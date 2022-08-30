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Вижте всички кандидати за депутати от Пловдив-област (17-и МИР)

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ГЕРБ

  1. Десислава Цветанчова Трифонова
  2. Иван Йовков Червенков
  3. Йордан Стоянов Кръстанов
  4. Младен Николов Шишков
  5. Розалин Петков Петков
  6. Нели Петрова Велкова
  7. Надежда Асенова Игнатова
  8. Силвия Георгиева Тилкова
  9. Сузана Северинова Алекова
  10. Екатерина Андреева Тошкова
  11. Йордан Атанасов Куцев
  12. Йорданка Стоянова Кичукова
  13. Методи Стефанов Димов
  14. Цветелина Юлиянова Черешарова
  15. Петър Георгиев Стаменов
  16. Николай Иванов Кънев
  17. Иванка Ангелова Чинчийкова
  18. Веска Иванова Вълчанова
  19. Янка Атанасова Котева
  20. Венцислав Бориславов Дзивков
  21. Иван Дончев Мусеров
  22. Елена Руменова Неделева

„Продължаваме промяната“

  1. Росен Добрев Костурков
  2. Стою Теодоров Стоев
  3. Гергана Кузманова Данева
  4. Иван Маркос Христанов
  5. Георги Николаев Рогачев
  6. Красимир Александров Христов
  7. Нина Маркова Севова
  8. Весела Любенова Николова
  9. Любомир Иванов Зайков
  10. Петър Георгиев Панайотов
  11. Райна Костадинова Кръстева
  12. Мануела Димитрова Герджикова

БСП

  1. Веска Маринова Ненчева
  2. Манол Трифонов Генов
  3. Калин Танев Калапанков
  4. Иван Василев Иванов
  5. Стефан Самуилов Марушкин
  6. Манол Василев Манолов
  7. Иван Йосифов Яков
  8. Ивайло Данаилов Данаилов
  9. Мария Георгиева Стайкова
  10. Таня Николаева Марковска
  11. Ивайло Евгениев Матяшев
  12. Георги Стоянов Маринчешки
  13. Спасимир Иванов Спасов
  14. Георги Петров Киков
  15. Симеон Рангелов Иванов
  16. Мария Петкова Мустакова
  17. Бони Димчев Бочев

ДПС

  1. Рамадан Байрам Аталай
  2. Хюсеин Айдънов Караджов
  3. Сюзан Орхан Моллаюсеин
  4. Джемил Ахмед Караали
  5. Надя Стефанова Манолова
  6. Юсуф Бейтула Аптиш
  7. Рефик Раифов Мухтаров
  8. Селим Айнур Емин
  9. Айсин Ахмед Кюлджю
  10. Мергюл Мустафа Сюлейман
  11. Ариф Асан Гаваз
  12. Хамди Рамадан Мустафа
  13. Ахмед Адемов Ислямов
  14. Сибел Юксел Рамаданова
  15. Исмаил Ердуанов Ходжев
  16. Илдърай Кязим Мустафа
  17. Сезгин Ариф Мехмед
  18. Ердем Ерол Читали
  19. Расим Бейтула Мухтар
  20. Нуретин Айнур Тасим
  21. Ружди Фахри Салим
  22. Рангел Христов Божков

„Възраждане“

  1. Стоян Николов Таслаков
  2. Кръстьо Стоянов Врачев
  3. Димитър Валентинов Гюрев
  4. Пенка Георгиева Дайлийска
  5. Георги Янков Самаров
  6. Мария Николаева Армазова
  7. Чавдар Ангелов Земярски
  8. Елена Георгиева Грозданова
  9. Жанет Кузманова Стойчева
  10. Мариан Йорданов Тошков
  11. Тошо Георгиев Георгиев
  12. Майя Костадинова Драгова
  13. Георги Петров Карачански

