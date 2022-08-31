Вижте всички кандидати за депутати в Хасково (29-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите за изборите на 2 октомври 2022 г. в 29-и МИР - Хасково.

Там ще бъдат избрани общо 8 депутати.

ГЕРБ – СДС

1. Делян Александров Добрев

2. Георги Тенев Станков

3. Деян Красимиров Иванов

4. Иван Величков Минев

5. Стефка Здравкова Стефанова

6. Божидар Петков Петков

7. Евгения Даниелова Ангелова

8. Митко Костадинов Полихронов

9. Митко Петров Петров

10. Васил Димитров Митев

11. Атанас Емилов Асенов

12. Мариян Ненков Дервенков

13. Райно Димов Стоянов

14. Живко Жечев Янков

15. Николай Стефанов Николов

16. Хавел Алдинов Карагьозов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

1. Асен Васков Василев

2. Веселин Жеков Недев

3. Атанас Петров Атанасов

4. Светла Емилова Симидчиева

5. Лозко Стефанов Лозев

6. Младен Тодоров Запрянов

7. Владимир Тодоров Бибов

8. Ивайло Георгиев Стайков

9. Светлана Николова Ангелова

10. Георги Атанасов Демирев

11. Климент Георгиев Киров

12. Христо Стефанов Стефанов

13. Данаел Димитров Маврев

14. Дарина Стайкова Влайкова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Смиляна Николова Нитова - Кръстева

2. Богдан Мирославов Кирилов

3. Георги Апостолов Бекяров

4. Иван Христов Христов

5. Васил Иванов Точков

6. Петър Делчев Андреев

7. Стилияна Неделчева Ангелова

8. Владимир Гинев Вълков

9. Васил Гочев Николов

10. Валентин Милев Йотов

ДПС

1. Сезгин Юсеин Мехмед

2. Мюмюн Сали Мюмюн

3. Мехмед Лятиф Шакир

4. Серкант Сейхан Сейдамед

5. Йозджан Расим Мехмед

6. Ахмед Юксел Ахмед

7. Сание Рамадан Иса

8. Емине Адем Юнуз

9. Севджан Керим Иляз

10. Мухлис Фариз Сербест

11. Иса Салихов Делиимамов

12. Себахтин Шакир Халил

13. Дуйгу Сюлейманова Салиева

14. Симеон Петев Ангелов

15. Михрибан Тасим Хасан

16. Байрам Шенол Реджеб

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Георги Николаев Георгиев

2. Венета Колева Стоянова

3. Ясен Митков Колев

4. Даниел Христов Леков

5. Красимира Петрова Христова

6. Росица Тянчева Христозова

7. Даниел Иванов Иванов

8. Атанас Кръстев Кръстев

9. Пепа Иванова Василева

10. Марин Георгиев Филипов

11. Тихомир Иванов Трендафилов

12. Райчо Куманов Петков

13. Тодор Христов Тодоров

14. Пламен Петров Челебиев

15. Димитър Христов Димитров

16. Марияна Василева Иванова

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

1. Катя Максимова Панева

2. Иван Филипов Ванчев

3. Тодор Христов Ташев

4. Тома Георгиев Белев

5. Антони Стефанов Пашов

6. Георги Апостолов Апостолов

7. Стефан Георгиев Аврамов

8. Антония Станилова Станилова

9. Румяна Атанасова Бозукова

10. Веса Стефанова Ходжева

11. Димитър Константинов Иванов

12. Георги Дмитров Ганчев

13. Васил Митков Василев

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Гроздан Спасов Караджов

2. Силви Кирилов Петров

3. Петко Ангелов Кущирев

4. Силвия Здравкова Бакърджиева

5. Данаил Антонов Вълков

6. Недялко Пейчев Недялков

7. Николай Русков Русенов

8. Александър Костадинов Илиев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Тихомир Недев Георгиев

