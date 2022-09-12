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Почерпен първомаец пробва да подкупи полицаи с 50 евро

24 часа Пловдив онлайн

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Водачът предложил 50 евро на полицаите.

41-годишен водач беше задържан за подкуп от служителите на реда в Първомай. Половин час след полунощ в неделя той бил спрян с управлявания лек автомобил „Киа“ за рутинна полицейска проверка на кръстовище в града. Униформените установили с дрегер, че мъжът е употребил алкохол около 0,9 промила, и започнали да оформят необходимите документи за административното нарушение. В този момент  шофьорът решил да осуети действията им и подхвърлил в служебната кола банкнота от 50 евро. Мъжът е задържан веднага и отведен в районното управление. Пристигнала на място дежурна оперативна група направила оглед и иззела парите. Срещу извършителя е образувано бързо производство.

Водачът предложил 50 евро на полицаите.

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