев
Национално движение "Единство"
1. Ангел Маринов Чакъров
2. Славянка Добрева Орачева - Янкова
3. Надежда Свиленова Божиновска
Глас народен
1. Мартин Трифонов Илиев
2. Момчил Величков Дончев