Вижте всички кандидати за депутати от Бургас (2-ри МИР)

ГЕРБ - СДС
1 Жечо Дончев Станков
2 Любен ЛюбеновДилов
3 Галя Стоянова Желязкова
4 Андрей Стоянов Рунчев
5 Адам Георгиев Адамов
6 Румен Руменов Ангелов
7 Стоил Стоянов Яков
8 Вежди Кемал Орманов
9 Владимир Добромиров Крумов
10 Мартин Неделчев Богданов
11 Ренета Тонич Георгиева
12 Огнян Христов Станков
13 Стефана Любенова Караджова
14 Анелия Стоянова Долапчиева
15 Петър Тотков Статев
16 Цветелина Огнянова Иванова
17 Стефка Иванова Божкова-Генчева
18 Тодор Димчев Станков
19 Илиян Стефанов Стефанов
20 Борислав Красимиров Киров
21 Ивелин Василев Ефендиев
22 Димитър Панайотов Янчев
23 Ферди Байрамали Хюлми
24 Георги Николов Вдовичин
25 Деян Митков Димитров
26 Тони Артюн Минасян
27 Анелия Тодорова Иванова
28 Деян Стоянов Стоянов
ПП "Продължаваме промяната"
1 Константин Живков Бачийски
2 Христо Симеонов Симеонов
3 Богомил Иванов Петков
4 Милко Асенов Пенев
5 Яна Вангелова Вангелова
6 Константин Костов Иванов
7 Стоян Димитров Царев
8 Емил Георгиев Пейчев
9 Бочко Кирилов Бочев
10 Николай Желев Желев
11 Иван Миленов Иванов
12 Марин Георгиев Георгиев
13 Теодор Стойков Стаматов
14 Искра Асенова Ангелова
15 Бисер Русимов Русимов
16 Станислав Людмилов Станев
17 Емил Иванов Соколов
18 Николай Стаматов Богов
19 Милен Тодоров Манолов
20 Розита Стойчева Михайлова Еленова
21 Гроздан Димов Тодоров
22 Христо Христов Стоилов
23 Мирослав Йорданов Йорданов
24 Росен Пенков Топкаров
25 Диан Стоянов Дунев
26 Ангел Иванов Симеонов
27 Петър Константинов Стоев
28 Деян Денев Денев
Коалиция "БСП за България"
1 Петър Георгиев Кънев
2 Станимир Байчев Баев
3 Тодор Байчев Байчев
4 Стойко Илиев Танков
5 Анелия Георгиева Вичева
6 Андрей Златков Николов
7 Атанас Маринов Маринов
8 Руменх Христов Николов
9 Ибрахим Шукри Мустафа
10 Димитър Боянов Желев
11 Аспарух Данчев Иванов
12 Стоян Георгиев Стоянов
13 Надя Димитрова Русева
14 Мария Константинова Пахова
15 Паруш Желев Парушев
16 Станислав Киров Едрев
17 Живко Михов Бараков
18 Павел Златков Стоянов
19 Марияна Руменова Автанска - Петрова
20 Радослава Русева Кичукова
21 Димитър Янков Овчаров
22 Мирослав Миленов Минчев
23 Стоян Георгиев Крушков
ДПС
1 Севим Исмаил Али
2 Ешереф Кязим Ешереф
3 Фатме Хасан Рамадан
4 Ружди Хикмет Хаджен
5 Бейхан Али Мустафа
6 Хасан Абдурахим Хасан
7 Александър Георгиев Делчев
8 Елван Селяхтин Атилла
9 Хава Хюсеин Осман
10 Кадир Исмаил Ахмед
11 Мехмед Хасан Хамид
12 Хюсеин Адем Халил
13 Сезгин Хасан Кадил
14 Бехчет Ремзиев Емурлов
15 Севди Севим Емин
16 Юмер Хасан Ибрам
17 Сезер Севгин Шабан
18 Мехмед Неджатин Хюсеин
19 Ибрям Али Ибрям
20 Васил Илиев Малчев
21 Сание Сейфиева Белева
22 Вергин Байрямов Терзиев
23 Джюнейт Гюлтекин Шабан
24 Али Дуран Хашим
25 Шерафет Асан Мехмед
26 Христо Димитров Ангелов
27 Юзджан Фаик Юмер
28 Ахмед Сюлейман Мехмед
ПП Възраждане
1 Цончо Томов Ганев
2 Борис Димитров Аладжов
3 Звезделина Камелиева Каравелова
4 Александър Господинов Койчев
5 Виктория Валентинова Върбанова
6 Димитър Петков Петков
7 Снежана Йовчева Йорданова
8 Мартин Русинов Русинов
9 Здравко Райчев Стратиев
10 Сашо Kолев Бакърджиев
11 Ангел Мирославов Калинков
12 Атанас Димитров Аврамов
13 Илко Велков Динев
14 Надежда Росенова Чолакова
15 Радостин Янков Желязков
16 Петър Стефанов Кюркчиев
17 Драгомир Дончев Дончев
18 Диян Йорданов Атанасов
19 Пролетина Белчева Ковачева
Демократична България
1 Ивайло Николаев Мирчев
