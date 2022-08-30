Вижте всички кандидати за депутати от Благоевград (1-ви МИР)

ГЕРБ-СДС
1. Росен Димитров Желязков
2. Росица Николова Димитрова
3. Костадин Томов Стойков
4. Георги Иванов Георгиев
5. Александър Иванов Мацурев
6. Венцислав Костадинов Гърменов
7. Костадинка Георгиева Богданова
8. Румен Гълъбинов Гълъбинов
9. Тодор Стоянов Гюрев
10. Мартин Петров Златарски
11. Илия Филипов Сидеров
12. Любомир Валентинов Павлов
13. Мариела Георгиева Весалова
14. Андрей Емилов Миладинов
15. Силвия Бойкова Велчева
16. Петранка Стоянова Щерева
17. Славчо Костадинов Месов
18. Божидар Иванов Радевски
19. Ралица Василева Петкова
20. Георги Василев Великов
21. Станислав Олегов Стоев
22. Стефан Апостолов Апостолов
Продължаваме промяната
1. Андрей Атанасов Гюров
2. Владимир Славев Табутов
3. Екатерина Кирилова Димитрушева
4. Димитрина Любомирова Хаджиева-Недина
5. Иван Васков Христов
6. Станислав Николаев Кимчев
7. Кирил Стоянов Танушев
8. Ваня Христова Кромбоа
9. Петър Иванов Кулин
10. Сейди Елзеров Абдишев
11. Магделина Калинова Китанова
12. Любомир Наков Костов
13. Методи Петров Байкушев
БСП
1. Корнелия Нинова
2. Георги Михайлов
3. Владимир Пандев
4. Младен Тимчев
5. Богдан Боцев
6. Йорданка Атанасова
7. Мария Юрганчева
8. Мая Падарева
9. Иван Рабаджиев
10. Людмил Земеделски
11. Илиян Синадинов
12. Мария Парангелска
13. Милан Богдански
14. Пламен Ботев
15. Иван Ижбехов
16. Димитър Малев
17. Крум Палапуов
18. Елена Чучулайна
19. Любка Барусова
20. Николай Георгиев.
ДПС
1. Делян Славчев Пеевски
2. Халил Реджепов Летифов
3. Елхан Мехмедов Кълков
4. Фатима Исмаил Йълдъс
5. Осман Османов Мисирков
6. Джалил Селим Бошнак
7. Сайфедин Мехмед Джурин
8. Ибраим Ибраимов Зайденов
9. Мехмед Касъм Вакльов
10. Яхя Мустафа Сантур
11. Ахмед Ахмед Гогунч
12. Михаела Альошева Камбошева
13. Джемал Ридванов Башов
14. Хатидже Салих Вурал
15. Айдън Несиб Мохамед
16. Ерик Юсуфов Фейзиев
17. Кико Фикриев Кардашев
18. Ивайло Иванов Червилов
19. Айше Мустафова Мазгалджиева
20. Фатиме Ибрахимова Юрукова
21. Крум Иванов Крумов
22. Хамид Шезаиев Юсниев
"Възраждане"
1. Цончо Томов Ганев
2. Цвета Валентинова Рангелова
3. Костадинка Стоянова Джагълова
4. Александър Сотиров Стойков
5. Методи Георгиев Спасов
6. Мустафа Мустафов Люманков
7. Иван Тодоров Самоковарев
8. Любомир Бориславов Колев
9. Теодора Огнянова Димитрова
10. Илко Александров Гълъбов
11. Георги Благоев Хаджийски
12. Симеон Костадинов Пандилов
13. Йордан Димитров Говедарев
14. Костадин Георгиев Георгиев
15. Борислав Иванов Дамянов
16. Ибрахим Ибрахим Кърпач
ДБ
1. Иван Йорданов Димитров
2. Василиса Павлова Валеова
3. Мустафа Мустафа Емин
4. Захари Георгиев Витанов
5. Ивайло Емилов Димчев
6. Симеон Атанасов Илиев
7. Иво Николаев Божков
8. Георги Викторов Мавродиев
9. Олег Атанасов Сатиев
10. Никола Илиев Тафров
11. Николай Михайлов Куколев
12. Крум Добринов Стоилов
ИТН
1. Станислав Светозаров Балабанов
2. Иван Стойнов Кючуков
3. Станислав Иванов Богдански
4. Димитрина Иванова Николова
5. Гълъбица Николова Спахиева-Мачкова
6. Фикрет Алилов Гегов
7. Георги Илков Бучков
8. Атанас Иванов Атанасов
9. Шериф Янузов Ходжов
10. Илиана Николаева Маринова
11. Христинка Илийчева Иванова
"Изправи се, България"
1. Петър Гайдарски
2. Нели Христова Димитрова
3. Васил Петров Астинов
4. Елена Стоянова Чинчурова-Петкова
5. Вангел Димитров Арабаджиев
6. Антон Георгиев Манчев
7. Нора Анчева Симеонова
8. Катрин Светославова Велкова
9. Златомир Спасов Николов
10. Десислава Павлова Кукова-Башир
11. Борислав Георгиев Николов
ВМРО-БНД
1. Ангел Чавдаров Джамбазки
