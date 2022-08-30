Вижте всички кандидати за депутати от Габрово (7-и МИР)

КП „ГЕРБ – СДС“
Томислав Пейков Дончев;
Невена Евстатиева Минева
Мирослав Велев Стоянов;
Деница Ганчева Вачкова
Константин Тихомиров Брънеков
Атанас Пламенов Атанасов
Марияна Христова Атанасова
Веселин Димитров Данчев
КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
Радостин Петев Василев
Богомил Иванов Петков
Ралица Генкова Манолова
Петър Илиев Петров
Надежда Тотева Денева
Николай Димитров Томитов
Мартин Филипов Александров
Росица Георгиева Карчева
"БСП за България”
Валери Христофоров Митов
Станимир Косев Стойчев
Светослав Димитров Минчев
Иван Дончев Халачев
Татяна Илиянова Йорданова
Детелина Михалева Кьосова
Генади Николаос Цитлакидис
Емилиян Иванов Маринов
ДПС
Юсеин Хасанов Вейселов
Ердоан Мехмед Узунов
Исмаил Кязим Хаджихасан
Мелекбер Шевки Велева
Юсеин Хасан Далоолу
Боян Стоянов Савянов
Шермин Адил Мехмедова
Шефкат Рамадан Исин
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
Даниел Петров Петров
Йордан Валериев Андреев
Златка Данаилова Донева – Цанева
Борислав Стоянов Борисов
Александър Бориславов Александров
Евелин Златков Йорданов
Христофор Стойнов Тодоров
Женя Пенчева Иванова
КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ
Ивелин Стоянов Стоянов
Иван Стефанов Иванов
Григор Венциславов Григоров
Радослава Илиева Дошкова
Александър Иванов Богданов
Юли Божидаров Енчев
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
Деляна Валериева Иванова
Александър Викторов Рашев
Светослав Мариянов Маринов
Благовеста Христофорова Димитрова
Ива Миткова Тодорова
Стефан Иванов Михнев
Любомир Димчев Банев
ПП "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
Милен Василев Михов
Христо Радославов Димов
Христо Гошев Гунчев
Анета Недева Янева
Недялко Стоев Стоев
Донка Маринова Атанасова
КП "СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ"
Иван Христов Денев
Пламен Нейчев Латев
Йовко Добрев Йовков
Иван Григоров Димитров
Александра Дилянова Ананиева
Огнян Цанков Цанев
ПП "Български съюз за директна демокрация“
Христо Вълов Вълов
Веселин Стефанов Василев
ПП "Национално движение - Единство“
Параскева Илиева Петкова
ПП "Българска Социалдемокрация - Евролевица"
Албена Желева Дочева
Веселин Иванов Драганов
Светла Живкова Петкова
Малинка Ангелова Тонова
Йордан Антонов Яков
ПП „ Пряка демокрация”
Маргарит Йорданов Карабуров
ПП "Консервативно обединение на десницата"
Добромир Димитров Валачев
Валентина Петкова |Новакова
Роксана Димитрова Найденова
ПП "Русофили за възраждане на отечеството”
Светлана Ненчева Лакова
Лазар Любенов Бонгурев
Спас Цветанов Шиков
Петър Огнянов Роглев
Бистра Маринова Кралева
Йото Борисов Йотов
ПП „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“
Любомир Георгиев Маринов
ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“
1. Цветан Любомиров Цонев
2. Цветан Тодоров Тодоров
3. Силвия Иванова Сиракова
4. Михаил Иванов Михайлов
5. Емануил Емилов Малинов
6. Стела Веселинова Мазева
7. Дилян Стефанов Велев
8. Боян Веселинов Караиванов
КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД “
Диан Володиев Русанов
Мирослав Георгиев Маринов
Слави Стефанов Русев
Христо Николов Христов
Стефан Янков Енчев
Веселин Димитров Христов
Ивелин Николаев Атанасов
Ивайло Пенчев Балашков
ПП „АТАКА“
Димитър Колев Стефанов
Росен Ангелов Ангелов
ПП “МИР”
Валери Минков Ангелов
Симеон Минчев Генчев
Стефка Щилянова Георгиева
Дида Бочева Бочева
ПП “ГЛАС НАРОДЕН”
Мартин Ганчев Минков
Виржиния Светлозарова Богданова
Даниел Сашев Пулов
ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“
Росен Иванов Цветков
Йоанна Радославова Колева
Гергана Георгиева Бошнакова
Мартин Петров Чукаров
Ивайло Иванов Михов
Моника Христова Иванова
Благовеста Петрова Капитанска
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“
Николай Сталинов Цеков
Мартин Цветанов Велчев
ПП „ПРАВОТО“
Николай Иванов Петров
Георги Николов Гемов
ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“
Владислав Стефанов Вълканов
Георги Иванов Маринов
ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“
Таня Димитрова Димитрова
Мария Петрова Славкова
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”
Анатоли Петров Антонов
Радко Георгиев Радков
Росен Любомиров Боев
Мариян Иванов Белоев
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
Танка Младенова Попова
Емил Сашев Стефанов
Станислав Емилов Сашев