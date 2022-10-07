ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Евроатлантически рицарски турнир - виж оживялата к...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/12738363 www.24chasa.bg

Софийска районна прокуратура задържа до 72 часа мъж, шофирал след употреба на алкохол

900

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 43-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол, съобщават от обвинението.

На 06.10.2022 около 01,55 часа обвиняемият М.Г. управлявал автомобил марка "Фолксваген" по бул.“Панчо Владигеров“ в София с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда - 1.78 промила на хиляда, установено по надлежен ред с тест "Дрегер 7510".

По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е осъждан многократно. Заради възможността да извърши друго престъпление, М.Г. е задържан за 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за разглеждане на дело за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Четете още

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Водещи новини