Вижте всички кандидати за депутати от Враца (6-и МИР)

ГЕРБ – Враца
1. Петя Аврамова
2. Мартин Харизанов
3. Мирослав Аспарухов
4. Владимир Христов
5. Николинка Тодорова
6. Илиян Еленков
7. Сашка Александрова
8. Татяна Спасова
9. Яна Бецинска – Георгиева .
10. Лилия Димитрова
11. Галин Снежанов
12. Ангел Лалюв
БСП –Враца
1. Атанас Зафиров
2. Радка Тошева
3. Д-р Митка Лечава
4. Таня Найденова
5. Маргарит Тасков
6. Анелия Исмаил
7. Ивайло Иванов
8. Вълчо Златанов
9. Цветелина Петрова
Продължаваме промяната – Враца
1. Деница Симеонова
2. Д-р инж. Георги Георгиев
3. Деян Войкин
4. Кирил Кунгалов
5. Мирена Ценова
6.Д-р Тодор Тодоров
7. Цветослав Йонов
8. Галя Илиева
9. Делчо Чолаков
10. Силвия Павлова
ДПС – Враца
1. Цвентан Енчев
2. Десислава Тодорова
3. Каролина Кьолер
4. Христо Найденов
5. Николай Николов
6. Касъм Касъмов
7. Бранимир Бочев
8. Мирчо Мирчев
9. Йордан Димитров
10. Борислав Банчев
11. Стефан Ангелов
12. Стефан Спасоав
Възраждане – Враца
1. Ивайло Папов
2. Димитър Георгиев
3. Лилиян Петков
4. Розина Банова
5. Тихомир Тодоров
6. Иво Иванов
7. Георги Хрисимиров
Демократична България – Враца
1. Владислава Лакова
2. Надежда Бачева
3. Клавдия Костова
4. Кръстьо Кръстев
5. Лили Михайлова
6. Евгени Ангелов
7. Денислав Цеков
8. Николай Диловски
ИТН - Враца
1. Андрей Чорбанов
2. Иван Клисурски
3. Цветан Борисов
4. Иво Стефанов
5. Филип Данков
6. Лора Игнатова
7. Нели Йотова
8. Цветан Вардов
9. Юлияна Якимова
Български възход – Враца
1. Д-р Росен Айков
2. Юлиян Тошев
3. Георги Иванов
4. Георги Василев
5. Мирослав Ангелов
6. Стоянка Конджова
7. Владимир Симеонов
8. Мая Червеняшка
9. Галя Христова
Народна партия "Истината и само истината"
1. Магдалена Ненова Дюлгерова
2. Татяна Тонева Петкова
Глас народен
1. Борислав Николаев Марчев
2. Цветан Ангелов Янкуловски
3. Райна Сашова Ангелова
Български национален съюз "Нова демокрация"
1. Мариян Сашев Иванов
2. Мартин Иво Илиев
3. Даниел Николаев Иванов
4. Тихомир Тихомиров Тодоров
5. Петър Емилов Петров
6. Адриан Богданов Суев
„Движение на непартийните кандидати"
1. Красимира Йорданова Митова
2. Вихрен Николаев Михайлов
„България на труда и разума“
1. Маргарита Найденова Младенова
2. Ирина Вълчева Терзийска
„Българско национално движение"
1. Калин Гошев Кръстев
2. Христо Петков Иванов
3. Йоло Димитров Денев
ПП "МИР"
1. Пресиян Пламенов Павлов
2. Светлин Денчев Павлов
3. Мирослав Ангелов Маринов
4. Любомир Георгиев Димитров
5. Вардан Гагикович Хачатрян
6. Живко Васков Желев
ПП "Атака"
1. Боян Ангелов Георгиев
2. Георги Иванов Петров
3. Стоян Цветков Станков
4. Мима Кунева Георгиева
5. Стоян Кунев Желязков
6. Лъчезар Любомиров Лазаров
7. Станко Ангелов Георгиев
8. София Ангелова Тодорова
9. Иглика Ангелова Вълчева
10. Захарин Ангелов Георгиев
11. Павлина Захариева Георгиева
12. Ангел Станков Георгиев
ПП „Коалиция за теб България“
1. Иван Василев Хиновски
2. Лина Жекова Бъчварова
3. Славка Тодорова Атанасова
Национален фронт за спасение на България
1. Цветозар Венциславов Захариев
2. Ивайло Вагенщайн Русинов
3. Даниела Трифонова Беличовска
4. Велин Ясенов Юриев
ПП „Консервативно обединение на десницата“
1. Красимир Светославов Донов
2. Антон Петков Димитров
3. Киара Боянова Иванова
„Национално движение Единство“
Параскева Илиева Петкова
ПП „Русофили за Възраждане на Отечеството“
1. Ивайло Любенов Иванов
2. Огнян Иванов Пелов
3. Полина Юриева Раклеова
4. Ангел Цветомиров Маринов
5. Димитър Калитков Иванов
6. Ганка Христова Михайлова
7. Милка Кирилова Петрова
8. Георги Тодоров Петров
ПП „Пряка демокрация“
1. Биляна Стефанова Илиева
ПП „ВМРО – Българско национално движение"
1. Красимир Илиев Богданов
2. Робертино Тодоров Маринов
3. Емил Борисов Младенов
4. Красимир Симеонов Ангелов
5. Момчил Пламенов Янков
6. Вергиния Стефанова Радьовска
7. Бетина Ивайлова Иванова
8. Матей Матеев Илиев
9. Димитър Данчев Ганчев
10. Ивайло Руменов Иванов
11. Цветомир Симеонов Марков
12. Даниела Цветанова Кънчева
ПП „Изправи се България“
1. Мариела Стоянова Стоянова
2. Георги Стефанов Павлов
3. Елеонора Славейкова Колева
4. Теодор Мариус Петков
5. Десислава Ангелова Бойчева
6. Антоанета Петкова Иванова
7. Ивайло Василев Василев
8. Маргарита Спасова Иванова
9. Красимир Руменов Лиловски
10. Лилка Петрова Илиева
11. Чавдар Алипиев Колов
12. Йорданка Йорданова Добрева
ПП “Българска Социалдемокрация-Евролевица”
1. Данаил Веселинов Дамянов
2. Цено Спасов Велчев
3. Даниела Христова Петкова
4. Красимир Тошев Илиев
5. Ивайло Александров Димитров
6. Марияна Веселинова Тодорова
Коалиция “Справедлива България”
1. Йордан Тодоров Гергов
2. Йордан Иванов Малджански
3. Венцислав Александров Бонев
4. Румяна Тодорова Нейкова
5. Константин Тихомиров Терзийски
6. Ивайло Бориславов Кирилов
Български съюз за директна демокрация
1. Христо Николаев Христов
2. Младен Иванов Николов