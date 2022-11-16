19-годишен подпалил две стопански постройки в Полски Тръмбеш

Служители на полицейското управление във В. Търново и участъка в Полски Тръмбеш разследват палеж на две стопански постройки в П. Тръмбеш. Сигнал за случая е получен вчера около 02,30 ч., съобщкиха от ОДМВР - Велико Търново.

След потушаване на пламъците на местопроизшествието е извършен оглед. От проведените действия по разследването до момента е установено, че двете постройки с прилежащите към тях навеси са запалени. Като съпричастен към извършеното деяние е задържан 19-годишен от същия град, известен на полицията и осъждан.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.