Софийска районна прокуратура задържа до 72 часа мъж, шофирал след употреба на алкохол

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 43-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол, съобщават от обвинението.

На 06.10.2022 около 01,55 часа обвиняемият М.Г. управлявал автомобил марка "Фолксваген" по бул.“Панчо Владигеров“ в София с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда - 1.78 промила на хиляда, установено по надлежен ред с тест "Дрегер 7510".

По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е осъждан многократно. Заради възможността да извърши друго престъпление, М.Г. е задържан за 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за разглеждане на дело за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.