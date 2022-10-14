Мъж е с опасност за живота заради пожар край пловдивско село

39-годишен е в болница със сериозни изгаряния след пожар в землището на село Строево, съобщи МВР. Около 7,10 ч. вчера в районното управление в Труд е постъпило съобщение за горящ фургон. Пристигналите на мястото служители извадили обитателят му, който е транспортиран до лечебно заведение с опасност за живота.

Местопроизшествието е запазено и е извършен оглед. Разследващите работят по изясняване на причините за възникване на пожара. По първоначални данни няма вероятност за умисъл. По случая е образувано досъдебно производство.