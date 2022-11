Добри практики на Историческия музей в Добрич като създател на преживявания

С презентация „Музеите като създател на преживявания” Регионалният исторически музей в Добрич участва в двудневното изложение на възможностите за туризъм в Черноморския регион, което се провежда във Варна на 8 и 9 ноември. Основната тема на форума е туризма, основан на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на страните около Черно море. Негов домакин е Висшето училище по мениджмънт /ВУМ/.

В презентацията на специалиста Ивелина Романова, която включва 47 слайда, са представени различни добри практики на добричкия музей, след които са хепанинг с чуждестранни туристи в археологическия обект „Римска баня”, среща с интелектуалци и със специалното участие на актьори – професионалисти и аматьори, както и музейни специалисти, които се превъплъщават в образите на големите творци, представители на българската бохема във формата „Литературно кафене”. Хепънинги в музея е друг вариант за привличане на гости. Такива се правят за 1 юни – Ден на детето, в музея в градския парк „Св. Георги“. В този музей се провеждат различни мероприятия и образователни програми, като „Час по родолюбие“ (за 3 март – националния празник на България), съпътстващи временни изложби, онлайн срещи с ученици от Добрич и от български училища в чужбина. Пред сградата на музея се провеждат концерти – на детски и младежки състави, на камерна и симфонична музика, на стари градски песни и много други събития.

В музейни обекти се организират ревюта с етнографски носии и градско облекло, провеждат се сватби и тържества, правят се прощъпулници, провеждат се рождени дни и др.

Друга част от работата на музейните специалисти са възстановките на народни обреди и обичаи, като Бабомартенска седянка, ритуали за Благовец, Лазаровден, Великден, Гергьовден, Еньовден, Бъдни вечер и Коледа и др.

„Игрите на баба”съвместно с деца от клуб „Златна ябълка“ при средно училище„Св. Кл. Охридски“ също се радват на голям интерес от млади и от възрастни.

Разнообразни образователни програми се провеждат във Възражденското училище -„Моето първо свидетелство“, “Искам да съм като Левски“ ,„Млад словослагател“, „Рисувам букви по пясъка“ – писане на глаголица. В него се правят и литературни вечери, организират се срещи с известни актьори,театрални възстановки, в които ученици се превъплъщават в роли на литературни герои.

На голям интерес не само от училища в Добрич, но и от други съседни градове, се радва програмата „Лято в музея”, творческите работилници - „Литература и вино“, „Калиграфия“, „Сръчни ръце“,„Направи си сам“„Грънчарска работилница“ и др.

Забавните игри в лапидариума на музея „Търсачи на съкровища“, „Творци на красота“,„Любители на народни танци“, „Обичам да творя глинени чудеса“ и др. привличат много участници.

„Има и много други форми за популяризането на музея” – казва Романова. Сред тях са литературните игри в дом-паметника „Йордан Йовков”, съпътстващата образователна програма „Работа за мир“ във Военното гробище-музей.

„Сред природата на Добруджа” включва запознаване с биоразнообразието на Добруджа чрез експозиция „Природата на Добруджа“ и работа по проекти, свързани с природна забележителност „Каньона Суха река“.

В музея в Добрич се реализират и европейски образователни практики - споделяне на опит чрез спечелени европейски проекти като TRANS-TOUR-NET, NETWORLD, mAPP my Europe и показване клип на един от маршрутите по проект Another way – представяне на културно-историческото наследство за незрящи хора или такива с увредено зрение, активирайки всички сетива без зрението.

Форумът събира предприемачи и оператори от различни сектори, успешно формулирали туристически предложения за своеобразно преживяване на дестинацията, чрез потапяне в нейните традиции, култура и история. Тази тенденция придоби широка популярност през последните години и става все по-търсена от съвременния посетител. От своя страна, туристическият бранш умело успява да инвентаризира наличните ресурси на съответната страна и да предложи тяхното изживяване по разнообразен и атрактивен начин. Задачата е да се презентират една малка част от подобни успешни практики и бизнес модели. Първият ден бе посветен на гостите от Армения, Грузия и Гърция, които гордо представиха поредица от интересни събития, изложби и мероприятия в регионалните им исторически музеи, мастър - класове по рисуване върху коприна, тъкане на килими и много други. Участниците в събитието бяха въведени в преживяването от първо лице чрез участие в кулинарна демонстрация по приготвяне на кинкале – традиционно грузинско ястие. Този вълнуващ ден бе закрит с помощта на хуманоидния робот Profy, който пък представи участието на роботите в създаването на изживяване.Във втория ден бяха разгледани потенциала на региона за нови туристически оферти, предлагащи незабравим спомен за посетителя, успешни регионални бизнесмодели, а за финал шеф-готвачите от Института по кулинарни изкуства към ВУМ, предложиха уникално изживяване за небцето – демонстрация и дегустация на типично за региона ястие. Целта на форума е да се осигурят условия за създаване на нови бизнеспартньорства и изграждане на мрежи и сътрудничество.