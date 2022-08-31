Вижте всички кандидати за депутати от Стара Загора (27-и МИР)

КП "ГЕРБ-СДС"
1. Красимир Георгиев
2. Маноил Минчев Манев
3. Илиана Петкова Жекова
4. Арх. Мартин Паскалев Паскалев
5. Методи Михайлов Марков
6. Иван Станчев Станчев
7. Александър Красимиров Кьосев
8. Зорница Петкова Георгиевае
9. Светозар Тодоров Ялъмов
10. Анастасия Христова Гидикова
11. Мехмед Алиев Мехмедов
13.Тодор Димитров Тодоров
14. Донка Ганчева Христова
15. Емил Тихомиров Енчев
16. Десислава Пламенова Тинева
17. Димитър Христов Пандазиев
18. Стоян Крумов Чачкаров
19. Надя Трендафилова Карбанова
20. Теньо Динев Тенев
21. Емил Любославов Трифонов
22. Радослав Пламенов Георгиев
КП "Продължаваме Промяната"
1. Радослав Стефанов Рибарски
2. Радослав Красенов Василев
3. Армин Рафаел Саркисян
4. Васил Иванов Томов
5. Проф. Наско Йовчев Василев
6. Йонко Жоров Йовчев
7. Владимир Иванов Етов
8. Станислав Енчев Бойчев
9. Теодора Иванова Нончева
10. Диляна Начева Начева
11. Ива Росанова Михайлова
12. Стефан Русев Желев
КП "БСП за България"
1. Георги Янчев Гьоков
2. Иван Кръстев Кръстев
3. Пламен Станимиров Караджов
4. Иван Георгиев Айолов
5. Драго Янков Коев
6. Радостина Петрова Тотева
7. Велина Димитрова Атанасова
8. Галина Куманова Господинова
9. Милка Николова Кърпачева
10. Сашко Иванов Лозанов
11. Владимир Любомиров Грамовски
12. Динко Колев Господинов
13. Илка Иванова Петкова
14. Ирин Деянов Арбалов
15. Милена Златева Данкова
16. Радиана Георгиева Неделчева
17. Георги Тодоров Николаев
18. Жечка Стоянова Дрянова
19. Петър Георгиев Гончев
20. Кирилка Светославова Димитрова
21. Камен Ивов Мартинов
22. Иван Стоянов Върляков
ПП "Движение за права и свободи"
1. Халил Реджепов Летифов
2. Дженал Ниази Топалова
3. Тунджай Рамадан Йозтюрк
4. Щилиян Велинов Велинов
5. Шендоан Ремзи Халит
6. Мехмед Неджми Зейнел
7. Гюлджан Мюмюнали Дурмуш-Шакир
8. Юзеир Али Кенан
9. Юлия Емилова Кехайова
10. Иван Енев Костадинов
11. Вейсал Аптула Аптула
12. Доника Бончева Бойчева
13. Алейдин Ахмедов Имамов
14. Валентин Валентинов Георгиев
15. Ваня Богданова Мустафа
16. Ангел Владов Атанасов
17. Емилиян Цонев Тотев
18. Емине Али Етем
19. Атанас Асенов Атанасов
20. Стоян Йонков Колев
21. Зюлер Муталип Ремзи
22. Борислав Александров Асенов
ПП "Възраждане"
1. Искра Михайлова Михайлова
2. Димитър Пламенов Пашев
3. Даниел Станиславов Проданов
4. Яна Мартинова Динева
5. Ива Серьожева Ангелкова
6. Д-р Калин Николаев Калинов
7. Тодор Руменов Делчев
8. Симеон Тодоров Шопов
9. Галин Господинов Динев
10. Михаил Борисов Атанасов
11. Стилян Христов Христов
КП "Демократична България - Обединение"
1. Атанас Владиславов Славов
2. Димитър Здравков Чорбаджиев
3. Теньо Димов Арабаджиев
4. Ива Светлозарова Радева
5. Таня Койчева Андреева
6. Георги Колев Георгиев
7. Александър Евгениев Сандев
8. Николай Стефанов Петков
9. Светлана Жекова Атанасова
10. НадяаМилчева Недялкова-Колева
11. Пламен Христов Костов
12. Борислав Руменов Вълчев
13. Силяна Юриева Божилова
14. ИванаГеоргиев Лапчев
15. Николай Димитров Денев
16. Димитър Илков Басамаков
17. Методи Йорданов Маринов
18. Янко Тодоров Янков
19. Нейчо Колев Нейчев
20. Станислав Сашков Петков
21. Магдалена Владимирова Овчарова
22. Румен Стефанов Димитров
ПП "Има такъв народ"
1. Ивайло Ванев Вълчев
2. Деляна Валериева Иванова
3. Тихомир Гочев Тенев
4. Живка Михалева Железова
5. Георги Митков Димитров
6. Иван Димов Иванов
7. Владимир Юриев Радков
8. Антон Митков Загорчев
9. Петьо Пламенов Ценов
10. Николай Русенов Колев
11. Кристиана Жечева Динева
12. Иванка Иванова Милева
13. Димитринка Костова Пенчева
14. Красимир Живков Николов
15. Ружа Филипова Андролова
16. Халил Мехмед Тунти
17. Стамен Иванов Ведричков
18. Христомир Цветков Видолов
ПП "Български съюз за директна демокрация"
1. Виктор Стефанов Вътев
ПП "Национално движение Единство"
1. Валентина Иванова Гоцева
2. Ганчо Велков Иванов
3. Георги Панов Георгиев
4. Жеко Христов Георгиев
5. Христо Генчев Георгиев
ПП "Пряка демокрация"
1. Ивайло Йорданов Стефанов
ПП "Правото"
