Вижте всички кандидати за депутати в Пазарджик (13-и МИР)

ГЕРБ
1. Екатерина Спасова Гечева-Захариева
2. Найден Тодоров Шопов
3. Димитър Иванов Гечев
4. Стефан Неделчев Мирев
5. Йордан Кирилов Кожухаров
6. Валентина Асенова Кайтазова
7. Лозана Илиева Василева
8. Илиян Красимиров Траянов
9. Валери Стефанов Вълков
10. Малина Георгиева Консулова-Златева
11. Борис Александров Владов
12. Гергана Димитрова Сеферинкина
13. Грозденка Атанасова Великова
14. Димитър Тодоров Хаджидимитров
15. Димитър Ангелов Балабанов
16. Борис Димитров Димитров
17. Жоржета Димитрова Порязова
18. Асен Рашков Янков
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА
1. Ивайло Валентинов Шотев
2. Петър Николаев Куленски
3. Александра Асенова Попова
4. Андрей Георгиев Гечев
5. Ивайло Ангелов Иванов
6. Василена Димитрова Загорска
7. Евгени Ванев Найденов
8. Любен Тодоров Точков
9. Таня Иванова Колчакова – Янева
10. Виктория Спасова Димитрова
11. Здравко Живков Пачев
БСП
1. Драгомир Велков Стойнев
2. Петя Николаева Цанкова
3. Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова
4. Светлана Димитрова Парашкевова-Узунова
5. Петър Ганчев Горчев
6. Гюрсел Рамзиев Мусов
7. Гергана Страхилова Божкова
8. Ирина Емилова Мирчева
9. Георги Иванов Янкулов
10. Юлия Альошова Сатева
11. Андрей Георгиев Кюркчийски
12. Гергана Атанасова Ганева
13. Тодор Георгиев Сичев
14. Елена Георгиева Велева
ДПС
1. Делян Славчев Пеевски
2. Йордан Кирилов Цонев
3. Небие Исмет Кабак
4. Осман Акчай Мурадов
5. Местан Салих Местан
6. Цанко Бенчов Молов
7. Мустафа Фейзи Алиш
8. Бахар Мухамер Алил
9. Исмаил Мехмед Моллов
10. Веселина Николаева Димитрова
11. Ивайло Костадинов Личев
12. Фатима Юсуф Дъбева
13. Алекс Иванов Смиленов
ВЪЗРАЖДАНЕ
1. Стоян Николов Таслаков
2. Десислава Илиева Георгиева
3. Красимир Рангелов Гълъбов
4. Иван Русинов Маринов
5. Мая Цанкова Рабина
6. Цвятко Константинов Стефанов
7. Костадин Иванов Цанков
8. Димитър Стоянов Ангелов
9. Николай Лазаров Бадев
10. Цветелин Чавдаров Цанков
11. Гинка Николова Гушевилова
12. Емир Мехмедали Кузу
13. Илия Луков Немски
14. Радка Цветанова Фаризи
15. Иван Илиев Тодев
16. Марина Стефанова Ганчева
17. Елена Георгиева Маджарова
18. Лазарин Панев Николчев
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1. Антоанета Цонева
2. Александра Стеркова
3. Любомир Гечев
4. Кристин Кроснаров
5. Надя Парапулова-Ашуърт
6. Мария Благоева
7. Николай Янев
8. Петър Цикалов
9. Александър Серафимов
10. Иван Хрисин
ИМА ТАКЪВ НАРОД
1. Станислав Светозаров Балабанов
2. Иван Руменов Клисурски
3. Тинко Василев Василев
4. София Карменова Балинова
5. Александър Красимиров Шарков
6. Петьо Михайлов Новаков
7. Младен Георгиев Тупаров
8. Димитър Илиев Данчев
9. Борислав Венциславов Богословов
10. Иво Бориславов Любенов
11. Петя Методиева Грозданова
12. Крум Иванов Иванов
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1. Благо Атанасов Солов
2. Виктор Денчев Кантарджиев
3. Метин Кемал Аликов
4. Иван Миланов Шопов
5. Владимир Георгиев Десподски
6. Соня Петрова Мишева
7. Костадин Иванов Златев
8. Нкола Неделчев Дудеков
9. Мариана Атанасова Атанасова
10. Кръстина Костадинова Кузева
11. Владимир Спасов Наков
12. Николай Йорданов Бозев
ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ
1. Асен Володев Дечев
