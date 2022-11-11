Баба и дядо се блъснаха челно в крайпътно дърво край Рудозем

Възрастна двойка пострада след сблъсък с автомобил в дърво на пътя между Рудозем и Смилян. Лекият автомобил "Мазда" 323 със смолянска регистрация, е бил управляван 81- годишен мъж от Рудозем. Внезапно той излиза от пътя и се блъска в дървото. При удара е ранена 79-годишната му съпруга, която е получила контузия на бял дроб, но е без опасност за живота. Според полицията най-вероятно възрастният водач е загубил контрол над автомобила поради заслепяване от слънцето. Двамата са използвали обезопасителни колани.