1.Валери Багданов Бонев
2.Тодорка Тодорова Герова
ПП "МИР"
1.Калоян Стефанов Стефанов
2.Пламен Илчев Запрянов
3.Симеон Ананиев Ананиев
4.Мартин Петров Янев
5.Надежда Красимирова Георгиева
6.Живко Весков Желев
7.Мартин Иванов Благов
8.Румен Стефанов Минев
9.Драгомир Димитров Дечев
ПП "Русофили за възраждане на Отечеството"
1. Атанас Ралчев Панчев
2. Кольо Пенев Бобчев
3. Корнелия Илиева Владева
4. Пламен Енчев Енев
5. Стоил Сребрев Авуски
6. Преслав Димитров Станчев
7. Кольо Костов Колев
8. Валентин Тенев Вълев
9. Павел Димитров Павлов
10. Милчо Господинов Милев
11. Йорданка Димитрова Петкова
12. Никола Стойчев Николов
13. Юлиана Веселинова Матеева
14. Ставри Сотиров Сотиров
ПП "Атака"
1. Михаил Петров Михайлов
2. Станчо Георгиев Станчев
3. Галин Динков Добрев
4. Марияна Георгиева Йорданова
5. Мария Георгиева Янева
6. Иванка Колева Петкова
7. Жасмина Георгиева Събева
8. Георги Димитров Георгиев
9. Желязко Тодоров Влаев
ПП "Движеие на непартийните кандидати"
1. Бойко Александров Младенов
2. Иван Стефанов Иванов
3. Петър Маринов Иванов
ПП "Национален фронт за спасение на България"
1. Камелия Генева Димитрова
2. Мирослав Веселинов Иполитов
3. Андон Боянов Андонов
4. Десислава Петкова Влахова
ПП "Коалиция за теб, България"
1. Иван Василев Хиновски
2. Вяра Красимирова Апостолова
3. Станислав Иванов Косаков
ПП "Българско национално обединение"
1. Стоян Иванов Тодоров
2. Емилия Райчева Кънчева
3. Стефан Георгиев Сталев
4. Христо Христов Коевски
5. Станислава Величкова Николова
6. Живко Христов Димитров
ПП "ВМРО - Българско национално движение"
1. Красимир Симеонов Червилов
2. Атанас Николов Боев
3. Димо Колев Димитров
4. Никола Любомиров Пировски
5. Иван Генков Илиев
6. Владимир Борисов Йорданов
7. Николай Величков Марков
8. Станимир Георгиев Стоилов
9. Мария Ангелова Нанева
10. Стамен Иванов Бишков
11. Елеонора Вангелова Динева
12. Николай Георгиев Киров
13. Манол Димитров Желев
14. Марио Минев Цветков
15. Антон Стойнев Тонев
ПП "Български национален съюз "Нова демокрация"
1. Денис Стратиев Генев
2. Илия Любенов Юсев
3. Иван Николаев Караколев
4. Николай Георгиев Балтаджиев
5. Йордан Атанасов Петров
6. Мариела Георгиева Топалска
7. Евгени Славчев Шишков
8. Зоя Андреева Рангелова
9. Илиян Симеонов Симеонов
10. Ян Ивов Стоименов
11. Орлин Иванов Пандарев
ПП "Народна партия "Истината и само истината"
1. Иван Александров Иванов
2. Недяко Иванов Танев
3. Танка Младенова Попова
4. Теодора Стефанова Славова
ПП "България на труда и разума"
1. Георги Янев Георгиев
2. Валентина Йорданова Пръвчева
ПП "Консервативно обединение на десницата"
1. Юлия Тенева Кючукова
2. Георги Ленков Балчев
3. Боян Димов Славов
ПП "Изправи се, България"
1. Светослав Бончев Колев
2. Теодора Маргаритова Пенева
3. Трифон Мариев Георгиев
4. Анна Петкова Делчева
5. Георги Йорданов Георгиев
6. Катя Пейчева Иванова
7. Енчо Генов Митев
8. Антония Пенева Маринова
9. Боньо Господинов Бонев
10. Владимир Стоянов Генов
11. Мими Иванова Караколева
ПП "Българска социалдемокрация - Евролевица"
1. Миглена Иванова Илчева-Стоянова
2. Валентина Томова Владова
3. Нецо Дженев Дженев
4. Георги Минков Минков
5. Антон Петков Каленов
6. Галин Генов Митев
7. Галя Сашева Пенева
8. Калинка Тодорова Андонова
9. Пламен Пенев Михайлов
10. Илия Красимиров Шопов
11. Иван Янков Иванов
КП "Справедлива България"
1. Елена Маргаритова Нонева
2. Стефан Костадинов Стоянов
3. Атанаска Минчева Атанасова
4. Иво Димитров Калинков
5. Стефан Василев Азманов
6. Димчо Христов Коларов
7. Диан Иванов Десков
8. Димитър Александров Спасов
9. Керка Динева Николова
10. Койчо Динчев Койчев
11. Силвия Иванова Иванова
12. Лидия Николова Кунева
КП "Български възход"
1. Николай Димитров Благоев
2. Любов Димова Авджиева
3. Румяна Лалева Присадашка
4. Христо Йорданов Ковачев
5. Камелия Димчева Стаматова-Йовчева
6. Албена Тодорова Стоянова
7. Радостина Георгиева Тонева
8. Елена Неделчева Стойнова
9. Иван Стоянов Йовчев
10. Данислав Маринов Дончев
11. Александър Димитров Тодоров
12. Панайот Динев Донев
13. Минчо Иванов Ковачев
ПП "Глас народен"
1. Маринела Боянова Маргаритова
2. Мариус Валериев Стоянов