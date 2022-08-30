Вижте всички кандидати за депутати от Сливен (21-ви МИР)

КП "ГЕРБ - СДС"
1. Десислава Жекова Танева
2. Мария Щерева Белова
3. Генчо Янев Димитров
4. Евгений Балев Герганов
5. Чавдар Борисов Божурски
6. Ибрям Алиев Мустафов
7. Христо Борисов Борисов
8. Антон Ганчев Драганов
9. Ивайло Иванов Енев
10. Георги Стоянов Даскалов
11. Галя Агоп Хачадурян
12. Тодор Георгиев Георгиев
КП "Продължаваме Промяната"
1. Татяна Славова Султанова Сивева
2. Веселин Петров Вълчев
3. Минмо Радостинов Стоянов
4. Петър Георгиев Бурнев
5. Атанас Господинов Деливичев
6. Диньо Кирилов Добрев
7. Мария Желева Ненчева
8. Мартин Златков Маринов
9. Елена Димчева Стоянова
10. Захари Вичев Захариев
11. Деян Минков Вълев
КП "БСП за България"
1. Деян Цанков Дечев
2. Кольо Йорданов Милев
3. Светлана Вълкова Динева
4. Димитър Димов Орманов
5. Стефан Щилянов Щилянов
6. Йордан Петров Крълев
7. Иван Стефанов Петров
8. Саркис Гаро Шаклиян
9. Васил Иванов Николов
10. Росица Стоянова Маринова
11. Румен Иванов Бозуков
12. Мартина Райкова Василева
ПП "Движение за права и свободи"
1. Хатидже Мехмедова Георгиева
2. Владимир Николов Мартинов
3. Ажда Рамаданова Рамаданова
4. Бадър Исмаилов Хасанов
5. Митьо Стоянов Митев
6. Валентин Кръстев Георгиев
7. Велко Величков Славов
8. Пламен Рашков Маринов
9. Мустафа Юсеинов Мустафов
ПП "Възраждане"
1. Климент Пламенов Шопов
2. Динко Начев Ганчев
3. Неделчо Андонов Великов
4. Димитър Лалев Ковачев
5. Деян Ангелов Иванов
6. Петко Иванов Карабоиков
7. Георги Димитров Милев
8. Димитър Иванов Димитров
9. Боян Светославов Стоянов
10. Ивелина Филчева Такева-Беберова
КП "Демократична България - Обединение"
1. Николай Янков Сиджимов
2. Пепа Цветанова Генчева
3. Росен Зимитров Петков
4. Руслан Йорданов Кънев
5. Николай Кръстев Николов
6. Тодор Георгиев Янушев
7. Май Валентинова Койчева
8. Пеньо Михалев Георгиев
9. Александър Юлчев Станчев
10. Кремена Руменова Петрова
ПП "Има такъв народ"
1. Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова
2. Таня Пламенова Тимева
3. Георги Тодоров Тодоров
4. Пламен Николаев Михайлов
5. Александър Костадинов Илиев
6. Петя Божидарова Димитрова
7. Юлия Георгиева Чортленева
ПП "Правото"
1. Георги Николов Гемов
2. Димитър Любчев Геров
ПП "Консервативно обединение на десницата"
1. Михаил Василев Вълчев
2. Григорян Енчов Григоров
3. Диман Георгиев Георгиев
4. Петър Михайлов Вълчев
ПП "Национален фронт за спасение на България"
1. Доброслав Иванов Иванов
2. Димитринка Петкова Петкова
3. Иван Стоилов Гьошарков
4.Станислав Стоянов Стамов
5. Михаил Костадинов Влахов
6. Пламен Тодоров Петров
7. Тихомир Тончев Георгиев
8. Живко Няголов Тодоров
9. Костадин Иванов Славов
10. Петър Христов Петров
ПП "Пряка демокрация"
1. Сава Любомиров Маринов
2. Евгений Вълев Тенев
ПП "МИР"
1. Мартин Иванов Благоев
2. Стефан Иванов Ловчалиев
3. Ваня Младенова Робето
4. Цветан Иванов Христанов
5. Иван Ташев Костов
6. Драгомир Димитров Дечев
ПП "Български национален съюз "Нова демокрация"
1. Анелия Христова Христова
2. Ивайло Махайлов Иванов
3. Георги Христов Бонев
4. Полина Ташкова Крумова
5. Манол Викторов Димитров
6. Захари Ставрев Тасков
ПП "Народна партия "Истината и само истината"
1.Димитър Александров Александров
2.Сано Симеонов Христов
3.Джоро Симеонов Демирев
4.Юлиян Христов Юнаков
ПП "България на труда и разума"
1. Василена Димитрова Кубадинска
2. Атанас Колев Атанасов
КП "Справедлива България"
1. Димитър Иванов Димитров
2. Върбан Станев Маринов
3. Румен Величков Миланов
4. Мая Янкова Миланова
ПП "ВМРО - Българско национално движение"
1. Георги Петров Дракалиев
2. Спас Стойчев Спасов
3. Златина Димитрова Стефанова
4. Стефан Величков Гърдев
КП "Български възход"
1. Стефан Ангелов Симеонов
2. Любомир Владимиров Кючуков
3. Даниела Иванчева Василева
4. Мирослава Петкова Митева
5. Георги Станчев Атанасов
6. Димитрина Иванова Русчева
7. Емилия Димитрова Петкова
8. Цветан Андонов Цанев
9. Полина Валтерова Тодорова
10. Надежда Илиева Иванова
11. Гюлджан Юсеинова Мюмюнова
12. Николай Димитров Манчев
ПП "Българска социалдемокрация - Евролевица"
1. Иван Костадинов Станков
2. Манол Русев Русев
3. Ганчо Станев Делев
4. Галин Иванов Хасърджиев
5. Габриела Манолова Русева
6. Аско Илианов Радоев
7. Илиан Радоев Щерянов
8. Атанас Ивайлов Атанасов
ПП "Русофили за възраждане на Отечеството"
1. Родин Олегов Станев
2. Румяна Георгиева Станева
3. Ивон Жекова Минчева
4. Васил Йорданов Ангелов
5. Съби Стоянов Събев
6. Митко Алексиев Митев
7. Тодор Господинов Тодоров
ПП "Коалициа "За теб, България"
1. Диян Тодоров Георгиев
ПП "Глас народен"
1. Диляна Димчева Димитрова
2. Милен Костов Костов
3. Иван Георгиев Колев
4. Тодор Станимиров Сотиров
ПП "Атака"
1. Веселина Иванова Георгиева
2. Стоян Стамов Пенев
3. Христо Николов Маврудиев
4. Иван Петков Иванов
5. Стела Боянова Вътева
6. Ралица Димитрова Станева
7. Цветелина Русева Иванова
ПП "Движение на непартийните кандидати"
1. Николай Божидаров Захариев
2. Златин Михайлов Терзиев
ПП "Изправи се, България"
1. Стефан Пасков Стефанов
2. Велико Иванов Великов
3. Павлин Петров Павлов
4. Николай Павлов Бакърджиев
5. Кънчо Петров Илиев
6. Таня Ганева Ганева
7. Никола Атанасов Андонов
8. Теодора Костадинова Василева
9. Красимира Кръстева Узува-Семкова
10. Иван Георгиен Христов
11. Владимир Стоянов Генов
12. Стефан Динков Стефанов
ПП "Българско национално обединение"
1. Александър Иванов Атанасов
2. Дарин Димитров Георгиев
3. Христо Христов Коевски
ПП "Български съюз за директна демокрация"
1. Арлин Георгиев Антонов
2. Светла Михайлова Милушева