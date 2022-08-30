Вижте всички кандидати за депутати от Пловдив-град (16-и МИР)

ГЕРБ
- Бойко Методиев Борисов
- Стефан Иванов Шилев
- Вежди Летиф Рашидов
- Радомир Петров Чолаков
- Спас Атанасов Шуманов
- Йосиф Божидаров Танев
- Валерия Тодорова Славова
- Валентин Николов Василев
- Петър Георгиев Троянов
- Тони Танева Симидчиева
- Мирослав Тенев Тенев
- Ангел Тодоров Хаджийски
- Йордан Илиев Илиев
- Кольо Бориславов Пашов
- Таня Благоева Гешева
- Александър Димитров Радев
- Георги Ангелов Юруков
- Георги Илиев Кумчев
- Ангел Иванов Славов
- Емил Георгиев Русинов
- Даниела Асенова Митева
- Адриана Димитрова Генчева
“Продължаваме промяната“
- Никола Георгиев Минчев
- Христо Йорданов Даскалов
- Росен Добрев Костурков
- Венцислава Милчова Любенова
- Александър Николаев Ракшиев
- Николай Георгиев Ангов
- Даниел Христов Христов
- Кристина Георгиева Машонова
- Йордан Янков Маджунков
- Елена Иванова Филипова
- Явор Альошев Руженов
- Евелин Николов Ангелов
- Красимир Владимиров Александров
- Тони Костадинов Кабамитов
- Радка Димитрова Славчева
- Светлан Алексеев Илиев
„БСП за България”
- Кристиан Иванов Вигенин
- Иван Богомилов Петков
- Георги Йорданов Йорданов
- Костадин Иванов Палазов
- Наум Китанов Китанов
- Иван Детелинов Цанов
- Златомир Росенов Дьовленски
- Николай Митков Иванов
- Румен Груев Григоров
- Иван Стоянов Върбанов
- Йовка Божидарова Златева
- Милена Любомирова Колева
- Румен Гавраилов Василев
- Георги Атанасов Тотков
- Марина Иванова Узунова
- Васил Драганов Китанов
- Николай Антонов Маринов
- Петър Димов Бояджиев
- Мими Михайлова Тошева-Мазнева
- Росен Божидаров Цолов
- Ангел Запрянов Рангелов
- Ердуан Фарис Файтин
ДПС
- Танер Мехмед Али
- Али Мустафа Байрам
- Кямуран Ахмед Асан
- Айри Фейми Мурад
- Саит Халил Хисар
- Камелия Танева Александрова
- Джамисет Шабан Джафер
- Любомир Веселинов Василев
- Николай Петров Петров
- Асан Енвер Мехмед
- Асан Рустем Ракип
- Тоско Смаил Бесимов
- Веселин Александров Василев
„Възраждане“
- Ангел Жеков Георгиев
- Емил Янков Янков
- Весела Бонева Станчева-Цебула
- Симеон Валерий Петров
- Елена Георгиева Грозданова
- Христо Драгоев Христов
- Мария Николаева Армазова
- Мирослав Благовестов Маринов
- Тейлър Емилов Николаев
- Пенка Георгиева Дайлийска
- Виктор Атанасов Тафров
- Бялко Атанасов Бялков
- Георги Петров Карачански
- Цветелина Запрянова Мечкова
- Тихомир Николаев Тотев
- Костадин Александров Бодуров
- Иван Илиев Илиев
- Виолина Павлова Динева
- Лиляна Руменова Ананиева
- Чавдар Николов Бахчевански
- Милко Иванов Александров
- Веселин Михайлов Пушкаров
„Демократична България“
- Христо Любомиров Иванов
- Йордан Яворов Иванов
- Борислав Петров Матеев
- Веселина Стефанова Александрова
- Владимир Бонов Славенски
- Веселка Петрова Христамян
- Николай Георгиев Георгиев
- Иван Владимиров Бондоков
- Явор Трифонов Беров
- Илия Николов Мангачев
