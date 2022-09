Все повече българи искат да следват в чужбина

Тази година интересът към придобиване на висше образование зад граница е нараснал с 21% спрямо 2021 г. по данни на проект Световно образование.

С 13% повече са записаните студенти, които стартират своето обучение в чуждестранни университети от тази есен, като близо 20% от тях ще се обучават в университет от топ 100 на международната класация QS World University Rankings за своята специалност.

„Интересът към обучение в чужбина категорично се завръща след пандемията, тъй като няма ограничения за пътуване и пречки пред присъственото обучение", коментират от фирмата организатор на изложенията.

Нидерландия продължава да бъде №1 в интереса на българските кандидат-студенти (63%). Запазва се тенденцията за ръст на кандидатурите там, като за изминалата учебна година броят на българските студенти, които се обучават в страната, е нараснал с 12,6%.

8 от най-предпочитаните холандски университети са Tilburg University, Eindhoven University of Technology, Fontys University of Applied Sciences, NHL Stenden University of Applied Sciences, The Hague University of Applied Sciences, Rotterdam Business School, HAN University of Applied Sciences, Hotelschool The Hague.

След Брекзит второто и трето място в интереса на бъдещите студенти трайно се заемат от Германия (49%) и Австрия (45%), а Великобритания остава на четвърто място (42%).

Продължава тенденцията на чувствително (двойно) нарастване на желанието за следване в Белгия и Италия. Белгия е възможна алтернатива на Нидерландия, поне що се отнася до предлагането на програми на английски език по бизнес/икономика и социални науки.

Италия също се отличава с програми на английски по медицина, бизнес/икономика, психология, дизайн. И в двете държави предлагането на специалности, свързани с компютърни научи е по-ограничено в сравнение с Нидерландия. Освен актуалната напоследък специалност Дизайн на компютърни игри (Gaming Design), все повече кандидати студенти търсят компютърни специалности в областта на изкуствения интелект (Artificial Intelligence).

Интересът на кандидат-студентите към конкретни специалности остава непроменен. Първите три места се заемат от направленията Бизнес, икономика, финанси; Компютърни технологии; Медии и комуникации. Търсена остава и специалността Психология.

Над 1/3 от проявилите интерес към обучение в чужбина (35%), обмислят придобиване на чуждестранна диплома в България.

Част от университетите предлагат стипендии за студенти: Webster Vienna Private University предлага стипендии, вариращи от 10 до 50% отстъпка от таксата за обучение за бакалаври и от 10 - 25% - за магистри; EU Business School, едно от най-добрите бизнес училища в света с кампуси в Барселона, Женева и Мюнхен, предлага частични стипендии в размер до 30% отстъпка от таксата за обучение за изключително изявени студенти; при ранно заплащане на таксата за обучение, MODUL University Vienna предлага отстъпка от таксата в размер от 1000 евро за магистърски програми и от 3000 евро за бакалавърски програми. За поредна година в сферата на хотелиерство, туризъм и събитиен мениджмънт престижната швейцарска група Swiss Education Group предлага стипендии за до 30% от таксата за обучение в своите програми, предаде БНТ.