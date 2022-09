В София заплатите със 600 лв. по-високи

Трима се борят за едно работно място

Средната работна заплата в София стигна 2352 лв. през юни, въпреки кризите тя не спира да расте. През януари тя е била със 169 лв. по-ниска.

В страната средната работна заплата е 1710 лв. Разликата в средното заплащане достига 642 лв., т.е. работещите в столицата печелят средно с 37% повече, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

На годишна база увеличението на средното заплащане е 14,6% при 13,6% средно за останалите области.

Най-високите заплати в столицата се взимат в IT сферата, като средната е 4216 лв. А често те са между 3 и 4 пъти по-големи от средната за страната. Най-високата предложена заплата в бюрата по труда в столицата е за разработчик на софтуер - 5260 лв. Това е един от най-бързо развиващите се сектори, като само за пет години работните места са се удвоили.

В него работят 100 000 служители. 30,2% от тях са програмисти, а 11, 6% са IT консултанти. 9% от служителите в сектора са заети с обработка на данни, хостинг и т.н. 6,7% работят в интернет портали и др. Останалите се занимават с други IT дейности. 17% от износа на София е дело на IT сектора.

Следващите най-добре платени оферти са за ръководители или мениджъри на отдел, като работодателите са плащали над 3800 лева за тези длъжности.

Над 3000 лв. пък е било стартовото възнаграждение за инженерите, показват данните на Агенцията по заетостта. (Виж графиката.)

Справка в сайтовете с обяви за работа пък показва, че чистата заплата на директори в информационните технологии е малко над 7100 лв. За добрите IT специалисти пък е между 5 и 6 хил. лв. Почти всеки втори работодател в столица пък предлага допълнително здравно осигуряване.

45% от шефовете са склонни да предложат работа от вкъщи,

а 33% - гъвкаво работно време.

Под 900 лв. чисто пък взимат помощник-възпитателите в детските градини, портиери, служители на информация и общи работници.

Най-ниско платени са наетите в “Хотелиерство и ресторантьорство”, “Други дейности” и “Доставяне на води; канализационни услуги и възстановяване”.

Освен че пазарът на труда в София предлага най-високите заплати, столицата остава и предпочитано място за вътрешна миграция на населението в работоспособна възраст. Градът

концентрира 1/4 от работещите в България,

което е малко над 22% от всички заети. 704 хил. са работещите на 15 и повече години, сочи статистиката НСИ. Заедно със София-област броят на заетите нараства до 814 300 души.

През юли безработицата в София продължава да спада и стигна рекордно ниското ниво от 1,6%, докато в страната тя е 4,2%. Едва 10 600 човека пък са били записани в бюрата по труда в столицата. За едно работно място пък са се борили трима човека. Работодателите са търсили предимно преподаватели, стопански и административни специалисти. Следват медицинските специалисти и инженерите.