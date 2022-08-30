Вижте всички кандидати за депутати от Пловдив-област (17-и МИР)

ГЕРБ
- Десислава Цветанчова Трифонова
- Иван Йовков Червенков
- Йордан Стоянов Кръстанов
- Младен Николов Шишков
- Розалин Петков Петков
- Нели Петрова Велкова
- Надежда Асенова Игнатова
- Силвия Георгиева Тилкова
- Сузана Северинова Алекова
- Екатерина Андреева Тошкова
- Йордан Атанасов Куцев
- Йорданка Стоянова Кичукова
- Методи Стефанов Димов
- Цветелина Юлиянова Черешарова
- Петър Георгиев Стаменов
- Николай Иванов Кънев
- Иванка Ангелова Чинчийкова
- Веска Иванова Вълчанова
- Янка Атанасова Котева
- Венцислав Бориславов Дзивков
- Иван Дончев Мусеров
- Елена Руменова Неделева
„Продължаваме промяната“
- Росен Добрев Костурков
- Стою Теодоров Стоев
- Гергана Кузманова Данева
- Иван Маркос Христанов
- Георги Николаев Рогачев
- Красимир Александров Христов
- Нина Маркова Севова
- Весела Любенова Николова
- Любомир Иванов Зайков
- Петър Георгиев Панайотов
- Райна Костадинова Кръстева
- Мануела Димитрова Герджикова
БСП
- Веска Маринова Ненчева
- Манол Трифонов Генов
- Калин Танев Калапанков
- Иван Василев Иванов
- Стефан Самуилов Марушкин
- Манол Василев Манолов
- Иван Йосифов Яков
- Ивайло Данаилов Данаилов
- Мария Георгиева Стайкова
- Таня Николаева Марковска
- Ивайло Евгениев Матяшев
- Георги Стоянов Маринчешки
- Спасимир Иванов Спасов
- Георги Петров Киков
- Симеон Рангелов Иванов
- Мария Петкова Мустакова
- Бони Димчев Бочев
ДПС
- Рамадан Байрам Аталай
- Хюсеин Айдънов Караджов
- Сюзан Орхан Моллаюсеин
- Джемил Ахмед Караали
- Надя Стефанова Манолова
- Юсуф Бейтула Аптиш
- Рефик Раифов Мухтаров
- Селим Айнур Емин
- Айсин Ахмед Кюлджю
- Мергюл Мустафа Сюлейман
- Ариф Асан Гаваз
- Хамди Рамадан Мустафа
- Ахмед Адемов Ислямов
- Сибел Юксел Рамаданова
- Исмаил Ердуанов Ходжев
- Илдърай Кязим Мустафа
- Сезгин Ариф Мехмед
- Ердем Ерол Читали
- Расим Бейтула Мухтар
- Нуретин Айнур Тасим
- Ружди Фахри Салим
- Рангел Христов Божков
„Възраждане“
- Стоян Николов Таслаков
- Кръстьо Стоянов Врачев
- Димитър Валентинов Гюрев
- Пенка Георгиева Дайлийска
- Георги Янков Самаров
- Мария Николаева Армазова
- Чавдар Ангелов Земярски
- Елена Георгиева Грозданова
- Жанет Кузманова Стойчева
- Мариан Йорданов Тошков
- Тошо Георгиев Георгиев
- Майя Костадинова Драгова
- Георги Петров Карачански
“Демократична България“
- Йордан Яворов Иванов
- Ради Ботев Минчев
- Константин Атанасов Костадинов
- Валентин Александров Ройнов
- Атанас Николов Костадинов
- Веселина Стефанова Александрова
- Делчо Лазаров Камарски
- Бонка Атанасова Карчева
- Франц Павлов Селимов
- Даниел Стефанов Начев
- Лиляна Стоянова Драганова
- Владимир Бонов Славенски
- Мартин Михайлов Заимов
- Борислав Емилов Белчинов
“Има такъв народ“
- Тошко Йорданов Хаджитодоров
- Танер Кадир Тюркоглу
- Васил Димитров Апостолов
- Камелия Димитрова Христова
- Радослав Ангелов Ангелов
- Неделчо Иванов Чепаринов
- Любомир Василев Апостолов
- Димитър Стефанов Станков
- Маргарита Димитрова Ляскова
- Цветелина Николаева Георгиева
- Цветан Иванов Борисов
“Справедлива България”
- Димитър Атанасов Шивиков
- Васил Ангелов Попов
- Стефан Асенов Кехайов
- Ефтим Рангелов Гьондров
- Богомил Благоев Ганев
- Иван Борисов Борисов
- Румен Радославов Иванов
- Теменужка Стойнова Балинова
- Дончо Нанов Дончев-Гърбов
“Глас народен”
- Добромир Славейков Йорданов
- Михаил Иванов Минков
“Национален фронт за спасение на България”
- Борис Янков Ячев
- Андон Боянов Андонов
- Венета Димитрова Стоянова
- Ана Димитрова Юнакова-Стоева
- Делка Колева Йорданова
- Андон Иванов Андонов
- Иван Добрев Шишков
- Димитър Лазаров Лазаров
- Миглена Валериева Флорова
- Георги Фотев Белев
- Лалка Неделчева Димитрова
- Никола Костадинов Петров
- Лиляна Димитрова Йотова
- Емануил Йорданов Запрянов
- Костадин Иванов Гаров
- Карамфила Иванова Шилева
