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Вижте всички кандидати за депутати от Пловдив-град (16-и МИР)

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ГЕРБ

  1. Бойко Методиев Борисов
  2. Стефан Иванов Шилев
  3. Вежди Летиф Рашидов
  4. Радомир Петров Чолаков
  5. Спас Атанасов Шуманов
  6. Йосиф Божидаров Танев
  7. Валерия Тодорова Славова
  8. Валентин Николов Василев
  9. Петър Георгиев Троянов
  10. Тони Танева Симидчиева
  11. Мирослав Тенев Тенев
  12. Ангел Тодоров Хаджийски
  13. Йордан Илиев Илиев
  14. Кольо Бориславов Пашов
  15. Таня Благоева Гешева
  16. Александър Димитров Радев
  17. Георги Ангелов Юруков
  18. Георги Илиев Кумчев
  19. Ангел Иванов Славов
  20. Емил Георгиев Русинов
  21. Даниела Асенова Митева
  22. Адриана Димитрова Генчева

“Продължаваме промяната“

  1. Никола Георгиев Минчев
  2. Христо Йорданов Даскалов
  3. Росен Добрев Костурков
  4. Венцислава Милчова Любенова
  5. Александър Николаев Ракшиев
  6. Николай Георгиев Ангов
  7. Даниел Христов Христов
  8. Кристина Георгиева Машонова
  9. Йордан Янков Маджунков
  10. Елена Иванова Филипова
  11. Явор Альошев Руженов
  12. Евелин Николов Ангелов
  13. Красимир Владимиров Александров
  14. Тони Костадинов Кабамитов
  15. Радка Димитрова Славчева
  16. Светлан Алексеев Илиев

„БСП за България”

  1. Кристиан Иванов Вигенин
  2. Иван Богомилов Петков
  3. Георги Йорданов Йорданов
  4. Костадин Иванов Палазов
  5. Наум Китанов Китанов
  6. Иван Детелинов Цанов
  7. Златомир Росенов Дьовленски
  8. Николай Митков Иванов
  9. Румен Груев Григоров
  10. Иван Стоянов Върбанов
  11. Йовка Божидарова Златева
  12. Милена Любомирова Колева
  13. Румен Гавраилов Василев
  14. Георги Атанасов Тотков
  15. Марина Иванова Узунова
  16. Васил Драганов Китанов
  17. Николай Антонов Маринов
  18. Петър Димов Бояджиев
  19. Мими Михайлова Тошева-Мазнева
  20. Росен Божидаров Цолов
  21. Ангел Запрянов Рангелов
  22. Ердуан Фарис Файтин

ДПС

  1. Танер Мехмед Али
  2. Али Мустафа Байрам
  3. Кямуран Ахмед Асан
  4. Айри Фейми Мурад
  5. Саит Халил Хисар
  6. Камелия Танева Александрова
  7. Джамисет Шабан Джафер
  8. Любомир Веселинов Василев
  9. Николай Петров Петров
  10. Асан Енвер Мехмед
  11. Асан Рустем Ракип
  12. Тоско Смаил Бесимов
  13. Веселин Александров Василев

„Възраждане“

  1. Ангел Жеков Георгиев
  2. Емил Янков Янков
  3. Весела Бонева Станчева-Цебула
  4. Симеон Валерий Петров
  5. Елена Георгиева Грозданова
  6. Христо Драгоев Христов
  7. Мария Николаева Армазова
  8. Мирослав Благовестов Маринов
  9. Тейлър Емилов Николаев
  10. Пенка Георгиева Дайлийска
  11. Виктор Атанасов Тафров
  12. Бялко Атанасов Бялков
  13. Георги Петров Карачански
  14. Цветелина Запрянова Мечкова
  15. Тихомир Николаев Тотев
  16. Костадин Александров Бодуров
  17. Иван Илиев Илиев
  18. Виолина Павлова Динева
  19. Лиляна Руменова Ананиева
  20. Чавдар Николов Бахчевански
  21. Милко Иванов Александров
  22. Веселин Михайлов Пушкаров

„Демократична България“

  1. Христо Любомиров Иванов
  2. Йордан Яворов Иванов
  3. Борислав Петров Матеев
  4. Веселина Стефанова Александрова
  5. Владимир Бонов Славенски
  6. Веселка Петрова Христамян
  7. Николай Георгиев Георгиев
  8. Иван Владимиров Бондоков
  9. Явор Трифонов Беров
  10. Илия Николов Мангачев
  11. Георги Стефанов Кралев
  12. Кирил Василев Ташев
  13. Атанас Николов Костадинов
  14. Ивайло Иванов Вантулев
  15. Валентин Василев Иванов