- Георги Стефанов Кралев
- Кирил Василев Ташев
- Атанас Николов Костадинов
- Ивайло Иванов Вантулев
- Валентин Василев Иванов
„Има такъв народ“
- Гроздан Спасов Караджов
- Манол Николов Манолов
- Лъчезар Иванов Бакърджиев
- Димитър Иванов Арнаудов
- Любомир Василев Апостолов
- Ивайло Димов Димов
- Васил Атанасов Петлешков
- Димитър Стефанов Станков
- Тервел Веселинов Борисов
- Неделчо Иванов Чепаринов
- Маргарита Димитрова Ляскова
- Венцислав Михайлов Асенов
ПП “Правото“
- Антоанета Розинова Радева
НФСБ
- Щерю Йорданов Гълъбов
- Костадин Иванов Гаров
- Иван Ненков Нейчев
- Максим Тодоров Петков
- Нина Михайлова Мусурлиева
- Анелия Милчева Алексиева
- Ангел Костадинов Калоянов
- Карамфила Иванова Шилева
- Костадин Иванов Аврамов
- Ана Димитров Юнакова-Стоева
- Михаил Костадинов Влахов
Коалиция „Справедлива България“
- Димитър Атанасов Шивиков
- Васил Ангелов Попов
- Тотко Найденов Стоянов
- Иван Борисов Борисов
- Румен Радославов Иванов
- Стефан Асенов Кехайов
- Дончо Нанов Дончев Гърбов
- Теменужка Стойнова Балинова
- Богомил Благоев Ганев
- Елена Николова Павлова
“Национално движение Единство”
- Никола Петков Иванов
- Валентина Иванова Гоцева
- Калина Атанасова Кирева
- Мария Димова Желева
„Изправи се, България“
- Росен Пенчев Рашков
- Весела Валентинова Кънчева
- Георги Димитров Тонков
- Емил Маринов Константинов
- Виктор Демирев Черкезов
- Диана Иванова Кишкилова
- Никола Костадинов Иванов
- Ива Александрова Иванова
- Божидар Атанасов Джамбазов
- Румен Минков Минков
- Иван Димитров Гюров
- Марияна Атанасова Цветилова
- Стефан Пасков Стефанов
- Мартин Леонидов Бурнарски
- Светослав Кирилов Велков
- Мариела Спасова Стоева
- Тонка Милкова Димитрова
- Николай Кръстев Пусалски
„Български възход“
- Стефан Динчев Янев
- Лилия Недкова Недева
- Евгений Иванов Команов
- Иван Георгиев Иванов
- Иван Пламенов Янев
- Костадин Атанасов Добрев
- Иван Николов Николов
- Димитър Иванов Стамов
- Янна Димитрова Георгиева
- Георги Димитров Петков
- Тодор Юриев Стоянов
- Владимир Борисов Палков
- Иван Петров Петров
- Донка Деянова Димитрова
- Георги Бончев Балабански
- Недялка Пламенова Рангелова
- Димитър Маринов Кавръков
- Цветан Христов Христов
- Симеон Георгиев Симеонов
- Иван Филипов Кляшев
- Тодор Светлозар Терзийски
- Антония Цветанова Дукова
“Български съюз за директна демокрация“
- Елица Иванова Чакмакова
- Невена Георгиева Георгиева
- Христо Вълканов Ангелов
- Десислава Йорданова Йонова
„Българска социалдемокрация“
- Александър Трифонов Томов
- Христо Кръстанов Тодоров
- Саркис Рафи Енфиеджиян
- Ганчо Тодоров Ганчев
- Благой Атанасов Савов
- Ангел Илиев Чонев
- Кера Григорова Карова
- Цветанка Ангелова Симеонова
- Венета Ангелова Василева
- Мария Николова Мазнева
- Йордан Маринов Узунов
- Йовко Куманов Шипков
- Константин Каменов Каров
ВМРО
- Александър Маиров Сиди
- Иван Иванов Црънчев
- Стефан Гришев Павлов
- Васил Енчев Ганчев
- Димчо Василев Петров
- Павел Рангелов Милушев