2. Климент Стефанов Петков
3. Себастиян Благов Нонов
4. Димитрина Христова Русева
5. Евгени Илиянов Манчев
6. Петя Тодорова Тоткова
7. Юлиян Пламенов Стоенчев
8. Антония Тодорова Найчева
9. Петя Алексиева Шопова
10. Боряна Иванова Телбизова
11. Диана Минева Георгиева
12. Нели Ангелова Бодурова
13. Илка Маринова Иванова
14. Йорданка Йорданова Добрева
15. Стела Веселинова Мазева
16. Динка Добрева Желязкова
17. Теодора Георгиева Ненкова
18. Цветан Славейков Цветанов
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
1. Камелия Генева Димитрова
2. Доброслав Иванов Иванов
3. Венета Димитрова Стоянова
4. Делка Колева Йорданова
ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
1. Стефан Иванов Балабанов
2. Георги Димитров Коприщенов
3. Кузо Георгиев Божинов
4. Татяна Борисова Попатанасова
5. Румен Иванов Хаджийски
6. Николай Любомиров Богданов
7. Николай Стефанов Лазаров
8. Атанаска Николова Дамянова
9. Елена Георгиева Радина
ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ
1. Славчо Георгиев Велков
2. Борислава Стефанова Димитрова
КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)
1. Димитрина Георгиева Кацарова
2. Ивайло Спасов Спасов
3. Борис Димитров Магаранов
4. Мария Петкова Сиракова
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Иван Георгиев Столинчев
2. Елиана Андонова Бонева
3. Йорданка Атанасова Димитрова
4. Димитър Николов Петков
5. Янко Петков Василев
6. Марина Боянова Веселинова
7. Мариян Сашев Иванов
8. Петър Димитров Цветков
9. Християн Колев Ванев
АТАКА
1. Иван Михайлов Асенов
2. Иван Стойнов Вакарелов
3. Димитър Илионов Колчаков
4. Димитър Илианов Колчаков
5. Мирослав Радков Камбуров
6. Янко Симеонов Велев
7. Емил Ангелчов Събев
8. Димитър Асенов Михайлов
9. Маргарита Найденова Михайлова
10. Методи Асенов Асенов
БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА
1. Пею Стоянов Вълков
2. Донка Вълева Вълева
ГЛАС НАРОДЕН
1. Добромир Славейков Йорданов
2. Димитър Иванов Зойнов
3. Исмет Мустафов Кехайов
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1. Наташа Христоскова Данаилова
ПАРТИЯ МИР
1. Димитър Методиев Иванов
2. Иван Петров Ряхов
3. Спас Димитров Юруков
4.Красимир Банков Банков
5. Иван Ангелов Вацев
6. Димитър Милчев Георгиев
7. Красимир Георгиев Георгиев
8. Атанас Василев Атанасов
9. Асен Димитров Станоев
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО
1. Кирил Димитров Маринков
2. Райко Иванов Рангелов
3. Васил Гюров Стоянов
НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
1. Жанета Асенова Куибишева
2. Станимира Цанкова Златкова
3. Петър Генов Генов
КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
1. Кристина Богомилова Николова - Манова
ПРАВОТО
1. Антоанета Любчова Герова
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)
1. Тони Димитров Баждаров
2. Цветан Николов Тодоров
РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
1. Андриан Димитров Атанасов
2. Иван Георгиев Вачев
3. Стефан Димитров Попов
4. Йорданка Николова Мицева
5. Калин Димитров Владов
6. Спас Антонов Благов
7. Спас Цветанов Шиков
8. Мирослав Владимиров Василев
9. Сергей Иванов Щерев
10. Петър Огнянов Роглев
11. Ангел Георгиев Георгиев
12. Ивайло Харалампиев Георгиев
13. Смилен Димитров Димитров
14. Емил Петров Соколов