„Има такъв народ“

  1. Гроздан Спасов Караджов
  2. Манол Николов Манолов
  3. Лъчезар Иванов Бакърджиев
  4. Димитър Иванов Арнаудов
  5. Любомир Василев Апостолов
  6. Ивайло Димов Димов
  7. Васил Атанасов Петлешков
  8. Димитър Стефанов Станков
  9. Тервел Веселинов Борисов
  10. Неделчо Иванов Чепаринов
  11. Маргарита Димитрова Ляскова
  12. Венцислав Михайлов Асенов

ПП “Правото“

  1. Антоанета Розинова Радева

НФСБ

  1. Щерю Йорданов Гълъбов
  2. Костадин Иванов Гаров
  3. Иван Ненков Нейчев
  4. Максим Тодоров Петков
  5. Нина Михайлова Мусурлиева
  6. Анелия Милчева Алексиева
  7. Ангел Костадинов Калоянов
  8. Карамфила Иванова Шилева
  9. Костадин Иванов Аврамов
  10. Ана Димитров Юнакова-Стоева
  11. Михаил Костадинов Влахов

Коалиция „Справедлива България“

  1. Димитър Атанасов Шивиков
  2. Васил Ангелов Попов
  3. Тотко Найденов Стоянов
  4. Иван Борисов Борисов
  5. Румен Радославов Иванов
  6. Стефан Асенов Кехайов
  7. Дончо Нанов Дончев Гърбов
  8. Теменужка Стойнова Балинова
  9. Богомил Благоев Ганев
  10. Елена Николова Павлова

“Национално движение Единство”

  1. Никола Петков Иванов
  2. Валентина Иванова Гоцева
  3. Калина Атанасова Кирева
  4. Мария Димова Желева

„Изправи се, България“

  1. Росен Пенчев Рашков
  2. Весела Валентинова Кънчева
  3. Георги Димитров Тонков
  4. Емил Маринов Константинов
  5. Виктор Демирев Черкезов
  6. Диана Иванова Кишкилова
  7. Никола Костадинов Иванов
  8. Ива Александрова Иванова
  9. Божидар Атанасов Джамбазов
  10. Румен Минков Минков
  11. Иван Димитров Гюров
  12. Марияна Атанасова Цветилова
  13. Стефан Пасков Стефанов
  14. Мартин Леонидов Бурнарски
  15. Светослав Кирилов Велков
  16. Мариела Спасова Стоева
  17. Тонка Милкова Димитрова
  18. Николай Кръстев Пусалски

„Български възход“

  1. Стефан Динчев Янев
  2. Лилия Недкова Недева
  3. Евгений Иванов Команов
  4. Иван Георгиев Иванов
  5. Иван Пламенов Янев
  6. Костадин Атанасов Добрев
  7. Иван Николов Николов
  8. Димитър Иванов Стамов
  9. Янна Димитрова Георгиева
  10. Георги Димитров Петков
  11. Тодор Юриев Стоянов
  12. Владимир Борисов Палков
  13. Иван Петров Петров
  14. Донка Деянова Димитрова
  15. Георги Бончев Балабански
  16. Недялка Пламенова Рангелова
  17. Димитър Маринов Кавръков
  18. Цветан Христов Христов
  19. Симеон Георгиев Симеонов
  20. Иван Филипов Кляшев
  21. Тодор Светлозар Терзийски
  22. Антония Цветанова Дукова

“Български съюз за директна демокрация“

  1. Елица Иванова Чакмакова
  2. Невена Георгиева Георгиева
  3. Христо Вълканов Ангелов
  4. Десислава Йорданова Йонова

„Българска социалдемокрация“

  1. Александър Трифонов Томов
  2. Христо Кръстанов Тодоров
  3. Саркис Рафи Енфиеджиян
  4. Ганчо Тодоров Ганчев
  5. Благой Атанасов Савов
  6. Ангел Илиев Чонев
  7. Кера Григорова Карова
  8. Цветанка Ангелова Симеонова
  9. Венета Ангелова Василева
  10. Мария Николова Мазнева
  11. Йордан Маринов Узунов
  12. Йовко Куманов Шипков
  13. Константин Каменов Каров

