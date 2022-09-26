20 нови контейнера за дрехи и обувки са на разположение на русенци

20 нови контейнера за отпадъци от текстил и обувки са разположени в различните квартали на Русе. В тях гражданите ще могат да изхвърлят дрехи, текстил от домакинствата (покривки, спално бельо и др.), както и чанти и обувки.

Всички годни дрехи, събрани от контейнерите, ще бъдат изпращани за повторно използване в слаборазвити страни, а тези в лошо състояние ще се преработват с машини, за да влязат отново в производството.

Контейнерите са изработени от метал и разполагат със специален механизъм, който не позволява съдържанието им да бъде изваждано и разхвърляно наоколо. Вместимостта им е 1,8м3.

19 от контейнерите ще бъдат поставени на нови точки в целия град, така че да бъдат от полза за възможно най-голям брой хора. Един от съдовете ще бъде разположен на вече съществуваща точка до голям търговски обект, тъй като обемът му се запълва изключително бързо.

Новите съдове могат да бъдат открити на:

- ул. Битоля (между ул. Плиска и ул. Доростол)

- ул. Алеи Възраждане № 16

- ул. Капитан Маринов между №41-46

- ул. Щип № 6

- ул. Гургулят

- ул. Велико Търново до бл. Възход

- пл. Дунав

- ул. Дондуков Корсаков № 15-19

- ул. Антим 1-ви до кръстовището с ул. Стефан Стамболов

- ул. Луи Айер (след кръстовището с бул. Гоце Делчев)

- Локално платно на бул. Мидия Енос

- ул. Даме Груев № 44

- ул. Никола Йонков Вапцаров № 12-13

- ул. Стоян Михайловски бл. 46/48

- ул. Нови Сад, бл. Ивайло

- ул. Райна Княгиня, бл. Бояна войвода

- ул. Родопи №32

- ул. Тодор Икономов, бл. 119

- ул. Опълченска, бл. 309

- м-н Лидъл – ул. Чипровци – допълнително разположен (общо 2 бр.)

Заедно с първите 10 контейнера за текстил, разположени в града миналата година, съдовете на разположение стават общо 30.

Локациите на всички тях може да видите на картата.

Община Русе напомня на гражданите, че изхвърлянето на текстилни отпадъци в контейнерите за общ битов отпадък е забранено и попадайки в сепариращата инсталация, те повреждат механизма и затрудняват работата ѝ.