“Демократична България“

  1. Йордан Яворов Иванов
  2. Ради Ботев Минчев
  3. Константин Атанасов Костадинов
  4. Валентин Александров Ройнов
  5. Атанас Николов Костадинов
  6. Веселина Стефанова Александрова
  7. Делчо Лазаров Камарски
  8. Бонка Атанасова Карчева
  9. Франц Павлов Селимов
  10. Даниел Стефанов Начев
  11. Лиляна Стоянова Драганова
  12. Владимир Бонов Славенски
  13. Мартин Михайлов Заимов
  14. Борислав Емилов Белчинов

“Има такъв народ“

  1. Тошко Йорданов Хаджитодоров
  2. Танер Кадир Тюркоглу
  3. Васил Димитров Апостолов
  4. Камелия Димитрова Христова
  5. Радослав Ангелов Ангелов
  6. Неделчо Иванов Чепаринов
  7. Любомир Василев Апостолов
  8. Димитър Стефанов Станков
  9. Маргарита Димитрова Ляскова
  10. Цветелина Николаева Георгиева
  11. Цветан Иванов Борисов

“Справедлива България”

  1. Димитър Атанасов Шивиков
  2. Васил Ангелов Попов
  3. Стефан Асенов Кехайов
  4. Ефтим Рангелов Гьондров
  5. Богомил Благоев Ганев
  6. Иван Борисов Борисов
  7. Румен Радославов Иванов
  8. Теменужка Стойнова Балинова
  9. Дончо Нанов Дончев-Гърбов

“Глас народен”

  1. Добромир Славейков Йорданов
  2. Михаил Иванов Минков

“Национален фронт за спасение на България”

  1. Борис Янков Ячев
  2. Андон Боянов Андонов
  3. Венета Димитрова Стоянова
  4. Ана Димитрова Юнакова-Стоева
  5. Делка Колева Йорданова
  6. Андон Иванов Андонов
  7. Иван Добрев Шишков
  8. Димитър Лазаров Лазаров
  9. Миглена Валериева Флорова
  10. Георги Фотев Белев
  11. Лалка Неделчева Димитрова
  12. Никола Костадинов Петров
  13. Лиляна Димитрова Йотова
  14. Емануил Йорданов Запрянов
  15. Костадин Иванов Гаров
  16. Карамфила Иванова Шилева
  17. Светлана Михайловна Йорданова

“ВМРО - Българско национално движение”

  1. Светлозар Аргиров Янков
  2. Йосиф Любомиров Пеев
  3. Стефан Йозов Пенсов
  4. Денис Красимиров Ягнин
  5. Даниела Тодорова Пирянкова
  6. Бочо Петров Бочев
  7. Богослав Георгиев Костадинов
  8. Николай Денков Гидиков
  9. Димитър ИвановТрунгов
  10. Пламен Тодоров Кабаков
  11. Васко Пламенов Вътев

“Български възход”

  1. Виолета Колева Комитова
  2. Румен Маринов Йончев
  3. Янка Димитрова Георгиева
  4. Костадин Атанасов Добрев
  5. Иван Пламенов Янев
  6. Донка Деянова Димитрова
  7. Иван Николов Николов
  8. Георги Бончев Балабански
  9. Димитър Кирилов Радов
  10. Недялка Пламенова Рангелова
  11. Иван Георгиев Иванов
  12. Димитър Маринов Кавръков
  13. Евгений Иванов Команов
  14. Георги Димитров Петков
  15. Димитър Иванов Стамов
  16. Тодор Юриев Стоянов
  17. Владимир Борисов Палков
  18. Иван Петров Петров
  19. Симеон Георгиев Симеонов
  20. Цветан Христов Христов
  21. Иван Филипов Кляшев
  22. Тодор Светлозар Терзийски

“Български съюз за директна демокрация” (БСДД)

  1. Елица Иванова Чакмакова
  2. Павлин Методиев Иванов

“Изправи се България”

