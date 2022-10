Таксиджията на "Възраждане" пак извън парламента, но си танцува доволно (Видео)

За втори път в рамките на една година кандидатът на "Възраждане" Емил Янков от Пловдив не успява да влезе в парламента, става ясно от решението на ЦИК за депутатските мандати.

До последно спорът в града бе кой ще вземе 11-ия мандат. Той обаче отива при ДПС, а не при "Възраждане". Така и партията остава само с един депутат от 16 МИР - водачът на листата Ангел Георгиев.

Името на Янков стана известно още в миналия парламент. На изборите през ноември за 47-ия парламент, както и сега, той бе втори в листата от Пловдив. Но тогава водач бе Елена Гунчева и тя влезе в парламента преди него.

По-късно Гунчева и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов се скараха, а тя обяви 11 причини, заради който напуска партия, включително това, че всички пари, които получавала като депутат за сътрудници и офиси й били вземани, не й бил отчитан и членският внос и др. Гунчева обаче заяви, че напуска партията, но отказа да напусне парламента, като обяви, че не иска след нея в парламента да влиза Янков, който бил "таксиджия".

Янков остана извън парламента и след тези избори. В социалната мрежа Туитър обаче се появи видео, на което той танцува на популярната песен на Джо Кокър - You can leave your hat on. Изглежда това, че няма да влезе в парламента, не е успяло да помрачи настроението му.