2. Трифон Христов Тодоров

3. Владимир Маринов Маринов

4. Владимир Георгиев Миланов

5. Димитър Владимиров Асенов

6. Галя Тенчева Иванова-Асенова

7. Илияна Ленкова Хаджиева

8. Светлана Русева Митошева

9. Станимир Георгиев Стоев

10. Иринка Атанасова Янева

11. Иван Стоянов Ванков

12. Мария Михайлова Кафадарова

13. Милен Колев Койчев

14. Деян Костадинов Тенев

15. Иван Кирчев Грозев

16. Венета Ленкова Димова

ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ

1. Божидар Стамов Иванов

2. Вера Василева Царева

3. Стоил Тонев Стоилов

4. Елена Цветанова Киферова

5. Тодор Илчев Тодоров

6. Станимира Добромирова Кехайова

7. Николай Митков Димов

8. Петя Петкова Димитрова

9. Иван Серафимов Петров

10. Мария Трендафилова Велчева

11. Димитър Атанасов Димитров

12. Янка Атанасова Матева

13. Велко Кънчев Велев

Коалиция Справедлива България

1. Пламен Панайотов Пасков

2. Мирослав Росенов Минев

3. Таня Владкова Чалъкова

4. Веселин Димитров Илчев

5. Дора Тенчева Иванова

6. Лилия Александрова Ванчева

7. Делян Динков Павлов

8. Петко Илчев Петков

9. Мария Стефанова Йорданова

10. Здравка Атанасова Кинева

11. Кольо Василев Георгиев

Национално движение Единство

1. Асен Вангелов Илиев

2. Велчо Росенов Христов

3. Анастас Мишев Николов

4. Ванчо Руменов Иванов

5. Тодор Асенов Митев

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Бисер Атанасов Христов

АТАКА

1. Павел Димитров Шопов

2. Ангел Николов Божинов

3. Катя Цветанова Минкова

4. Мирослав Василев Тодоров

5. Радианна Недкова Тончева

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

1. Щерю Йорданов Гълъбов

2. Иван Ненков Нейчев

3. Янко Стоянов Тричков

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Таня Николова Гочева

2. Стоян Людмилов Арабаджиев

3. Георги Николов Гарванов

4. Милена Иванова Стефанова

5. Иван Кирилов Митев

6. Мария Стоилова Жечева

7. Дамяна Грозева Хаджинонева

8. Георги Петев Георгиев

9. Милка Грудева Георгиева

10. Иван Тенев Чанков

РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО

1. Желю Добромиров Желев

2. Станислав Добчев Василев

3. Елена Неделчева Ангелова

4. Никола Ели Декало

5. Кирил Тодоров Аспарухов

6. Ангел Георгиев Георгиев

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Стефан Георгиев Сталев

2. Стоян Иванов Тодоров

3. Станислава Величкова Николова

4. Валентин Асенов Христов

ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1. Антон Кирилов Иванов

2. Иван Венелинов Томов

3. Недялка Тошкова Иванова

4. Митко Лазаров Батчев

5. Николай Неделчев Вълчев

6. Даниела Маринова Вълчева

7. Никола Димитров Делчев

8. Георги Скулев Димитров

9. Владимир Иванов Канелов

10. Веселин Георгиев Янакиев

11. Наско Ангелов Стоянов

12. Марияна Христова Живкова

13. Митко Ангелов Арабаджиев

МИР

1. Владислав Тодоринов Пакеров

2. Теодор Нанков Димитров

3. Златимира Бориславова Илиева

4. Митко Костов Митев

ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ

1. Кирил Петров Ангелов

2. Татяна Даниелова Филипова

ПРАВОТО

1. Николай Иванов Петров

2. Красимир Борисов Криводолски

КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ

1. Кристина Богомилова Николова-Манова

БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА

1. Стоян Петров Маринов

2. Велизар Борисов Флоров

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Петя Красимирова Чаръкчиева

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА

1. Минчо Боев Кермекчиев

2. Веселина Железанова Узунова

3. Марин Василев Калинков

4. Живко Ванчев Лозев

5. Живко Ташев Димитров

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Климент Братиславов Талев

2. Иван Николаев Караколев

3. Здравко Иванов Димитров

4. Петьо Колев Пенчев

5. Живка Стойчева Стойчева

6. Латинка Петрова Суева

7. Иван Георгиев Столинчев

8. Петър Емилов Петров

ГЛАС НАРОДЕН

1. Веселин Дочев Белевски

2. Божидар Иванов Колев

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Антон Митков Желязков

2. Красимир Иванов Тодоров