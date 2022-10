10-годишната дъщеря на Бионсе предложи над 80 хил. лева за обеци (Видео)

Блу Айви се присъедини към родителите си Бионсе и Джей-Зи на съботната 2022 Wearable Art Gala, където се опита да хвърли доста пари за диаманти.

Десетгодишното момиченце вдигна ръка за най-скъпия предмет на вечерта: комплект блестящи обеци Lorraine Schwartz, носени от баба ѝ (и съосновател на събитието) Тина Ноулс, а преди това притежавани от самата кралица Бий.

Както е заснето с камера от създателката на "Abbott Elementary" Куинта Брансън, бижутата щяха да отидат при друг гост за 80 000 долара, докато Блу не се намеси. Keke Palmer, Tina Knowles, and Quinta Brunson react to Blue Ivy bidding higher than $80k at last night’s Wearable Art Gala auction. pic.twitter.com/ti4Elt6zqj — Pop Crave (@PopCrave) October 23, 2022

"Тя е толкова богата!" - се чува как казва някой (вероятно Брунсън, която публикува кадрите в своите Instagram Stories) възкликва в клипа.

Блу обаче не беше крайният победител в конкурса; в крайна сметка обеците взе основателката на Mielle Organics Моник Родригес, която плати 105 000 долара.

Блу доказа модните си умения в яркосин костюм и черни слънчеви очила, докато 41-годишната ѝ майка изглеждаше твърде стилна в рокля на Gucci, съчетана с розови ръкавици до лактите. Таткото Джей-Зи, на 52 г., изглеждаше елегантно в черен кадифен смокинг.

Модното тържество се проведе в Санта Моника, за да се съберат средства за театралния център WACO на Тина Ноулс и съпруга ѝ Ричард Лоусън. Лелята на Блу, Соланж Ноулс, също помогна за председателството на бляскавата гала вечер, чиято тема беше "Харлемски нощи".