2. Андрей Тодоров Янакиев
3. Павел Димитров Пъхнев
4. Борис Василев Лазаров
5. Константин Иванов Стаев
6. Костадин Стоянов Миндов
7. Светлана Николова Радулова
8. Костадин Георгиев Кръжин
9. Асен Георгиев Машев
10. Йорданка Илиева Мингова Ц Игова
11. Мария Николова Гамишева
12. Светослава Петрова Китанова
13. Николай Цачев Цачев
14. Христо Ставров Филатов
15. Борис Вангелов Борисов
"Български възход"
1. Надежда Данаилова Самарджиева
2. Румен Борисов Кондев
3. Христо Валериев Гушков
4. Радостин Георгиев Димитров
5. Костадин Петров Кърджалийски
6. Ирина Георгиева Атанасова
7. Валерия Симеонова Данаилова
8. Христина Филипова Попова
9. Атанас Георгиев Мавродиев
10. Емил Димитров Грозданов
11. Кристиян Димитров Осев
12. Юлиан Иванов Митрев
13. Огнян Лазаров Байков
14. Атанас Василев Воденичаров
15. Мустафа Мехмед Кьос
16. Антонио Сотиров Коларов
17. Антони Александров Томанов
18. Гюлзет Ресимов Фърговски
19. Лидия Николова Гюрова
20. Евгения Пламенова Митова
21. Радослав Михайлов Радоев
22. Мартин Руменов Томов
"Атака"
1. Пламен Александров Ангелов
2. Георги Сашов Атанасов
3. Митко Иванов Ценков
Национално движение "Единство"
1. Марианна Спасова Конова
2. Румен Йорданов Байчев
3. Йордан Сотиров Сотиров
Българска социалдемокрация - Евролевица
1. Людмила Александрова Костадинова
2. Вероника Руменова Темелкова
3. Антон Красимиров Анастасов
4. Цветелина Милкова Гущерова
5. Венцислав Наков Наков
6. Станислав Илиев Илиев
7. Борислав Андонов Трайков
8. Росица Славчева Трендафилова
9. Цветанка Димитрова Гальова
10. Райна Дамянова Икономова
11. Ричард Павлов Софрониев
НФСБ
1. Маргарит Владимиров Мицев
2. Симеон Пенков Пенков
3. Димитър Благоев Вучев
4. Блага Стефанова Узунова
5. Пламен Райчов Караканов
"Русофили за възраждане на отечеството"
1. Никола Иванов Аврейски
2. Димка Василева Попстоянова
3. Ибрахим Адем Молла
4. Пламен Йотов Братанов
5. Георги Спасов Иванов
6. Анна Пламенова Димитрова
7. Емил Венков Николов
8. Румен Иванов Ерменков
9. Веселин Митков Иванов
"Глас народен"
1. Моника Младенова Николова
2. Иван Стоянов Куцаров
"Коалиция за теб България"
1. Андрей Александрович Ваховски
"Движение на непартийните кандидати"
1. Минчо Христов Куминев
2. Надя Вълкова Топалова
3. Стоян Иванов Кьосев
4. Юксел Ремзи Мехмед
"Правото"
1. Лиляна Петрова Калчева
2. Марияна Данчова Топалова
МИР
1. Тодор Петров Лазаров
2. Георги Иванов Кефалов
3. Милена Георгиева Вацова
4. Ангел Иванов Гаджев
5. Илия Иванов Рангелов
6. Даниел Светозаров Топалов
7. Кристина Димитрова Вутова
"Консервативно обединение на десницата"
1. Елена Иванова Сотирова
2. Милена Стоянова Ангелова
3. Яница Георгиева Иванова
Българско национално обединение
1. Владимир Николов Живков
2. Николай Симеонов Иванов
3. Николай Емануилов Риндаков
"Български съюз за нова демокрация"
1. Веселин Иванов Янакиев
2. Атанас Владимиров Йосифов
3. Владимир Николаев Генов
Български национален съюз "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Йордан Стоянов Манасиев
2. Александър Веселинов Новаков
3. Мартин Серьожев Вътев
4. Илия Любенов Юсев
5. Елена Георгиева Манасиева
6. Венцислав Венциславов Узунов
7. Анелия Ангелова Симеонова
8. Ивайло Симеонов Симеонов
9. Пачко Пеков Петков
10. Денис Стратиев Генев
11. Мирослав Данков Христов
"Пряка демокрация"
1. Валентин Иванов Димитров
"България на труда и разума" (БТР)
1. Любомир Стоянов Николов
2. Милан Василев Косаров
Народна партия "Истината и само истината"
1. Иван Недялкович Хаджиев
"Справедлива България"
1. Йордан Иванов Малджански
2. Тошко Витанов Тодоров
3. Владимир Георгиев Хаджийски
4. Николай Росенов Алексиев
5. Стоян Давидов Давидов