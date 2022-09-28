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Военната прокуратура ще разследва инцидента с пилот от авиобаза "Безмер"

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Самолет СУ-25 в авиобазата в Безмер Снимка: Ваньо Стоилов

“Към мястото на инцидента – летище "Безмер", пътува следствена група от Военно-окръжна прокуратура-Сливен, военни прокурори и военно-апелативният прокурор полк. Елин Алексов. Това съобщи говорителят на главния прокурор Сийка Милева,предаде БНТ.

Това, което към момента е известно, е, че около 14,30 часа при приземяване по неизяснени засега причини изтребител бомбардировач губи управление. Пилотът катапултира, но от малка височина.

На мястото на инцидента е възникнал пожар, самолетът е изгорял напълно.

Пилотът е в добро общо състояние и ще бъде транспортиран с военен самолет до ВМА-София за обстоен преглед и наблюдение.”

Самолет СУ-25 в авиобазата в Безмер Снимка: Ваньо Стоилов

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