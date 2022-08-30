Вижте всички кандидати за депутати в Силистра (20-и МИР)

Вижте всички кандидати за депутати от 20-и МИР Силистра за изборите на 2 октомври 2022 г.

От този район ще бъдат избрани общо 4 депутати.

ГЕРБ-СДС

1. Ивелин Статев Иванов

2. Мария Димитрова Димитрова

3. Любомир Минков Минков

4. Тошко Йотов Цаков

5. Младен Русинов Минчев

6. Селим Джавит Садула

7. Тодор Георгиев Тодоров

8. Орлин Огнянов Николов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

1. Стоян Иванов Георгиев

2. Ивелин Господинов Иванов

3. Даниела Александрова Костова

4. Зеки Мехмедов Салимов

5. Силвия Стефанова Стоянова

6. Цветан Стефанов Стоев

7. Виктория Георгиева Бонева

8. Георги Николов Атанасов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Момчил Стефанов Неков

2. Радко Христов Славов

3. Стойчо Димитров Нечев

4. Добромир Маринов Добрев

5. Димитър Маринчев Христов

6. Веселина Георгиева Славчева

7. Румянка Иванова Чанкова

8. Лазар Иванов Лазаров

ДПС

1. Джевдет Ибрям Чакъров

2. Гюнер Нихат Ахмед

3. Ашкън Ружди Салим

4. Мехмед Юмер Юмер

5. Гюнер Халил Хакъ

6. Джанан Халил Феим

7. Левент Орхан Мемиш

8. Сузан Шефкет Акиф

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Маргарита Атанасова Генчева

2. Маргарита Иванова Махаева

3. Димитър Георгиев Димитров

4. Величка Великова Костова

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

1. Надежда Друмева Бобчева

2. Румен Николов Жеков

3. Стефан Железов Железов

4. Красимир Георгиев Георгиев

5. Чавдар Димитров Куманов

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Павела Василева Митова

2. Петър Христов Димитров

3. Ивайло Андонов Иванов

4. Венцислав Ников Маринов

5. Мартин Мариянов Костов

6. Калоян Янков Янков

7. Кристияна Радославова Колева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Димитър Трендафилов Трендафилов

2. Ели Илиа Келесис - Тодорова

3. Стефан Младенов Михайлов

4. Иванка Стойчева Желязкова

5. Деян Герчев Ганев

6. Веселин Чернев Хаджиев

7. Илиян Кръстев Стратиев

8. Георги Недялков Славчев

ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ

1. Даниела Стоянова Иванова

2. Калинка Иванова Георгиева

3. Надежда Йорданова Недева

4. Радослав Станимиров Радоев

5. Ивайло Димитров Димитров

6. Димитър Андонов Димитров

7. Павлин Йорданов Бояджиев

8. Атанаска Великова Апостолова

РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО

1. Петър Георгиев Георгиев

2. Георги Теофилов Кондев

3. Павлина Тодорова Стоянова

4. Мирослав Владимиров Василев

5. Ивелина Валентинова Ахмед

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

1. Йордан Апостолов Апостолов

2. Вера Александрова Минчева

3. Румен Неделчев Ангелов

4. Веселин Славчев Казаков

ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1. Илко Василев Илиев

2. Гергана Желева Друмева

3. Веселин Павлов Костов

4. Борислав Александров Гогов

5. Кремена Стоянова Димитрова

6. Елизабета Маринова Кондова

7. Владимир Василев Балканджиев

8. Венцислав Илиев Стефанов

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА

1. Евгений Стоянов Димитров

2. Елка Таскова Шарбанова

3. Августин Антонов Ганчев

4. Веселин Тодоров Велчев

5. Иванка Матеева Благоева

6. Северин Анчев Иванов

ПРАВОТО

1. Виктория Христова Владова

2. Лиляна Петрова Калчева

АТАКА

1. Деница Стоилова Сидерова

2. Матей Евтимов Евтимов

3. Иван Пенчев Стойчев

МИР

1. Ангел Минчев Момчев

2. Красимир Радев Гълчавов

Българско Национално Обединение - БНО

1. Виктория Методиева Бъчварова

2. Асен Огнянов Асенов

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА

1. Йосиф Трифонов Новаков

2. Димо Пенчев Димов

ГЛАС НАРОДЕН

1. Десислава Иванова Иванова

2. Валери Йорданов Ангелов

3. Иван Георгиев Гушев

КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ

1. Иван Кръстев Петров.

ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ

1. Константин Стойков Илиев

2. Атанас Марио Милушев

БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА

1. Изабела Димитрова Пантелеева

2. Любомир Стоянов Николов

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Георги Минчев Георгиев

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

1. Ивайло Михайлов Иванов

2. Полина Ташкова Крумова

3. Стефан Митков Стоев

4. Надежда Йорданова Таскова

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Любен Иванов Станоев

2. Недялка Мирчева Вълчева

3. Георги Йорданов Георгиев

4. Рафет Хюсеин Осман

СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ

1. Севда Сабит Реджеб

2. Ивелин Василев Василев

3. Добромира Николова Николова

4. Мартин Веселинов Динков

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Ивайло Николаев Тодоров

2. Валентин Иванов Сърменов

3. Георги Димитров Чипов

4. Антон Петров Петров

Национално движение ЕДИНСТВО

1. Мюслюмет Сейфидин Юмер

2. Антоанелия Янчева Табакова