- Светлана Михайловна Йорданова
“ВМРО - Българско национално движение”
- Светлозар Аргиров Янков
- Йосиф Любомиров Пеев
- Стефан Йозов Пенсов
- Денис Красимиров Ягнин
- Даниела Тодорова Пирянкова
- Бочо Петров Бочев
- Богослав Георгиев Костадинов
- Николай Денков Гидиков
- Димитър ИвановТрунгов
- Пламен Тодоров Кабаков
- Васко Пламенов Вътев
“Български възход”
- Виолета Колева Комитова
- Румен Маринов Йончев
- Янка Димитрова Георгиева
- Костадин Атанасов Добрев
- Иван Пламенов Янев
- Донка Деянова Димитрова
- Иван Николов Николов
- Георги Бончев Балабански
- Димитър Кирилов Радов
- Недялка Пламенова Рангелова
- Иван Георгиев Иванов
- Димитър Маринов Кавръков
- Евгений Иванов Команов
- Георги Димитров Петков
- Димитър Иванов Стамов
- Тодор Юриев Стоянов
- Владимир Борисов Палков
- Иван Петров Петров
- Симеон Георгиев Симеонов
- Цветан Христов Христов
- Иван Филипов Кляшев
- Тодор Светлозар Терзийски
“Български съюз за директна демокрация” (БСДД)
- Елица Иванова Чакмакова
- Павлин Методиев Иванов
“Изправи се България”
- Николай Кръстев Пусалски
- Албена Божидарова Белянова
- Весела Валентинова Кънчева
- Ваня Любенова Симеонова
- Румен Минков Минков
- Мариела Спасова Стоева
- Диана Иванова Кишкилова
- Иван Василев Запрянов
- Тонка Милкова Димитрова
- Емил Маринов Константинов
- Ива Александрова Иванова
- Божидар Атанасов Джамбазов
- Иван Димитров Гюров
- Марияна Атанасова Цветилова
- Виктор Демирев Черкезов
- Росен Пенчев Рашков
“Правото”
- Методи Любомиров Методиев
- Тодорка Тодорова Герова
“Българска социалдемокрация - евролевица”
- Гена Цветкова Велковска
- Благой Атанасов Савов
- Кръстан Христов Тодоров
- Константин Каменов Каров
- Петка Иванова Димитрова
- Галя Иванова Атанасова
- Саркис Рафи Енфиенджиян
- Ангел Илиев Чонев
- Венета Ангелова Василева
- Цветанка Ангелова Симеонова
- Мария Николова Мазнева
"Пряка демокрация"
- Денислав Иванов Иванов
„Атака“
- Димитър Петков Керин
- Емануил Крумов Иванов
- Веселин Тодоров Божков
- Диана Иванова Тагарева
- Васко Цветков Вълчинов
- Иван Йосифов Череджийски
- Христо Методиев Иванов
- Веселин Борисов Йовчев
- Михайлов Василев Михайлов
- Стоил Стоянов Стоянов
- Даниела Тонкова Кинова
„Русофили за възраждане на отечеството“
- Марко Христев Петров
- Анелия Маркова Янкулова
- Иванка Господинова Хаджиева
- Пламен Лазаров Тодоров
- Иван Христов Василев
- Малинка Тодорова Петрова
- Кръстьо Запрянов Цветков
- Гошо Петров Дамянов
- Валерий Благоев Бръмбаров
- Иван Тотев Стоянов
- Методи Иванов Спасов
- Пламен Стефанов Михайлов
- Петко Ангелов Петков
- Димитър Павлов Шишков
„Коалиция за теб, България“
- Красимир Цветков Манов
„Движение на непартийните кандидати“
- Борислав Христов Филипов
- Васил Трифонов Тосев
МИР
- Сандра Митева Кованджиева-Калинова
- Светла Драганова Цветкова
- Димитър Васков Стоименов
- Димитър Рангелов Митков
- Диана Петкова Николова
- Георги Ангелов Калинов
- Симеон Костадинов Борисов
- Митко Костов Митев
- Райчин Георгиев Рачев
- Васил Костадинов Петков
- Ирена Момчилова Парунева
„Консервативно обединение на десницата“
- Костадин Николов Дамянов
- Пенка Иванова Деведжиева
- Веселина Железанова Узунова
- Атанас Любенов Чомаков
„Българско национално обединение“
- Даниел Антониев Кюртов
- Вихрен Величков Илиев
- Иван Боянов Иванов
„Български национален съюз Нова демокрация“
- Георги Христов Бонев
- Атанас Ангелов Петров
- Георги Славчев Крънчев
- Йордан Атанасов Петров
- Галин Недялков Петров
- Орлин Иванов Пандарев
- Борислав Спасов Генчев
- Марина Боянова Веселинова
- Кирил Костадинов Чинов
- Живка Стойчева Стойчева
- Анелия Христова Христова-Кирилова
„България на труда и разума“
- Теменужка Янкова Костова
- Калоян Николаев Паскалев
„Национално движение „Единство“
- Никола Петков Иванов
- Иван Тодоров Мардачев
- Михаил Георгиев Михайлов
„Народна партия Истината и само истината“
- Атанас Георгиев Танев
- Георги Иванов Киров
- Николай Георгиев Стефанов