2 Димитър Георгиев Найденов
3 Даниела Стоянова Божинова
4 Иван Тодоров Тодоров
5 Мария Иванова Кирилова
6 Константин Георгиев Георгиев
7 Николай Диянов Николов
8 Надя Милчева Недялкова-Колева
9 Кремена Миленова Кунева
10 Даниел Тодоров Колев
11 Венцеслав Радоев Стефанов
12 Митко Пейчев Иванов
13 Николай Симеонов Найденов
14 Ваня Кръстева Кръстева
15 Владимир Дуков Дуков
16 Константин Атанасов Костадинов
17 Надя Иванова Стойкова
18 Николай Емилов Христов
19 Марин Георгиев Щерев
20 Теодор Стойчев Михайлов
21 Мартин Михайлов Заимов
22 Иво Георгиев Баев
ПП Има такъв народ
1 Ивайло Ванев Вълчев
2 Тодор Георгиев Иванов
3 Боян Митков Хлебаров
4 Живко Илиев Канев
5 Найден Щерионов 'Пулакев
6 Николай Тончев Драгнев
7 Драгомир Костадинов Костадинов
8 Валери Красимиров Крумов
9 Богомил Красимиров Атанасов
10 Евгений Митков Генчев
11 Росен Николов Костов
12 Никола Иванов Янакиев
13 Цветомир Динков Тачев
14 Венцислав Георгиев Велков
15 Христина Стефанова Педикова-Генева
16 Тома Енчев Николов
17 Живко Тошков Димов
18 Владимир Петков Димов
19 Деян Деянов Драганов
ПП "Правото"
1 Илияна Василева Даскалова
2 Стоян Панайотов Асланов
3 Сарафим Стоилов Кръстев
ПП "Български съюз за директна демокрация"
1 Арлин Григоров Антонов
2 Станимир Делчев Минков
3 Полина Атанасова Паньова-Билик
4 Христо Вълканов Ангелов
Коалиция "Справедлива България"
1 Нако Райнов Стефанов
2 Валентин Николов Николов
3 Любена Миткова Начева–Григорова
4 Георги Любомиров Желязков
5 Здравко Славов Манев
6 Наско Иванов Ковачев
7 Петко Илчев Петков
8 Красимир Иванов Гинов
9 Пенка Кирова Аргирова
10 Виктор Александров Кръстев
11 Милен Василев Събев
12 Костадин Николов Георгиев
13 Румен Милчев Сакеларов
14 Румяна Христова Димитрова
Коалиция "Български възход"
1 Виолета Колева Комитова
2 Стоян Демирев Грозев
3 Манол Божидаров Тодоров
4 Асен Любомиров Бонджев
5 Георги Николов Кузманов
6 Николай Бисеров Андреев
7 Красимир Павлинов Петров
8 Тодор Костадинов Мархолев
9 Димитър Георгиев Георгиев
10 Николай Костов Стоянов
11 Явор Мишев Жеков
12 Ваня Иванчева Стоева-Андонова
13 Ангелина Кирова Мерджанова
14 Димитър Петков Нанчев
15 Николай Насков Нунчев
16 Калинка Згурова Кънева
17 Живко Събев Куцаров
18 Илия Димитров Николов
19 Васил Тодоров Алексиев
20 Димитър Марков Марчев
21 Димитър Мартинов Василев
22 Петко Неделчев Павлов
23 Андреан Киров Георгиев
24 Димитринка Стоянова Сотирова
25 Мариела Николаева Кирова
26 Стоян Георгиев Апостолов
27 Катя Михайлова Михайлова
ВМРО
1 Александър Маиров Сиди
2 Николай Георгиев Стоянов
3 Тодор Стаматов Стаматов
4 Стоян Транев Транев
5 Магдалена Лазарова Атанасова-Чакърова
6 Елена Георгиева Ставрева
7 Веселин Ангелов Лафчиев
8 Борис Ясенов Гроздев
9 Емилия Аврамова Колева
10 Любомир Златинов Богойчев
11 Вера Валериева Георгиева
12 Златина Димова Димова
13 Кристиан Ангелов Рангелов
14 Цветанка Славянова Костадинова
15 Красимира Якимова Георгиева
16 Калина Михова Манева
17 Георги Ясенов Желязков
18 Георги Петров Дракалиев
ПП "Глас народен"
1 Тодор Станимиров Сотиров
2 Петя Иванова Сотирова
3 Иван Георгиев Колев
4 Константин Николаев Николов
5 Мариус Валериев Стоянов
6 Стилиян Василев Стоянов
ПП "Българска Социалдемокрация - Евролевица"
1 Георги Борисов Георгиев
2 Стоян Илиев Ненчев
3 Аргир Леонидов Бояджиев
4 Кирил Иванов Лефтеров
5 Атанас Владимиров Владимиров
6 Петър Димитров Черкезов
7 Невена Вълчева Дойчева
