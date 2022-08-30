Вижте всички кандидати за депутати от Русе (19-и МИР)

Вижте пълния списък с кандидати за народни представители на изборите на 2 октомври от 19 МИР Русе:

КП "ГЕРБ-СДС"

1.Десислава Вълчева Атанасова

2.Георги Николаев Кръстев

3.Кремена Крумова Славова

4.Богдан Стефанов Донев

5.Драгомир Дамянов Драганов

6.Росица Ганчева Кръстева

7.Михаил Петков Илиев

8.Красимир Йорданов Костадинов

9.Юлияна Великова Пашкунова

10.Евгени Игнатов Игнатов

11.Мирослав Йорданов Залев

12.Радомир Хараланов Хараланов

13.Екатерина Петрова Иванова

14.Емил Ивайлов Кьостебеков

15.Иван Трифонов Трифонов

16.Кирил Свиленов Кирилов

КП "Продължаваме промяната"

1.Николай Йорданов Събев

2.Рена Енчева Стефанова

3.Димитър Данаилов Недялков

4.Светлин Костов Стоянов

5.Венцислава Николаева Николова

6.Людмил Христов Христов

7.Синан Рейханов Хебибов

8.Петя Георгиева Кашукеева

9.Калин Ивайлов Иванов

10.Марияна Неделчева Бранкованова

11.Христина Емилиянова Соколова

12.Деян Деянов Дончев

КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

1.Иван Валентинов Иванов

2.Ивалинка Тодорова Цанкова

3.Биляна Георгиева Иванова

4.Нора Десиславова Стоянова

5.Асен Иванов Ласонин

6.Елисавета Донева Досева

7.Стефка Романова Караколева

8.Теодор Маринов Тодоров

9.Искра Пламенова Иванова

10.Вили Икономов Шишков

11.Емил Кирилов Георгиев

12.Моника Руменова Йорданова

13.Микаел Врамшабух Чакълджиян

14.Мариан Савов Савов

15.Стефан Светославов Михов

16.Сашо Петров Стоянов

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

1.Ализан Нихат Яхова

2.Дауд Мехмед Ибрям

3.Мехмед Ремзи Гази

4.Борислав Пламенов Рачев

5.Гюнайдън Расимов Кязимов

6.Айлян Раифова Карамехмедова

7.Мехмед Руждиев Мехмедов

8.Есин Ебадулова Вейсалова - Митева

9.Алев Танжу Али

10.Елица Илиева Върбанова

11.Силвия Стефанова Гезмиш

12.Нуршен Хасанова Керимова

13.Шефкет Исмаилов Исмаилов

14.Фани Филипова Ефтимова

15.Елван Аднянова Хакифова - Исмаилова

16.Венцислав Руменов Чавдаров

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

1.Златан Стоянов Златанов

2.Димитър Пламенов Пашев

3.Милен Иванов Боев

4.Петя Георгиева Попова

5.Стефка Пенкова Костадинова

6.Васил Митев Петров

7.Костадин Петков Георгиев

8.Ивайло Стоянов Казанов

9.Величка Великова Костова

10.Димитър Милев Димитров

11.Димитър Георгиев Новаков

12.Богомил Станчев Тодоров

13.Петър Ленинов Соколов

14.Мирослав Николов Чомезов

15.Тодор Петков Савов

16.Сава Николов Попов

КТ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"

1.Надежда Георгиева Йорданова

2.Иван Николаев Станев

3.Михаил Руменов Михов

4.Иван Белчев Белчев

5.Георги Божков Начев

6.Емилиян Маринов Енев

7.Александър Юлиянов Михайлов

8.Ангел Стефанов Гяуров

ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"

1.Ива Митева Йорданова-Рупчева

2.Александър Атанасов Александров

3.Татяна Агоп Нахабедян-Минчева

4.Ивелин Красимиров Машков

5.Николай Василев Чанев

6.Стойчо Валентинов Минков

7.Илиян Димитров Илиев

8.Илиян Илиев Игнатов

9.Явор Радев Радев

10.Цанислав Маринов Симеонов

11.Тихомир Любенов Колев

12.Мартин Илиянов Илиев

КП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

1.Красимир Цеков Иванов

2.Владислав Николаев Владов

3.Митко Станев Станев

4.Надежда Димитрова Цветкова

5.Петър Найденов Калинов

6.Иван Маринов Радойски

7.Тодор Цветков Стоянов

8.Пламен Емилов Иванов

9.Павлин Иванов Иванов

10.Петър Михайлов Йорданов

11.Християн Любомиров Топалов

12.Симеон Маринов Монев

13.Дилян Иванов Данев

14.Нела Веселинова Димитрова

15.Златко Петров Захариев

16.Кристиян Георгиев Димитров

ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

1.Венцислав Атанасов Ангелов

2.Иван Ганчев Маринов

3.Божидар Атанасов Христов

4.Николай Йорданов Даскалов

5.Магдалена Ненова Дюлгерова

6.Мариета Проева Керчева

7.Жечка Николаева Станева

ПП "ГЛАС НАРОДЕН"

