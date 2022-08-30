Вижте всички кандидати за депутати в Плевен (15-и МИР)

Вижте пълните кандидат-депутатски листи на партиите за изборите на 2 октомври 2022 г. в 15-и МИР - Плевен.

Те се борят за 9 мандата.

ГЕРБ

1. Пламен Тачев Петров

2. Деница Пламенова Николова

3. Илиян Данаилов Данов

4. Емил Саркис Инджиян

5. Атанас Кръстев Върбанов

6. Теменужка Георгиева Диманова-Маркова

7. Рая Бисерова Драгоева

8. Ивайло Петров Минков

9. Дочко Димитров Дочев

10. Мартин Ваньов Транков

11. Ангел Тодоров Цанков

12. Владимир Ивов Георгиев

13. Димитър Георгиев Георгиев

14. Цветан Любчов Попов

15. Данаил Стефанов Тоновски

16. Йорданка Борисова Матовска

17. Анелия Петрова Митева

18. Десислава Маргаритова Гечева

КП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА"

1. Иван Маркос Христанов

2. Иван Косев Манев

3. Деян Петев Петков

4. Стоил Мирославов Стоилов

5. Виолета Георгиева Иерeмиева

6. Александър Любомиров Любенов

7. Борислав Иванов Ботев

8. Наталия Стефанова Цанева

9. София Любомирова Колева

10. Иван Симеонов Печев

11. Йордан Янков Маджунков

12. Людмил Георгиев Софрониев

13. Владислав Викторов Цеков

14. Панайот Иванов Иванов

15. Александра Тихомирова Мачикова

КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

1. Румен Василев Гечев

2. Стефан Иванов Бурджев

3. Илиян Славейков Йончев

4. Бисер Кирилов Борисов

5. Бисер Георгиев Атанасов

6. Биляна Дикова Велева-Грънчарова

7. Адриан Лазаринов Игнатов

8. Мирослава Василева Бенчева

9. Борислав Иванов Кръстев

ДПС

1. Марио Киров Рангелов

2. Илиан Севелинов Селимски

3. Васил Методиев Петков

4. Тома Юлиянов Терзиев

5. Албена Александрова Методиева

6. Момчил Иванов Митов

7. Георги Красимиров Генов

8. Емил Методиев Шишманов

9. Невин Икбалова Джевдетова

10. Свилен Илиев Огнянов

11. Арсени Развигоров Асенов

12. Стойко Василев Василев

13. Цветелина Красимирова Цветкова-Пенчева

14. Иван Данаилов Асенов

15. Радко Радославов Николов

16. Антанин Данаилов Атанасов

17. Мелек Ахмедова Салиева

18. Методи Васков Петков

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

1. Ивелин Първанов Първанов

2. Данаил Николаев Раденцов

3. Захари Величков Дончев

4. Тихомир Радославов Стойков

5. Виктория Василева Мучанова

6. Ивайло Мариянов Ивайлов

7. Нели Иванова Симеонова

8. Бисер Георгиев Ангелов

9. Мария Василева Райкова

10. Стефка Павлова Йоргова

11. Богомил Георгиев Димитров

12. Силвия Тоткова Трифонова

13. Тони Петков Тошев

КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -ОБЕДИНЕНИЕ"

1. Стоян Александров Михалев

2. Ралица Христова Таслакова

3. Свилен Петров Трифонов

4. Албена Симеонова Върбанова

5. Генадий Гешев Пъшев

6. Златко Илиев Урумов

7. Николай Валентинов Милев

8. Александър Пенков Йотков

9. Атанас Савов Атанасов

10. Асен Весков Върбанов

11. Лора Илиянова Герасимова

12. Елена Сашева Петрова-Найденова

13. Антон Валериев Начев

14. Венцислав Весков Бенов

ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"

1. Любомир Антонов Каримански

2. Иван Галинов Янчев

3. Христинка Илийчева Иванова

4. Данаил Милчев Найденов

5. Петьо Асенов Трифонов

6. Денислав Луканов Динов

7. Красимир Георгиев Иванов

8. Димчо Иванов Дешев

9. Федя Стефанов Анов

10. Явор Иванов Стойков

КП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

1. Владимир Емилов Тодоров

2. Веселка Венкова Венкова

3. Цветомир Йорданов Кацарски

4. Стоян Тодоров Стоянов

5. Пламен Крайчев Петков

6. Цветан Любчов Цветков

7. Александър Христов Кисьов

8. Красимир Франчешков Грунчев

9. Георги Недков Кючуков

10. Валерий Илиев Ангелов

11. Николай Емилов Маринов

12. Валентина Владимирова Божинова

13. Людмила Нисторова Босева

14. Йордан Огнянов Дочев

15. Милен Валентинов Милев

16. Владислав Тодоров Цветанов

17. Юри Петков Йорданов

ПП "ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ"

