Световноизвестни фотографи водят международно обучение в село Миндя

От 28 септември до 5 октомври международните фотографи Тим Клинч и Джоана Макленън ще проведат обучителен семинар в търновското село Миндя. Под надслов „Преживейте Балканите“ организаторите обещават на участниците в уъркшопа да се насладят на автентична фотография, стил и кухня. В уъркшопа ще вземат участие 8 фотографи от САЩ, Великобритания и Франция.

Програмата включва посещения на различни дестинации в района на Велико Търново, където участниците ще снимат на терен – средновековни църкви в Арбанаси, Преображенския манастир, пазара и битака в Горна Оряховица, винарска изба Марян до Елена. Следобедите са посветени на снимки в ателието на Тим Клинч в дома му в Миндя. Менторите ще дадат на участниците ценни съвети за фотографски техники и насоки при постпродукцията.

Тим Клинч живее от 16 години в село Миндя. Родом от Великобритания, Тим е живял в Испания и Франция, до момента, в който се установява във великотърновското село. Спечелва го гледката от терасата на къщата, която и до ден днешен му е вдъхновение. А през 2016 г. помага за набирането на средства за ремонт на местното читалище с фотографския проект „Миндя – портрет на едно село“. Клинч се занимава с кулинарна и лайфстайл фотография, неговите услуги се търсят от хотели и курорти по цял свят. Участвал е в редица международни изложби и е носител на няколко престижни награди. Пише статии за специализирания списания и има издадени над 50 книги с негови снимки.

Джоана Макленън се занимава професионално с фотография от повече от 15 години. Живее със семейството си във Франция, макар че е родена и израснала във Великобритания. Снима предимно интериори, но е привлечена още от лайфстайл и портретна фотография. Работи с международни списания (напр. World of Interiors, House&Garden, The New York Times) и издателства.

Освен в България, Тим и Джоана организират подобни фотографски уъркшопи и в Испания. Семинарът в Миндя ще е първият след пандемията, а през октомври предстои такъв и в Андалусия. По време на пандемията двамата фотографи се фокусираха върху провеждането на фотографски онлайн лекции и разговори.