Вижте всички кандидати за депутати от Смолян (22-ри МИР)

Коалиция „ГЕРБ-СДС“
1. Д-р Красимир Събев
2. Недялко Славов
3. Васил Седянков
4. Джамал Кателич
5. Д-р Нина Карова
6. Иван Кънев – действащ синдик.
7. Софка Иванова
8. Иван Стоев
КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
1. Михал Камбарев
2. Явор Руженов
3. Венцислав Чавдаров
4. Емил Келешев
5. Васил Даскалов
6. Михаил Тодоров
7. Марина Христова
8. Александър Дунчев
КП " БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
1. Емил Хумчев
2. Виолета Бояджиева
3.Севдалин Хъшинов
4. Даниела Хаджиева
5. Николина Марвакова
6. Димитър Стефанов
7. Бойко Моллов
8. Димитър Сивенов
ПП "ДПС"
1. Хайри Садъков
2. Анджей Джандев
3. Вижданка Младенова
4. Ферад Емин
5. Вели Паликаров
6. Атанас Пържанов
7. Владимир Ратайски
8. Филип Делисивков
ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"
1. Ангел Георгиев
2. Весела Станчева- Цебула
3. Юлия Ненова
4. Славчо Какалашев
5. Георги Ангелов
6. Ивайло Василев
7. Виктория Бодурова
8. Спаска Стоева
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“
1. Зарко Маринов
2. Симеон Джамбазов
3. Камелия Младенова
4. Асен Чолаков
5. Димитър Янъков
6. Антоанета Узунова
7. Делян Беширов
8. Алтънай Читакова
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
1. Александър Вълчев
2. Андрей Кадишев
3. Мика Зайкова
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
1. Станислав Тодоров
2. Росен Радев
ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
1. Камен Тасков
2. Петър Виденов
3. Ждан Чаушев
4. Борис Иванов
ПП БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА
1. Даниел Никифоров
2. Димитър Кирилов
ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ (НФСБ)
1. Георги Кръстев
2. Ботьо Манчев
3. Велин Юруков
4. Васко Айвазов
ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“
1. Петър Клисаров
2. Владимер Атанасов
ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТЙНИТЕ КАНДИДАТИ“
1. Румен Генов
2. Татяна Филипова
ПП „ГЛАС НАРОДЕН“
1. Георги Папардов
2. Исмет Кехайов
ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ (ПП КОД)
1. Даница Иванова
2. Мария Томова
3. Николина Бялкова
ПП „ПРАВОТО“
1. Антоанета Герова
2. Георги Гемов
3. Евгени Нинов
ПП „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“
1. Иван Иванов
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“
1. Георги Христов
2. Мартин Кехайов
3. Бончо Диков
ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА
1. Цветко Попов
2. Мехмед Кехайов
3. Фатме Джаферова
4. Юлви Джаферов
5. Михаил Михайлов
ПП „АТАКА“
1. Борислав Киряков
2. Марияна Динева
3. Христо Чипчев
ПП „МИР“
1. Ивайло Манджуков
2. Димитър Митков
3. Христо Ямболиев
4. Емауил Добрев
ПП „ БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“
1. Невена Георгиева
ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“
1. Георги Тонков
2. Николай в Хаджийски
3. Младен Чаушев
4. Гергана Атанасова
5. Марияна Симеонова
6. Ани Парунева
7. Миглена Бахчеванова
8. Димитър Костов
КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“
1. Михаел Кисьов
2. Милена Пенчева
3. Фейзи Пътов
4. Мустафа Брахимбашев
5. Милена Лазарова
ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“
1. Климент Темчев
2. Мария Желева
3. Пламен Богданов
КП „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ“
1. Банко Кичуков
2. Мария Соларска
3. Стоян Давидов
4. Тошко Тодоров
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
1. Иво Пазарджиев
2. Костадин Минков
3. Емил Минчев
4. Иван Гайдаров
ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“
1. Ивон Минчева
2. Георги Иванов
3.Елена Ангелова
4.Христо Йотов