- Маргарит Василев Петров
- Ангел Димитров Щърбев
- Богослав Георгиев Костадинов
- Васко Пламенов Вътев
- Нина Георгиева Гьошева
- Светлозар Маргаритов Симеонов
- Иван Димитров Якимов
- Елица Радкова Василева
- Стефан Йорданов Послийски
„Пряка демокрация“
- Атанас Тодоров Гарфалски
„Русофили за възраждане на отечеството“
- Огнян Стефанов Сапарев
- Максим Александров Тополов
- Марко Христев Петров
- Анелия Маркова Янкулова
- Иванка Господинова Хаджиева
- Пламен Стефанов Михайлов
- Пламен Лазаров Тодоров
- Иван Христов Василев
- Малинка Тодорова Петрова
- Кръстьо Запрянов Цветков
- Петко Ангелов Петков
- Гошо Петров Дамянов
- Валерий Благоев Бръмбаров
- Иван Тотев Стоянов
- Димо Цанев Пулевски
- Методи Иванов Спасов
- Димитър Павлов Шишков
„Атака“
- Павел Димитров Шопов
- Димитър Петков Керин
- Станчо Георгиев Станчев
- Даниела Тонкова Кинова
- Борис Атанасов Златарев
- Владимир Любенов Райчев
- Гинка Иванова Иванова
- Росица Генчева Димитрова
- Димитринка Иванова Спасова
- Ангел Георгиев Кючуков
- Лилия Иванова Костадинова
„Коалиция за теб, България“
- Красимир Цветков Манов
„Глас народен“
- Стоян Петров Бакалов
- Женя Янкова Петрова
- Бойка Митева Андреева
- Анелия Димитрова Ангелова
- Иван Вангелов Мицев
- Тодор Петров Бакалов
- Теодора Николова Мицева
- Мария Тодорова Бакалова
- Петя Иванова Семова
- Павлина Любомирова Костадинова
- Тодор Петров Георгиев
- Елена Николова Аврамова
- Мартин Георгиев Георгиев
- Евгения Александрова Бойкинова
- Иван Матеев Кожухаров
- Боян Иванов Ненков
„Движение на непартийните кандидати“
- Огнян Борисов Боюклиев
- Борислав Христов Филипов
„Консервативно обединение на десницата“
- Мая Миткова Маринова
- Пенка Иванова Деведжиева
- Ивайло Спасов Спасов
- Николай Георгиев Ганев
- Десислава Илиева Атанасова-Чомакова
- Костадин Николов Дамянов
МИР
- Райчин Георгиев Рачев
- Димитър Васков Стоименов
- Сандра Митева Кованджиева-Калинова
- Вилияна Борисова Джакова
- Георги Петров Славчев
- Георги Ангелов Калинов
- Десислава Любомирова Стоимчева-Коларска
- Петър Валентинов Велчев
- Николай Василев Милушев
- Стамен Цветанов Македонски
- Атанас Василев Атанасов
„Българско национално обединение“
- Станимир Стефанов Връхаров
- Деян Георгиев Дешков
- Радослава Силкова Кайраманова
- Георги Василев Чамов
- Борислава Николова Сапунова
- Межнун Насков Ангелов
- Даниел Антонев Кюртев
- Спас Йорданов Генчин
- Дарин Димитров Георгиев
- Вихрен Величков Илиев
„Български национален съюз „Нова демокрация“
- Мирослав Иванов Иванов
- Александър Адриянов Суев
- Георги Славчев Крънчев
- Галин Недялков Петров
- Начко Обретенов Плочев
- Петър Йозов Топалски
- Георги Славчев Шишков
- Мариела Георгиева Топалска
- Димитър Иванчев Мирков
- Евгени Славчев Шишков
- Пламен Николов Гьорев
„България на труда и разума“
- Калоян Николаев Паскалев
- Теменужка Янкова Костова
„Народна партия Истината и само истината“
- Георги Иванов Киров
- Николай Георгиев Стефанов
- Теодора Стефанова Славова