1. Цветомира Филадинова Добрева

2. Васил Величков Тодоров

3. Митко Величков Мотов

4. Наталия Христова Петрова

5. Дарин Георгиев Кинов

6. Наталия Кирилова Чингова

7. Любка Живкова Бумбарова

8. Момчил Бориславов Няголов

9. Методи Христов Недялков

10. Мирослав Митков Георгиев

11. Бисер Иванов Варнаджиев

"АТАКА"

1. Илиан Андреев Беров

2. Цветослав Василев Христов

3. Христофор Георгиев Витков

4. Петя Любомирова Панайотова

5. Генка Добрянова Цветкова

6. Петьо Иванов Янев

7. Лора Христова Тотева

8. Пламен Илиев Пешев

9. Мариела Тодорова Тонкова

ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"

1. Пламен Илиев Мирчев

2. Николай Иванов Иванчев

3. Васил Славейков Иванов

4. Пламен Трифонов Иванов

5. Маргарита Димитрова Фичева

6. Петър Иванов Димитров

7. Анатолий Валериев Радославов

8. Мариан Маринов Атанасов

9. Виктория Петрова Андреева

10. Михаил Савов Симеонов

11. Веселин Иванов Колев

ПП "КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА"

1. Валери Василев Кузев

2. Диян Любенов Станков

3. Емил Пламенов Кръстев

ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

1. Калин Николов Поповски

2. Павлинка Йорданова Микова

3. Красимир Петров Атанасов

4. Аксиния Тодорова Ватковска

5. Александър Стефанов Богданов

6. Нора Димитрова Цветкова

7. Максим Наумов Лясков

ПП "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Николай Николов Маринов

2. Георги Русанов Николов

3. Иван Асенов Маринов

4. Ралица Красимирова Тодорова

5. Веса Лалова Иванова

6. Красимир Цеков Димчев

7. Маргарита Христова Коларова

8. Диана Иванова Пейчева

КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА"

1. Ганчо Тодоров Ганчев

2. Гарабед Ардашес Минасян

3. Валери Йорданов Велковски

4. Никола Костадинов Вучев

5. Мирослав Владимиров Александров

6. Теодора Стоянова Маврова

7. Емил Боянов Догазанов

8. Антоанета Огнянова Николова

9. Калина Богданова Томова

ПП "ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ"

1. Кирил Петров Ангелов

2. Бисер Маргаритов Илиев

ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Мартин Серьожев Вътев

2. Пламен Иванов Топчиев

3. Йонка Красимирова Иванова

4. Анатоли Петров Антонов

5. Димитър Маринов Димитров

6. Николай Първанов Григоров

7. Петко Георгиев Колев

8. Параскева Никифорова Желева

9. Николай Момчилов Георгиев

ПП "ГЛАС НАРОДЕН"

1. Лидия Борисова Нинова

2. Димитър Илиев Цветанов

ПП "ПРАВОТО"

1. Снежанка Димитрова Димитрова

2. Венелин Стефанов Трифонов

3. Здравка Павлова Маринова

4. Цецка Атанасова Стоянова

5. Илияна Антонова Николова

ПП "БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ"

1. Стефан Димитров Груев

2. Илия Димитров Конов

3. Борил Манолов Юруков

4. Стилиян Пешев Пановски

ПП "БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА" (БТР)

1. Александра Борисова Николова

2. Даниел Стоянов Никифоров

ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

1. Мариета Проева Керчева

2. Красимир Радев Александров

КП "СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ"

1. Йордан Тодоров Гергов

2. Генчо Колчов Линков

3. Паоло Спасов Пенчев

4. Павлинка Борисова Димитрова

5. Кольо Радев Рамчев

6. Божидар Неофитов Чергов

7. Елена Петрова Петрова

8. Радослав Василев Гълъбов

ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО"

1. Евгения Маринова Динкова

2. Мая Маринова Димитрова

ПП "МИР"

1. Емил Емилов Димитров

2. Димитър Илиев Илиев

3. Бойко Боянов Първанов

4. Румен Иванов Иванов

5. Георги Боянов Георгиев

6. Стоян Иванов Шиндарски

7. Евгени Иванов Одажийски

8. Радослава Стефанова Стоянова

9. Екатерина Илиева Барбова

10. Виктор Георгиев Атанасов

ПП "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Павлин Методиев Иванов

2. Лилия Станимирова Дичева

3. Христо Вачев Вачев

4. Ивайло Калчев Калчев

5. Силвия Данчева Калчева

ПП "РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО"

1. Пламен Георгиев Александров

2. Николай Иванов Стоев

3. Ивайло Тодоров Ценов

4. Владислав Димчев Славчев

5. Петьо Максимов Георгиев

6. Сашо Любенов Начев

7. Красимир Георгиев Кузманов

8. Васил Георгиев Николов

9. Никола Асенов Бенчев

10. Пламен Борисов Йончев

11. Бистра Маринова Кралева