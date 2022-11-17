Община Велико Търново ще стопанисва църквата „Св. 40 мъченици“ още 10 г.

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на община Велико Търново църквата „Св. 40 мъченици” и мавзолея – костница Великата Лавра. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей – Велико Търново. Срокът на безвъзмездното предоставяне е 10 години.