ВМРО

  1. Александър Маиров Сиди
  2. Иван Иванов Црънчев
  3. Стефан Гришев Павлов
  4. Васил Енчев Ганчев
  5. Димчо Василев Петров
  6. Павел Рангелов Милушев
  7. Маргарит Василев Петров
  8. Ангел Димитров Щърбев
  9. Богослав Георгиев Костадинов
  10. Васко Пламенов Вътев
  11. Нина Георгиева Гьошева
  12. Светлозар Маргаритов Симеонов
  13. Иван Димитров Якимов
  14. Елица Радкова Василева
  15. Стефан Йорданов Послийски

„Пряка демокрация“

  1. Атанас Тодоров Гарфалски

„Русофили за възраждане на отечеството“

  1. Огнян Стефанов Сапарев
  2. Максим Александров Тополов
  3. Марко Христев Петров
  4. Анелия Маркова Янкулова
  5. Иванка Господинова Хаджиева
  6. Пламен Стефанов Михайлов
  7. Пламен Лазаров Тодоров
  8. Иван Христов Василев
  9. Малинка Тодорова Петрова
  10. Кръстьо Запрянов Цветков
  11. Петко Ангелов Петков
  12. Гошо Петров Дамянов
  13. Валерий Благоев Бръмбаров
  14. Иван Тотев Стоянов
  15. Димо Цанев Пулевски
  16. Методи Иванов Спасов
  17. Димитър Павлов Шишков

„Атака“

  1. Павел Димитров Шопов
  2. Димитър Петков Керин
  3. Станчо Георгиев Станчев
  4. Даниела Тонкова Кинова
  5. Борис Атанасов Златарев
  6. Владимир Любенов Райчев
  7. Гинка Иванова Иванова
  8. Росица Генчева Димитрова
  9. Димитринка Иванова Спасова
  10. Ангел Георгиев Кючуков
  11. Лилия Иванова Костадинова

„Коалиция за теб, България“

  1. Красимир Цветков Манов

„Глас народен“

  1. Стоян Петров Бакалов
  2. Женя Янкова Петрова
  3. Бойка Митева Андреева
  4. Анелия Димитрова Ангелова
  5. Иван Вангелов Мицев
  6. Тодор Петров Бакалов
  7. Теодора Николова Мицева
  8. Мария Тодорова Бакалова
  9. Петя Иванова Семова
  10. Павлина Любомирова Костадинова
  11. Тодор Петров Георгиев
  12. Елена Николова Аврамова
  13. Мартин Георгиев Георгиев
  14. Евгения Александрова Бойкинова
  15. Иван Матеев Кожухаров
  16. Боян Иванов Ненков

„Движение на непартийните кандидати“

  1. Огнян Борисов Боюклиев
  2. Борислав Христов Филипов

„Консервативно обединение на десницата“

  1. Мая Миткова Маринова
  2. Пенка Иванова Деведжиева
  3. Ивайло Спасов Спасов
  4. Николай Георгиев Ганев
  5. Десислава Илиева Атанасова-Чомакова
  6. Костадин Николов Дамянов

МИР

  1. Райчин Георгиев Рачев
  2. Димитър Васков Стоименов
  3. Сандра Митева Кованджиева-Калинова
  4. Вилияна Борисова Джакова
  5. Георги Петров Славчев
  6. Георги Ангелов Калинов
  7. Десислава Любомирова Стоимчева-Коларска
  8. Петър Валентинов Велчев
  9. Николай Василев Милушев
  10. Стамен Цветанов Македонски
  11. Атанас Василев Атанасов

„Българско национално обединение“

  1. Станимир Стефанов Връхаров
  2. Деян Георгиев Дешков
  3. Радослава Силкова Кайраманова
  4. Георги Василев Чамов
  5. Борислава Николова Сапунова
  6. Межнун Насков Ангелов
  7. Даниел Антонев Кюртев
  8. Спас Йорданов Генчин
  9. Дарин Димитров Георгиев
  10. Вихрен Величков Илиев

„Български национален съюз „Нова демокрация“

  1. Мирослав Иванов Иванов
  2. Александър Адриянов Суев
  3. Георги Славчев Крънчев
  4. Галин Недялков Петров
  5. Начко Обретенов Плочев
  6. Петър Йозов Топалски
  7. Георги Славчев Шишков
  8. Мариела Георгиева Топалска
  9. Димитър Иванчев Мирков
  10. Евгени Славчев Шишков
  11. Пламен Николов Гьорев

„България на труда и разума“

  1. Калоян Николаев Паскалев
  2. Теменужка Янкова Костова

„Народна партия Истината и само истината“

  1. Георги Иванов Киров
  2. Николай Георгиев Стефанов
  3. Теодора Стефанова Славова

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