  1. Николай Кръстев Пусалски
  2. Албена Божидарова Белянова
  3. Весела Валентинова Кънчева
  4. Ваня Любенова Симеонова
  5. Румен Минков Минков
  6. Мариела Спасова Стоева
  7. Диана Иванова Кишкилова
  8. Иван Василев Запрянов
  9. Тонка Милкова Димитрова
  10. Емил Маринов Константинов
  11. Ива Александрова Иванова
  12. Божидар Атанасов Джамбазов
  13. Иван Димитров Гюров
  14. Марияна Атанасова Цветилова
  15. Виктор Демирев Черкезов
  16. Росен Пенчев Рашков

“Правото”

  1. Методи Любомиров Методиев
  2. Тодорка Тодорова Герова

“Българска социалдемокрация - евролевица”

  1. Гена Цветкова Велковска
  2. Благой Атанасов Савов
  3. Кръстан Христов Тодоров
  4. Константин Каменов Каров
  5. Петка Иванова Димитрова
  6. Галя Иванова Атанасова
  7. Саркис Рафи Енфиенджиян
  8. Ангел Илиев Чонев
  9. Венета Ангелова Василева
  10. Цветанка Ангелова Симеонова
  11. Мария Николова Мазнева

"Пряка демокрация"

  1. Денислав Иванов Иванов

„Атака“

  1. Димитър Петков Керин
  2. Емануил Крумов Иванов
  3. Веселин Тодоров Божков
  4. Диана Иванова Тагарева
  5. Васко Цветков Вълчинов
  6. Иван Йосифов Череджийски
  7. Христо Методиев Иванов
  8. Веселин Борисов Йовчев
  9. Михайлов Василев Михайлов
  10. Стоил Стоянов Стоянов
  11. Даниела Тонкова Кинова

„Русофили за възраждане на отечеството“

  1. Марко Христев Петров
  2. Анелия Маркова Янкулова
  3. Иванка Господинова Хаджиева
  4. Пламен Лазаров Тодоров
  5. Иван Христов Василев
  6. Малинка Тодорова Петрова
  7. Кръстьо Запрянов Цветков
  8. Гошо Петров Дамянов
  9. Валерий Благоев Бръмбаров
  10. Иван Тотев Стоянов
  11. Методи Иванов Спасов
  12. Пламен Стефанов Михайлов
  13. Петко Ангелов Петков
  14. Димитър Павлов Шишков

„Коалиция за теб, България“

  1. Красимир Цветков Манов

„Движение на непартийните кандидати“

  1. Борислав Христов Филипов
  2. Васил Трифонов Тосев

МИР

  1. Сандра Митева Кованджиева-Калинова
  2. Светла Драганова Цветкова
  3. Димитър Васков Стоименов
  4. Димитър Рангелов Митков
  5. Диана Петкова Николова
  6. Георги Ангелов Калинов
  7. Симеон Костадинов Борисов
  8. Митко Костов Митев
  9. Райчин Георгиев Рачев
  10. Васил Костадинов Петков
  11. Ирена Момчилова Парунева

„Консервативно обединение на десницата“

  1. Костадин Николов Дамянов
  2. Пенка Иванова Деведжиева
  3. Веселина Железанова Узунова
  4. Атанас Любенов Чомаков

„Българско национално обединение“

  1. Даниел Антониев Кюртов
  2. Вихрен Величков Илиев
  3. Иван Боянов Иванов

„Български национален съюз Нова демокрация“

  1. Георги Христов Бонев
  2. Атанас Ангелов Петров
  3. Георги Славчев Крънчев
  4. Йордан Атанасов Петров
  5. Галин Недялков Петров
  6. Орлин Иванов Пандарев
  7. Борислав Спасов Генчев
  8. Марина Боянова Веселинова
  9. Кирил Костадинов Чинов
  10. Живка Стойчева Стойчева
  11. Анелия Христова Христова-Кирилова

„България на труда и разума“

  1. Теменужка Янкова Костова
  2. Калоян Николаев Паскалев

„Национално движение „Единство“

  1. Никола Петков Иванов
  2. Иван Тодоров Мардачев
  3. Михаил Георгиев Михайлов

„Народна партия Истината и само истината“

  1. Атанас Георгиев Танев
  2. Георги Иванов Киров
  3. Николай Георгиев Стефанов

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