Вижте всички кандидати за депутати от Шумен (30-и МИР)

Вижте пълния списък с кандидати за народни представители на изборите на 2 октомври от 30-и МИР Шумен:

КТ "ГЕРБ-СДС"

1.Красимир Георгиев Вълчев

2.Илтер Бейзатов Садъков

3.Ралица Тодорова Ангелова

4.Албена Димитрова Иванова-Неделчева

5.Димитър Крумов Александров

6.Борис Илиев Иванов

7.Румен Петров Генов

8.Рени Цанкова Стоянова

9.Хамди Сами Авджъ

10.Цветелина Илиева Методиева

11.Димитричка Господинова Недева

12.Стоян Тотев Тодоров

КП "Продължаваме Промяната"

1.Николай Денков Денков

2.Николай Красенов Колев

3.Нели Стойчева Димитрова

4.Нели Тошкова Георгиева

5.Захари Георгиев Борачев

6.Анатоли Светлинов Стрелков

7.Пламен Димитров Петров

8.Иван Параскевов Иванов

9.Стефани Стефанова Стефанова

10.Хари Спасов Иванов

11.Богомил Петров Петров

12.Владимир Станчев Йолов

КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

1.Иван Валентинов Иванов

2.Иван Валентинов Ганчев

3.Александър Горчев Александров

4.Тодор Йорданов Тодоров

5.Евгения Евгениева Леополдова

6.Павел Валентинов Караиванов

7.Светослава Димитрова Борисова

8.Аян Джошкунов Мехмедов

9.Даниела Илиева Пенчева

10.Даниел Атанасов Дончев

11.Данаил Тодоров Костадинов

12.Стефан Борисов Живков

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

1.Мустафа Сали Карадайъ

2.Хамид Бари Хамид

3.Кадир Реджебов Насуфов

4.Кадир Назиф Хасан

5.Танер Айдън Исмаил

6.Мемиш Сюлейман Мердан

7.Христо Христов Кюркчиев

8.Нуртен Джевджетова Ахмед

9.Кенан Нешков Кючюков

10.Метин Хюсню Мехмед

11.Айля Османова Реджеб

12.Насъф Халил Исмаил

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

1. Николай Кръстев Костадинов

2. Деян Николаев Николов

3. Недко Пенчев Драганов

4. Юлия Павлинова Неделчева

5. Ивайло Георгиев Капитанов

6. Боряна Димитрова Йорданова

7. Валентин Димитров Каравелов

8. Стоян Веселинов Стоянов

9. Григор Йорданов Иванов

10. Ивайло Бойчев Обретенов

КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ"

1.Александър Димитров Симидчиев

2.Васил Гочев Тодоров

3.Иво Михайлов Михайлов

4.Александър Драгомиров Денев

5.Анета Цветанова Георгиева

6.Пламен Кръстев Петров

7.Димитър Янев Милчев

8.Светослав Георгиев Кукуянов

9.Кръстю Иванов Баев

10.Николай Иванов Николаев

11.Валентин Костов Маринов

ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"

1.Андрей Николаев Михайлов

2.Ивайло Руменов Антонов

3.Звездалин Тошев Звездев

4.Георги Евгениев Георгиев

5.Мая Николаева Николова

6.Росица Калчева Иванова-Христозова

7.Недялко Любенов Недялков

8.Милен Димитров Добрев

КП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

1.Радослав Петров Кърджиев

2.Самет Рафет Янгънджъ

3.Ваня Жечева Жекова

4.Ралица Василева Сиракова

5.Стоян Димитров Шайков

6.Калин Драгомиров Костадинов

ПП "ДБЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"

1. Валентин Иванов Илиев

2. Красимира Миткова Станева

ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Вельо Найденов Иванов

2. Тихомир Тихомиров Тодоров

3. Петко Георгиев Колев

4. Иванка Лазарова Етова

5. Петър Викторов Иванов

6. Латинка Петрова Суева

ПП "ГЛАС НАРОДЕН"

1. Борислав Николаев Маринов

2. Дарин Юлков Йорданов

3. Явор Николаев Нанев

4. Цветелина Венелинова Христова

ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

1. Радка Маринова Душева

2. Дарина Недева Тодорова

3. Георги Иванов Спасов

4. Георги Йорданов Георгиев

5. Христо Недялков Христов

6. Георги Георгиев Маринов

7. Георги Костов Мирчев

ПП "ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ"

1. Стефан Пенчев Богданов

2. Милена Петкова Петкова

ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“

1.Теодор Лъчезаров Захариев

2.Ивайло Николаев Пешев

3.Мартин Славов Кехайов

ПП "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

1.Калин Николов Павлов

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА"

1.Николай Миланов Николов

2.Николай Манолов Пеев

3.Кристина Тодорова Гаджева

4.Недялка Христова Миланова

5.Тодор Петров Тодоров

6.Росичка Минкова Христова

7.Капка Димитрова Стоянова

ПП "КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ"

1.Славка Тодорова Атанасова

2.Радослав Траянов Радославов

ПП "АТАКА"

1.Кристиян Роберт Димитров

2.Донка Дончева Петкова

ПП "РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО"

1.Петър Иванов Синджирлиев

2.Корнелия Тодорова Цонева

3.Димитър Георгиев Петков

4.Мирослав Николаев Кацаров

5.Илиян Димитров Янакиев

6.Румен Добрев Борисов

ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"

1.Румен Владимиров Русев

2.Атанас Иванов Дойчев

3.Йордан Стефанов Камбуров

4.Светлозар Костадинов Чакъров

ПП "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

1.Деан Стоянов Станчев

2.Стефан Маринов Минков

3.Явор Цеков Якимов

4.Иван Спасов Калайджийски

5.Росица Вескова Стоянова

6.Иван Йосифов Стоянов

7.Божидара Любенова Руменова

8.Росица Красенова Боянова

9.Дария Мартинова Червенкова

10.Венцислав Стефанов Симеонов

11.Роман Константинов Костов

12.Явор Венков Вълчанов

ПП "ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ"

1.Лидия Василева Ангелова

2.Жени Георгиева Вичева

3.Наталия Вескова Христова

4.Димитър Андонов Чавеев

5.Атанас Ненов Атанасов

6.Николай Милков Димитров

7.Гергана Иванова Докузова

8.Осман Исметов Хюсеинов

9.Камен Иванов Костадинов

10.Валери Василев Маринов

11.Антон Пламенов Антонов

12.Росен Тодоров Радев

ПП "МИР"

1.Сашо Кирилов Григоров

2.Любомир Георгиев Димитров

3.Мая Георгиева Господинова

ПП "КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА"

1.Борислав Христов Борисов

2.Веселин Радославов Николов

3.Гергана Викторова Велева

ПП "ПРАВОТО"

1.Антоанета Розинова Радева

КТ "Справедлива България"

1.Сашко Димов Кунев

2.Гошо Минчев Ганев

3.Йоана Николаева Райчева-Лекова

4.Душко Добрев Петков

5.Асен Миленов Ангелов

6.Иван Найденов Найденов

ПП "БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"

1.Мариана Асенова Дражева

2.Тони Димитров Баждаров

ПП "Национално движение "Единство"

1.Светослав Здравков Гоцев

2.Милена Атанасова Стойчева

3.Надежда Свиленова Божиновска