Почина Едмънд Бек - тексасецът, влюбен в старините на Търново

Полковник Едмънд Стърлинг Бек от Сан Антонио, САЩ, който спаси шедьовъра на Колю Фичето, хан "Хаджи Николи", и от години купува сгради паметници във Велико Търново, за да ги реставрира, е починал на 12 октомври на 88-годишна възраст. Това става ясно от траурно съобщение от съпругата му Юта Бек и дъщеря му Бърнис, публикувано във фейсбук страницата на хана.

Едмънд Бек е роден на 23 юли 1934 г. в Сан Антонио и е израснал във ферма, която сега се нарича Hill Country Village. Завършва гимназия "Аламо Хайтс" през 1952 г. Завършва университета Texas A&I в Кингсвил с бакалавърска степен по животновъдство. След като се дипломира, влиза в американската армия като млад лейтенант. През 1957 г. Едмънд Бек е назначен в 4-та бронирана дивизия в Германия, където среща Юта. Те се влюбват и сключват брак на 11 юни 1958 година. По време на ранните си години в армията Едмънд Бек е изпращан два пъти във Виетнам. През 1972 г. завършва United States Army Command and General Staff College във Форт Левънуърт, Канзас. След това се завръща в Германия като командир на американската военна база Бартън. Там той популяризира бокса, за да повиши морала и дори кани боксьорът Флойд Патерсън, бивш световен шампион в тежка категория. През 1976 г. полковник Бек следва в United States Army War College в Карлайл, Пенсилвания, където получава магистърска степен по стратегически изследвания. Той служи в армията в продължение на 26 години и списъкът му с постижения и награди е безкраен, гласи публикацията.

След като се пенсионира от американската армия, Едмънд Бек със съпругата си Юта Бек създават компанията Leo Unlimited, Inc., която внася и разпространява европейски козметични продукти в САЩ, чрез нейният Институт за грижа за кожата. По същото време Едмънд Бек насочва интересите си към недвижимите имоти, което се превръща в неговата безкрайна страст. Само в Сан Антонио, Тексас притежава близо 50 търговски имота. Едно от най-големите му постижения е създаването и разработването на петзвездният The Arts Residences and the Thompson Hotel, разположен на брега на река Сан Антонио срещу Tobin Center, заедно с неговия бизнес партньор и приятел Чък Брем. Най-последният му проект е Dream Hotel, отново разположен на брега на Сан Антонио.

Освен в САЩ Едмънд Бек инвестира в недвижими имоти и в Европа. Влюбени в Прага, Чехия семейство Бек купуват недвижими имоти и там. От Чехия те пътуват до Велико Търново, малък град в България, където стар исторически хан се нуждае от възстановяване. С помощта на Любомир Марков и Силвия Йорданова, и след направената реставрация Ханът Хаджи Николи печели наградата "Сграда на годината" през 2010 г. Във Велико Търново Едмънд Бек притежава и хотел Arte. В интервю веднъж в България той обясни, че не инвестира в България, за да реализира печалба - той искаше да го направи за хората на България.

Когато Ед Бек не пътуваше и не се занимаваше с проектите си по телефона, той се наслаждаваше на работата в градината в дома им по поречието на реката в Сан Антонио. Рози, рози, навсякъде рози! Не беше необичайно Едмънд да излезе от градината с бодли по ръцете си. Един от любимите музиканти на Едмънд Бек е певецът и автор на песни Ханк Уилямс (Hank Williams). Понякога човек можеше да го чуе да пее песни като "Hey Good Lookin" и "Jambalaya (On the Bayou)". Както повечето хора знаят, Ед Бек имаше голямо чувство за хумор. Вероятно, затова един от любимите му филми е "Мухльото" (The Jerk) със Стив Мартин. И накрая, след като е живял цял живот като истински тексасец, любимите храни на Едмънд Бек бяха тексаското барбекю и хрупкави телешки такос!

Ед беше много щедър човек и имаше голямо сърце. Той беше любящ съпруг и баща, и ще липсва много на всички, които го познаваха", пишат съпругата и дъщеря му.

През 2018 г. Едмънд Бек получи награда Велико Търново за грижата си към архитектурното наследство на старата столица. През годините той купи общо 9 сгради паметници, сред които и емблематичния хотел "Борисъ".