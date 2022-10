800 български учители са се обучавали в ЦЕРН

Повече от 800 български учители по природни науки са преминали през обучение в ЦЕРН през последните 14 години, съобщи днес за БТА директорът на Варненската обсерватория с планетаруим Свежина Димитрова, след завръщането й от Швейцария. Екипът на обсерваторията бе първият, който осъществи контакт с Европейската организация за ядрени изследвания през 2008 година. След това по негова инициатива бе разработена национална програма, която отвори пътя на българските ученици и преподаватели към модерно обучение. Днес България е на челно място в Европа по брой на преминалите през едноседмични обучения учители.

През тази година ЦЕРН посетиха две групи преподаватели от цялата страна, разказа Димитрова. Първата е била от 30 преподаватели по различни инженерни дисциплини и IT-технологии. Втората група е включвала 28 учители по физика и химия. Групите са попълвани със съдействието на Регионалното управление по образование във Варна. По думите на Димитрова в рамките на една седмица българските учители са преминали през лекционен курс и са провеждали различни упражнения. Освен това те са имали възможност да видят три от детекторите на ЦЕРН, в които се раждат нови частици, чийто характеристики изследват учените.

В момента се разработва нов „Портал на Науката в ЦЕРН“, който ще дава пълна информация за дейността на организацията, за проектите, по които се работи, както и за начините да се посети организацията, допълни Димитрова. Очаква се Порталът да има по около 300 хиляди посетители годишно.

През 2023 година в ЦЕРН ще бъде открит и нов образователен център, който е в процес на построяване, посочи Димитрова. По думите й това ще позволи центърът в Швейцария да приема още повече ученици, студенти и учители от цял свят. Предвижда се в новия образователен център да бъдат разкрити две експериментални лаборатории, интерактивни изложбени зали, да се изнасят научни шоу програми, разказа Димитрова. Тя уточни, че задача на учените е учениците да разберат, че природните науки не са толкова трудни. Целта на обученията на учителите е те да подобрят уменията си да запалват своите ученици по науката.