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Трима в болница след катастрофа край Павликени

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Катастрофа Снимката е илюстративна

Трима са в болница след катастрофа край павликенското село Мусина, съобщиха от полицията.

Сигнал за инцидента е получен на 3 октомври около обяд.

По първоначална информация са се ударили лек автомобил “Мерцедес”, управляван от 52-годишен мъж от В. Търново и товарен автомобил “Пежо”, управляван от 34-годишен от Павликени.

Пострадал е шофьорът на мерцедеса, който е настанен в болницата във Велико Търново. Пътниците от товарния автомобил са прегледани и освободени за домашно лечение по-късно.

Тестовете за алкохол са отрицателни.

Причините са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство.

Катастрофа Снимката е илюстративна

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