1.Росен Маринов Костов

2.Атанас Йорданов Петров

3.Генка Атанасова Полякова

4.Виржиния Светлозарова Богданова

5.Генчо Христов Цонев

ПП "ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ"

1.Бойко Георгиев Никифоров

2.Милена Петкова Петкова

ПП "БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"

1.Веселин Гатев Атанасов

2.Таня Димитрова Димитрова

ПП "КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ"

1.Тодорка Стоянова Петрова

ПП "КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА"

1.Йосиф Трифонов Новаков

2.Димитър Димитров Кюркчиев

ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

1.Мартин Петров Николов

2.Любен Иванов Бубев

3.Николай Първанов Григоров

4.Пламен Николов Гьорев

5.Захари Ставрев Тасков

6.Румен Стоименов Ночев

7.Даниел Койчев Стамов

8.Радко Георгиев Радков

ПП "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

1.Ивайло Стефанов Йорданов

ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"

1.Йоанна Радославова Колева

2.Наталия Михова Стоянова

3.Юлия Николова Вълчева-Трифонова

4.Борислав Стелиянов Вълчев

5.Димитринка Динчева Минкова

6.Димитър Илиев Димитров

7.Станислава Димитрова Станева

8.Мартин Руменов Стоянов

ПП "БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО"

1.Александър Борисов Димитров

2.Стефан Симеонов Тошев

ПП "АТАКА"

1.Мирослав Петров Славчев

2.Лъчезар Иванов Лунчев

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА"

1.Пламен Петров Маринов

2.Стефан Анков Бояджиев

3.Любомир Николов Чапкънов

4.Анелия Емилова Маринова - Бояджиева

5.Джем Бехат Али

6.Илиян Иванов Иванов

7.Александър Роберт Димитров

8.Цветелин Генадиев Ненов

9.Марко Иванов Иванов

10.Борис Йорданов Пачелиев

11.Георги Цвятков Методиев

12.Станислав Атанасов Колев

13.Силвия Ангелова Гамозова

14.Веселин Тодоров Велчев

ПП "РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО"

1.Иво Стоянов Иванов

2.Георги Колев Георгиев

3.Дарина Петрова Занева

4.Десислава Ванева Крумова

5.Камен Николов Колев

6.Рени Емилова Цанова

7.Стефан Атанасов Бабачев

8.Марин Иванов Георгиев

9.Кремена Илиева Йорданова

10.Любомир Иванов Иванов

11.Рафаил Антонов Арабаджийски

12.Тотка Дончева Дончева

13.Михаил Детелинов Добрев

14.Елена Маринова Георгиева

ПП "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

1.Галин Тодоров Григоров

2.Георги Великов Георгиев

3.Траян Тихомиров Тотев

4.Магдалена Емилова Георгиева

5.Валентин Васков Джамбазов

6.Владо Владимиров Владов

7.Луиза Красимирова Попова

8.Ивелин Величков Иванов

9.Стамен Бориславов Димитров

10.Красимир Георгиев Дончев

11.Николай Цветомиров Петров

12.Божидар Илиянов Василев

13.Борис Бориславов Димитров

14.Лазарин Стайков Лазаров

15.Цветелин Георгиев Радулов

16.Искрен Василев Веселинов

ПП "Национално движение "Единство"

1.Радостина Николова Иванова

2.Димитър Методиев Петров

3.Васил Георгиев Василев

ПП "ПРАВОТО"

1.Валери Богданов Бонев

2.Виктория Христова Владова

ПП "ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ"

1.Владимир Георгиев Хвърчилков

2.Йордан Йорданов Топалов

3.Атанаска Великова Апостолова

4.Илка Маринова Иванова

5.Берна Самирова Мъстънова

6.Георги Ивалинов Колев

7.Павлин Йорданов Бояджиев

8.Радослав Стефанов Маринов

9.Светослава Красимирова Михайлова-Колева

10.Калоян Николов Минев

11.Лъчезар Валери Шойков

12.Марян Кадриев Хасанов

13.Александър Феодоров Кръстев

14.Милена Досева Колева

15.Юлиан Стойков Малинов

16.Цветанка Бинкова Малинова

ПП "МИР"

1.Симеон Ананиев Ананиев

2.Екатерина Илиева Барбова

3.Борис Симеонов Михайлов

4.Марияна Александрова Миткова

5.Мартин Димитров Петров

6.Марияна Димитрова Петрова

7.Лъчезар Христов Бонев

ПП "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"

1.Веселин Стефанов Василев

2.Даниел Кирилов Божилов

3.Десислава Георгиева Георгиева

4.Стоян Иванов Динков

КТ "СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ"

1.Румяна Пейкова Пейкова

2.Пламенка Георгиева Ангелова

3.Дилбер Шерафидинова Мехмедова

4.Валентин Дочев Дочев

5.Милена Петрова Карачорова

6.Венцислав Димитров Коев

7.Гергана Георгиева Маркова

8.Ангел Борисов Калчев