8 Стефан Марианов Генов
9 Теодора Стоянова Маврова
10 Мариан Христов Генов
11 Николай Георгиев Додов
12 Христо Георгиев Борисов
13 Станислав Георгиев Стоев
14 Боряна Георгиева Борисова
Национален фронт за спасение на България
1 Христиан Радев Митев
2 Радослав Петров Петков
3 Иван Стоянов Кузманов
4 Антон Жеков Стоянов
5 Рафаел Йоан Левиев
6 Боян Диянов Дяков
7 Димитър Чанев Вълев
8 Ивайло Вагенщайн Русинов
9 Вера Александрова Минчева
10 Диана Славчева Фъртунова
11 Севдалина Николова Пенева
12 Вълчо Георгиев Чайков
13 Даниела Панайотова Радева
14 Ивайло Харалампиев Стаматов
15 Янчо Георгиев Милев
16 Ганка Андонова Георгиева
17 Георги Стоянов Ваташки
18 Стоян Иванов Димитров
ПП "Коалиция за теб България"
1 Георги Стефков Иванов
2 Дияна Димитрова Лазарова
3 Алекси Бойков Алексиев
4 Валери Игнатов Везенков
5 Антоанета Атанасова Савова
6 Валентин Живков Христов
7 Румен Стефков Иванов
8 Тодор Ралчев Тодоров
9 Росица Неделчева Иванова
10 Гергана Ралчева Тодорова-Тальокова
11 Виолета Желязкова Джеймс
12 Тодор Кирилов Костов
ПП Атака
1 Волен Николов Сидеров
2 Светлозар Анастасов Грудов
3 Вълчо Трифонов Вълчев
4 Георги Петров Димитров
5 Станислав Маринов Стоянов
6 Дияна Атанасова Керин
7 Стойчо Георгиев Мънев
8 Николай Тодоров Керин
9 Георги Антонов Урбанчич
ПП "Русофили за възраждане на Отечеството"
1 Николай Симеонов Малинов
2 Женя Димитрова Илиева
3 Васил Йорданов Ангелов
4 Станчо Вълканов Павлов
5 Ганчо Стефанов Иванов
6 Мануел Зафиров Зафиров
7 Велико Киряков Великов
8 Дарина Вълканова Павлова-Радева
9 Георги Стоянов Димитров
10 Станимир Недялков Станков
11 Иван Степанович Желяпов
12 Митко Алексиев Митев
ПП МИР
1 Радостин Симеонов Долчинков
2 Онник Харутюн Таракчиян
3 Милена Петрова Делчева- Орешкова
4 Ивелина Иванова Орешкова-Колева
5 Дилян Георгиев Колев
6 Виктор Георгиев Атанасов
7 Стефан Стоянов Стоянов
8 Димитър Димитров Митев
9 Илияна Кънчева Димитрова
10 Бойко Георгиев Цветанов
ПП Изправи се България
1 Добромира Полименова Полименова
2 Симеон Луканов Бабуров
3 Даниел Атанасов Иванов
4 Виктория Красимирова Зайкова
5 Кремена Петрова Петрова
6 Пламен Делев Делев
7 Николай Димитров Гроздев
8 Боряна Георгиева Тодорова
9 Милка Иванова Бодурова
10 Мартин Лилянов Мартинов
11 Димитър Стефанов Василев
ПП Консервативно обединение на десницата
1 Светослав Георгиев Стамов
2 Снежина Пламенова Желязкова
3 Милен Димитров Дерменджиев
4 Тодор Димов Георгиев
5 Николай Амвросиев Христов
ПП Движение на непартийните кандидати
1 Надя Вълкова Топалова
2 Румен Лазаров Генов
ПП Българско национално обединение
1 Миню Стайков Стайков
2 Теодора Стойчева Стоева
ПП Национално движение Единство
1. Константин Панайотов Янушев
2 Доника Атанасова Михова
3 Тодор Димитров Димитров
ПП " Български национален съюз "Нова демокрация"
1 Иван Танев Танев
2 Даниел Койчев Стамов
3 Мартин Найденов Николов
4 Гергана Димитрова Попова
5 Росен Любомиров Боев
6 Катрин Ивайлова Симеонова
7 Тодор Веселинов Томев
8 Христо Огнянов Христов
9 Боян Стефанов Жинов
10 Йордан Кръстев Христев
11 Росица Йорданова Николова
12 Йорданка Атанасова Димитрова
13 Димитър Николов Петков
14 Янко Петков Василев
ПП Пряка демокрация
1 Слави Великов Петров
ПП "Народна партия истината и само истината"
1 Поля Славчева Славова -Атанасова
2 Златка Иванова Георгиева
3 Стефан Борисов Белев
ПП България натруда и разума
1 Александър Руменов Пръвчев
2 Ванина Илиянова Савова