Вижте всички кандидати за депутати в Ловеч (11-и МИР)

KП „ГЕРБ - СДС“
1. Николай Нанков Нанков
2. Георг Даниелов Георгиев
3. Иван Николов Миховски
4. Любомир Стефанов Банчев
5. Иван Димитров Грънчаров
6. Иван Радославов Цветанов
7. Андриана Йорданова Младенова
8. Цветелина Цветанова Борисова
9. Петя Велиславова Димитрова
10. Христо Георгиев Николов
КП "Продължаваме Промяната"
1. Искрен Цветославов Арабаджиев
2. Виктор Василев Стойчев
3. Николай Василев Тодоров
4. Иван Романов Цветков
5. Венко Николов Сабрутев
6. Ирен Сергеева Кривошиева
КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
1. Вяра Емилова Йорданова
2. Минчо Стойков Казанджиев
3. Христомир Лазаров Маринов
4. Тихомир Кънчев Райновски
5. Иван Галилеев Иванов
6. Милчо Петков Михайлов
7. Тодор Иванов Тодоров
8. Мария Валентинова Николова
9. Събчо Илиев Лалев
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
1. Станислав Димитров Анастасов
2. Диян Вацов Вацов
3. Младен Петков Мондешки
4. Кенан Ердинч Терзиев
5. Любен Илиев Василев
6. Сашо Мирославов Иванов
7. Игнат Миленов Иванов
8. Валентин Георгиев Иванов
9. Сурай Мустафа Велиева
ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"
1. Николай Георгиев Дренчев
2. Йордан Валериев Андреев
3. Милен Василев Белев
4. Станислав Емилов Николов
5. Петя Любомирова Митева - Николова
6. Георги Иванов Нешев
7. Марин Нинов Генов
8. Мариян Маринов Марков
9. Стефана Илиева Веселинова
10. Ивайло Димитров Иванов
KП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ"
1. Божидар Пламенов Божанов
2. Свилен Цонев Андреев
3. Пламен Якимов Георгиев
4. Мирослав Василев Йонков
5. Йоанна Ивайлова Стефанова
6. Наталия Петрова Димитрова - Попова
7. Христина Маринова Банева - Генч
ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"
1. Димитър Стоянов Гърдев
2. Цветелина Николаева Георгиева
3. Биляна Станимирова Атанасова
4. Борислав Стефанов Борисов
5. Цветан Валентинов Георгиев
КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“
1. Христо Цанков Стоянов
2. Орлин Иванов Димитров
3. Антон Ненков Димитров
4. Виолета Ганчева Станчева
5. Росица Христова Христова
ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“
1. Ивета Владимирова Пекова
2. Искра Йорданова Недева
3. Антон Бисеров Антонов
4. Ралица Цветанова Стайкова
5. Анета Иванова Първанова
6. Тодор Стоянов Кордоловски
7. Йонка Маринова Мирчева
8. Румен Спасов Иванов
ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
1. Калин Димитров Крулев
2. Юлиана Георгиева Пенева
3. Петър Иванов Димитров
4. Златко Петров Итов
5. Мирослава Милкова Първовска
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
1. Тихомир Йорданов Лилов
2. Радослав Василев Цанков
3. Саафет Исметова Аторино
4. Моника Прашкова Тонкова - Генчева
5. Ерик Николаев Маринов
ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“
1. Валери Василев Кузев
2. Младен Николов Трифонов
3. Емил Пламенов Кръстев
4. Диян Любенов Станков
ПП „ГЛАС НАРОДЕН“
1. Нели Николаева Вълкова
2. Моника Младенова Николова
3. Иван Христов Минев
4. Владислав Илиянов Тонков
5. Дончо Мончев Върбанов
6. Лидия Борисова Нинова
КП „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ"
1. Виктория Тодорова Кръстева
2. Евгени Милков Елисеев
3. Катя Цветанчева Илиева
4. Янко Тодоров Ячев
ПП "МИР"
1. Люсиен Хараламбиев Тишев
2. Радина Ангелова Радковска
3. Бойко Боянов Първанов
4. Димитър Илиев Илиев
ПП "РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО"
1. Илиян Георгиев Георгиев
2. Станка Недялкова Димитрова
3. Добромир Колев Братанов
4. Йонита Цветанова Курданска
5. Йошка Йорданова Спасова
6. Стефко Георгиев Вълев
7. Пламен Георгиев Александров
8. Николай Иванов Стоев
9. Ивайло Тодоров Ценов
10. Пламен Борисов Йончев,
ПП "ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ"
1. Завен Такворов Астадуров
2. Иван Стефанов Иванов
ПП "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Найден Тотев Найденов
2. Рачко Богданов Пеев
3. Ивайло Калчев Калчев
4. Силвия Данчева Калчева
ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Румен Стоименов Ночев
2. Павел Йорданов Иванов
3. Тони Любомиров Димитров
4. Катрин Ивайлова Симеонова
5. Емил Ясенов Бошнаков
ПП "БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ"
1. Емилия Райчева Кънчева
2. Венцислав Димитров Димитров
ПП "АТАКА"
1. Петър Георгиев Петров
2. Светозар Атанасов Ангелов
3. Тотю Минков Минков
4. Данчо Стефанов Дочев
5. Надя Захариева Харалампиева
ПП "ПРАВОТО"
1. Цецка Атанасова Стоянова
2. Снежанка Димитрова Димитрова
3. Илияна Антонова Николова,
ПП "БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА"
1. Димитър Валериев Кирилов
2. Александра Борисова Николова
ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"
1. Велика Димитрова Радева
2. Мариела Руменова Николов
ПП "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Найден Тотев Найденов
2. Рачко Богданов Пеев
3. Ивайло Калчев Калчев
4. Силвия Данчева Калчева