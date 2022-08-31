Вижте всички кандидати за депутати от Ямбол (31-и МИР)

ГЕРБ-СДС
1. Димитър Ангелов Иванов
2. Снежана Христова Делчева
3. Николай Костов Костадинов
4. Мартин Михайлов Петков
5. Иван Парушев Митев
6. Диляна Кръстева Ставрева
7. Мирослав Георгиев Козарев
8. Станчо Кирилов Стоименов
"ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА"
1. Мирослав Николаев Иванов
2. Георги Петров Стефанов
3. Радостина Панайотова Драгнева-Томова
4. Димитър Валентинов Загоров
5. Цветомира Атанасова Гицова
6. Здравко Илчев Янчев
7. Момчил Иванов Иванов
БСП
1. Кристиан Иванов Вигенин
2. Нели Петрова Славова
3. Красимир Георгиев Кръстев
4. Иван Димитров Митев
5. Драгоя Димитров Драгоев
6. Пламен Георгиев Димитров
7. Галина Колева Георгиева
8. Георги Михалев Василев
ДПС
1. Петър Пандушев Чобанов
2. Гроздан Георгиев Грозев
3. Хатидже Мехмедова Георгиева
4. Димитър Динков Колев
5. Мехмед Ахмедов Алиев
6. Юсеин Мехмедов Юсеинов
7. Иван Господинов Минчев
8. Недялко Петков Лазаров
"ВЪЗРАЖДАНЕ"
1. Никола Ангелов Димитров
2. Георги Стоянов Дичев
3. Иван Димитров Арнаудов
4. Таня Маринова Тсиолакиду
5. Цветан Валентинов Джуров
6. Стратия Тодоров Колев
7. Ангел Стефанов Митов
"ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
1. Веселин Йорданов Калановски
2. Диляна Тодорова Тодорова
3. Димитър Василев Брънков
4. Бойко Стойчев Пенков
5. Елена Стефанова Иванова
"ИМА ТАКЪВ НАРОД"
1. Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова
2. Тихомир Иванов Димитров
3. Антон Станимиров Станев
4. Валентин Георгиев Христов
5. Христо Тихомиров Дреков
6. Красен Станимиров Бунарджиев
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1. Евгени Господинов Господинов
2. Огнян Илиев Владимиров
3. Стефан Тотев Стоянов
4. Тодор Андонов Тодоров
5. Димитър Иванов Андреев
6. Сийка Колева Николова
7. Стойчо Георгиев Георгиев
8. Стоян Стефанов Трашлиев
ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ
1. Мими Иванова Караколева
2. Добромира Полименова Полименова
3. Динка Добрева Желязкова
4. Красимир Костов Костов
5. Теодора Георгиева Ненкова
6. Даниел Атанасов Иванов
7. Светослава Красимирова Михайлова-Колева
8. Цветан Любомиров Цонев
КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)
1. Виктор Пламенов Ташков
2. Иван Пламенов Панов
3. Михаил Василев Вълчев
МИР
1. Станимир Петров Кескинов
2. Радостина Ангелова Иванова
3.Недко Георгиев Тагарев
4. Тереза Витанова Вълчева
НФСБ
1. Вълкан Михайлов Вълканов
2. Мариян Василев Дучев
3. Мира Рашкова Атанасова
4. Димитрийка Петкова Лалова
5. Адиел Радославова Илиева
ВМРО
1. Мария Йорданова Цветкова
2. Емил Костадинов Попов
3. Доника Панайотова Панайотова-Цонева
4. Георги Иванов Янузов
5. Калина Михова Манева
6. Венцислав Сивелинов Сивов
ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ
1. Златин Михайлов Терзиев
2. Николай Божидаров Захариев
"БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ"
1. Александър Иванов Атанасов
2. Димитър Иванов Димитров
3. Ивайло Николаев Пешев
АТАКА
1. Волен Николов Сидеров
2. Иван Георгиев Илиев
3. Рачо Илиев Андреев
4. Велко Николаев Иванов
5. Мариян Николов Михайлов
"ПРАВОТО"
1. Николай Димитров Николов
"ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Боян Николов Павлов
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Начко Обретенов Плочев
2. Елиана Андонова Бонева
3. Мартин Иво Илиев
4. Петър Викторов Иванов
НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
1. Димитър Александров Александров
2. Величка Димитрова Николаева
3. Йордан Славов Георгиев
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО
1. Ахмед Ахмед Али
2. Христо Генчев Георгиев
3. Гюнай Мехмедов Ахмедов
БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА
1. Атанас Колев Атанасов
2. Георги Янев Георгиев
ГЛАС НАРОДЕН
1. Генка Атанасова Полякова
2. Михаил Иванов Минков
КП "СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ"
1. Тотко Найденов Стоянов
2. Сашко Димов Кунев
КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
1. Диян Тодоров Георгиев
2. Димитър Колев Георгиев
3. Петко Радостинов Стоянов
РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
1. Женя Димитрова Илиева
2. Мариян Димитров Манолов
3. Цветан Ангелов Андрейчев
4. Красимир Иванов Цветков
5. Пламен Иванов Петков
6. Желязко Иванов Желязков
7. Румен Димов Проданов
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
1. Иван Костадинов Станков
2. Милена Иванова Стефанова
3. Атанас Ивайлов Атанасов
4. Георги Минков Минков
5. Аско Илианов Радоев
6. Катя Николова Атанасова
7. Илиан Радоев Щерянов
8. Андон Стойчев Събев
ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ
1. Златин Михайлов Терзиев
2. Николай Божидаров Захариев
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ (БСДД)
1. Найден Тотев Найденов
2. Полина Атанасова Паньова-Билик